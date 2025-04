Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"95eaf6a9-354e-420d-8439-946a06014fb5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Howard Lutnick közölte: külön vámokat készülnek kivetni az elektronikai eszközökre.","shortLead":"Howard Lutnick közölte: külön vámokat készülnek kivetni az elektronikai eszközökre.","id":"20250413_donald-trump-vam-usa-telefon-szamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95eaf6a9-354e-420d-8439-946a06014fb5.jpg","index":0,"item":"6777200b-ed1a-4804-b554-9dbe1b52b0a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250413_donald-trump-vam-usa-telefon-szamitogep","timestamp":"2025. április. 13. 17:15","title":"Trump kereskedelmi minisztere tisztázta: mégsem maradnak vámok nélkül a telefonok és a számítógépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0107f18d-91d3-4c1c-9858-aa1a3c70c2ee","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A mesterséges intelligenciával működő arcfelismerő programok rendvédelmi használata Amerikától Kínáig számos ellentmondást szül. Az EU alapvetően korlátozza a módszert, ám a rendészeti és nemzetbiztonsági célra kiskaput hagy, és ezzel a lehetőséggel egyre többen szemezgetnek.","shortLead":"A mesterséges intelligenciával működő arcfelismerő programok rendvédelmi használata Amerikától Kínáig számos...","id":"20250414_ai5-arcmemoria-kerdese-arcfelismeres-rendorseg-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0107f18d-91d3-4c1c-9858-aa1a3c70c2ee.jpg","index":0,"item":"d3fc49d4-84a6-4556-9f5c-00e04783bca9","keywords":null,"link":"/360/20250414_ai5-arcmemoria-kerdese-arcfelismeres-rendorseg-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 14. 09:30","title":"Mire (nem) használhatja a rendőrség az arcfelismerést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65511ecf-7e14-47ea-9c0c-56a2da70b839","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"Megpiszkálták az alapsztorit, átírták a karaktereket – amivel semmi baj nem lenne, ha a végső mondandó nem torzulna. De torzul. Végignéztük az új évadot, és megmutatjuk, miért nem oké a második Last of Us játék adaptációja. ","shortLead":"Megpiszkálták az alapsztorit, átírták a karaktereket – amivel semmi baj nem lenne, ha a végső mondandó nem torzulna. De...","id":"20250414_last-of-us-masodik-evad-beszamolo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65511ecf-7e14-47ea-9c0c-56a2da70b839.jpg","index":0,"item":"67265e7f-1b4e-4040-876c-5366ea37ae71","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_last-of-us-masodik-evad-beszamolo-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 20:00","title":"Lebutított bosszú – így csúszott félre a Last of Us második évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2364a452-e9d1-456a-a1e1-b9c96d9d9377","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes-dalszerző szerint szó sincs arról, hogy szélsőjobboldali lenne, ezzel csak lejáratni akarják az interneten.","shortLead":"Az énekes-dalszerző szerint szó sincs arról, hogy szélsőjobboldali lenne, ezzel csak lejáratni akarják az interneten.","id":"20250414_szarvasbebi-szeru-online-zaklatas-aldozat-morrissey","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2364a452-e9d1-456a-a1e1-b9c96d9d9377.jpg","index":0,"item":"c9e7ec95-f256-4238-aabc-7653adf1379d","keywords":null,"link":"/elet/20250414_szarvasbebi-szeru-online-zaklatas-aldozat-morrissey","timestamp":"2025. április. 14. 19:09","title":"Szarvasbébiszerű zaklatás áldozatának mondja magát Morrissey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd8b1d5-834a-4917-b87d-8e11220c75cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miss World Hungary versenyigazgatói elárulták, hogy a természetességet keresik a szépségkirálynőkben.","shortLead":"A Miss World Hungary versenyigazgatói elárulták, hogy a természetességet keresik a szépségkirálynőkben.","id":"20250414_sarka-kata-rogan-gaal-cecilia-miss-world-hungary-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fd8b1d5-834a-4917-b87d-8e11220c75cf.jpg","index":0,"item":"e467daf5-a25a-4656-871d-4676f47178e8","keywords":null,"link":"/elet/20250414_sarka-kata-rogan-gaal-cecilia-miss-world-hungary-podcast","timestamp":"2025. április. 14. 10:57","title":"Rogán-Gaál Cecília szerint semmi sincs ingyen, Sarka Kata szerint szorgalommal sokszor be lehet hozni a tehetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ce67b1-509e-4f98-a9f7-f93316d2d3bd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az is működik, ha valaki Szatyor Fing néven írja alá a petíciót.","shortLead":"Az is működik, ha valaki Szatyor Fing néven írja alá a petíciót.","id":"20250414_kamu-adat-fidesz-tisza-ellenes-peticio-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5ce67b1-509e-4f98-a9f7-f93316d2d3bd.jpg","index":0,"item":"2e37581f-e3a8-44e3-a59f-62378f12c3db","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_kamu-adat-fidesz-tisza-ellenes-peticio-tisza-part","timestamp":"2025. április. 14. 16:34","title":"Bármilyen kamu adattal és bármennyiszer kitölthető a Fidesz Tisza-ellenes petíciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Egy felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy egyharmada folyamatosan szenved a rossz alvás, vagy éppen az álmatlanság kellemetlen tüneteitől. Az alvászavarral kapcsolatban számos tévhit tartja magát a köztudatban, amelyeket csokorba gyűjtöttünk. ","shortLead":"Egy felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy...","id":"20250323_alvaszavar-tevhitek-tunetek-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3.jpg","index":0,"item":"f66effe3-602c-49a5-a844-56f07582123e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250323_alvaszavar-tevhitek-tunetek-sedacur","timestamp":"2025. április. 13. 15:30","title":"„Iszom egy pohár bort, és beájulok a tévé előtt\" – 10 tévhit az alvászavarról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"3bb50402-ad54-4f91-aea1-f93202ef0f6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyikük sem árulta el, miért szakadt meg évekkel ezelőtt a barátságuk.","shortLead":"Egyikük sem árulta el, miért szakadt meg évekkel ezelőtt a barátságuk.","id":"20250414_mario-vargas-llosa-gabriel-garcia-marquez-baratsag-titok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bb50402-ad54-4f91-aea1-f93202ef0f6d.jpg","index":0,"item":"ee4a282a-5027-496c-b1a5-35770f6afd45","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_mario-vargas-llosa-gabriel-garcia-marquez-baratsag-titok","timestamp":"2025. április. 14. 15:15","title":"Mario Vargas Llosa a sírig őrizte a Márquezzel közös titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]