[{"available":true,"c_guid":"99d78108-62e6-4ff2-bf32-d817b72c7489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Azt hittük Őszöd a Balatonnál van, de kiderült, hogy a Tiszánál” – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Tisza Párt ellen tartott demonstráción, ahol rajta kívül felszólalt Menczer Tamás kommunikációs igazgató és Bayer Zsolt publicista is. Nagyjából 40 percig tartott a tüntetés, de már jelezték: folytatják a tiltakozást. 