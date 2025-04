Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5cf68b60-db24-4093-bcad-85287f322ad7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korábban nyolc évig volt a Fidesz országgyűlési képviselője.","shortLead":"Korábban nyolc évig volt a Fidesz országgyűlési képviselője.","id":"20250412_Meghalt-Tiffan-Zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cf68b60-db24-4093-bcad-85287f322ad7.jpg","index":0,"item":"84d8b591-b489-4a59-820b-3098f9149b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Meghalt-Tiffan-Zsolt","timestamp":"2025. április. 12. 11:43","title":"Meghalt Tiffán Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c3f768-83a9-46e8-9f6c-784189f7cf39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapatnak már csak matematikai esélye maradt az elitben maradásra.","shortLead":"A magyar csapatnak már csak matematikai esélye maradt az elitben maradásra.","id":"20250413_magyar-noi-jegkorong-valogatott-vereseg-elitvilagbajnoksag-norvegia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36c3f768-83a9-46e8-9f6c-784189f7cf39.jpg","index":0,"item":"5f53786f-6137-4f8c-85bc-094a64f3f619","keywords":null,"link":"/sport/20250413_magyar-noi-jegkorong-valogatott-vereseg-elitvilagbajnoksag-norvegia","timestamp":"2025. április. 13. 14:07","title":"Most sem tudott gólt szerezni, a norvégoktól is kikapott a női hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sorozatban az órák nemcsak kiegészítők, hanem a karakterek személyiségének árulkodó jelei is.","shortLead":"A sorozatban az órák nemcsak kiegészítők, hanem a karakterek személyiségének árulkodó jelei is.","id":"20250411_Ilyen-luxusorakat-villantottak-a-Feher-Lotusz-szereploi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5.jpg","index":0,"item":"55506be0-e68e-42b1-92b7-7101403d0015","keywords":null,"link":"/elet/20250411_Ilyen-luxusorakat-villantottak-a-Feher-Lotusz-szereploi","timestamp":"2025. április. 11. 17:34","title":"Ilyen luxusórákat villantottak a Fehér Lótusz szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111dad6e-6bef-49cc-ab37-89e081dd6b41","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Kiutasítás, három hónapnál is hosszabb fogvatartás fenyegeti azokat az európai uniós állampolgárokat, akik megszegik a beutazásra vagy ott-tartózkodásra vonatkozó szabályokat az Egyesült Államokban. Vagy egyszerűen valamiért nem szimpatikusak a határőrnek.","shortLead":"Kiutasítás, három hónapnál is hosszabb fogvatartás fenyegeti azokat az európai uniós állampolgárokat, akik megszegik...","id":"20250412_usa-utazas-vizum-esta-kiutasitas-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/111dad6e-6bef-49cc-ab37-89e081dd6b41.jpg","index":0,"item":"e8355bf4-e7ba-41e9-babc-c6643c3aa21e","keywords":null,"link":"/360/20250412_usa-utazas-vizum-esta-kiutasitas-trump","timestamp":"2025. április. 12. 07:00","title":"Rémálommá válhat az Egyesült Államokba az utazás, ha nem készülünk fel rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7805ccf6-9da3-4a01-b322-9d6f651c4201","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eric Dane a jövő héten kezdi meg az Eufória harmadik évadának forgatását.","shortLead":"Eric Dane a jövő héten kezdi meg az Eufória harmadik évadának forgatását.","id":"20250411_gyogyithatatlan-betegseg-eric-dane-euforia-grace-klinika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7805ccf6-9da3-4a01-b322-9d6f651c4201.jpg","index":0,"item":"2e3cc614-b179-4506-bd8b-1d7e0fd4fb20","keywords":null,"link":"/kultura/20250411_gyogyithatatlan-betegseg-eric-dane-euforia-grace-klinika","timestamp":"2025. április. 11. 16:46","title":"Gyógyíthatatlan beteg az Eufória és a Grace Klinika sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d68b7-6d5f-48f2-9a0e-0164fdbadf5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bridget Brink a háború kitörése után, kinevezését annak idején a szenátus egyhangúlag hagyta jóvá.","shortLead":"Bridget Brink a háború kitörése után, kinevezését annak idején a szenátus egyhangúlag hagyta jóvá.","id":"20250411_ukrajna-amerikai-nagykovet-tavozas-bridget-brink-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b62d68b7-6d5f-48f2-9a0e-0164fdbadf5a.jpg","index":0,"item":"de7bce13-22f5-4931-9eaf-3e1e53a01dda","keywords":null,"link":"/vilag/20250411_ukrajna-amerikai-nagykovet-tavozas-bridget-brink-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. április. 11. 16:32","title":"Távozik posztjáról az Egyesült Államok ukrajnai nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc00700e-077a-41b4-bd1b-f2686b3cc7d2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A cég körülbelül 1,5 millió iPhone-t szállított Indiából az Egyesült Államokba külön chartergépeken, hogy megelőzze Donald Trump elnök vámjainak hatályba lépését.","shortLead":"A cég körülbelül 1,5 millió iPhone-t szállított Indiából az Egyesült Államokba külön chartergépeken, hogy megelőzze...","id":"20250411_Az-Apple-iphone-india-repulo-szallitas-usa-600-tonna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc00700e-077a-41b4-bd1b-f2686b3cc7d2.jpg","index":0,"item":"c995b0be-eede-4424-ac63-dac8a12e6d37","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_Az-Apple-iphone-india-repulo-szallitas-usa-600-tonna","timestamp":"2025. április. 11. 19:21","title":"Az Apple drogdílereket megszégyenítő módon csempészi be saját termékeit az Egyesült Államokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Színészkollégája, Bella Thorne közben azzal állt a nyilvánosság elé, hogy Rourke egy közös munkájuk során megalázóan és fizikailag is brutálisan bánt vele. ","shortLead":"Színészkollégája, Bella Thorne közben azzal állt a nyilvánosság elé, hogy Rourke egy közös munkájuk során megalázóan és...","id":"20250413_Mickey-Rourke-tavozott-Big-Brother-homofob","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71.jpg","index":0,"item":"ad648d47-2da1-4f1c-b32b-e14dba02ed9b","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Mickey-Rourke-tavozott-Big-Brother-homofob","timestamp":"2025. április. 13. 12:21","title":"Mickey Rourke-ot kirúgták a Big Brotherből, miután homofób megjegyzéseket tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]