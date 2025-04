Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e6359a3d-ae57-400a-b29d-26772e284b42","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A parlamenti képviseletét csaknem megduplázó szélsőjobboldali német AfD a követeléseivel, de már magával a megerősödött jelenlétével is komoly kihívást állít a többi párttal szemben.","shortLead":"A parlamenti képviseletét csaknem megduplázó szélsőjobboldali német AfD a követeléseivel, de már magával a megerősödött...","id":"20250412_hvg-teremvita-abundestagban-nemet-tortenelem-jovokep-helyigenylok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6359a3d-ae57-400a-b29d-26772e284b42.jpg","index":0,"item":"5510815a-d8a1-48df-a843-8f29c16c0e45","keywords":null,"link":"/360/20250412_hvg-teremvita-abundestagban-nemet-tortenelem-jovokep-helyigenylok","timestamp":"2025. április. 12. 12:30","title":"A német szélsőjobb mindenféle értelemben helyet követel magának a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e08589-7431-474e-9c26-97307848ff1f","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Lakos Gábor","category":"kkv","description":"A hajdúsági „hugyos homok” aranya a torma: tucatnyi faluban, több száz gazda termeli meg itt az európai fogyasztás háromnegyedét. Eddig azonban inkább csak elszállították a válogatott gyökereket, feldolgozással szinte senki nem próbálkozott, pláne nem nagyüzemi szinten. Egy vállalkozás most megpróbálkozik a lehetetlennel, náluk jártunk Újlétán.","shortLead":"A hajdúsági „hugyos homok” aranya a torma: tucatnyi faluban, több száz gazda termeli meg itt az európai fogyasztás...","id":"20250412_tormaricum-torma-feldolgozat-ujleta-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9e08589-7431-474e-9c26-97307848ff1f.jpg","index":0,"item":"88ff25f1-0eef-4780-ab0f-70530c4d1d73","keywords":null,"link":"/kkv/20250412_tormaricum-torma-feldolgozat-ujleta-riport","timestamp":"2025. április. 12. 17:00","title":"A „hugyos homoktól” különleges magyar tormáért egész Európa sorban áll, de épp a lényeg hiányzott az igazi sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e52330-ecea-451b-b57c-10517c722ccc","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"„Soha annyi kóros bőrelváltozást nem fedeztünk fel és küldtünk tovább a bőrgyógyászokhoz, mint tavaly” – mondja Szakonyi Eszter egészségügyi szakkozmetikus. Nem véletlen, hogy a bőrt kívül-belül nagyon komolyan fel kell készíteni a nap első erőteljesebb sugaraira. Áprilistól például már kerülni kell az invazív kezeléseket, a fényvédő krémeket pedig akár 2-3 óránként újra kell kenni.","shortLead":"„Soha annyi kóros bőrelváltozást nem fedeztünk fel és küldtünk tovább a bőrgyógyászokhoz, mint tavaly” – mondja...","id":"20250413_hvg-tavaszi-borepites-borapolas-erosebb-napsugarak-soklepcsos-rutinok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88e52330-ecea-451b-b57c-10517c722ccc.jpg","index":0,"item":"59a9875f-672a-448e-9873-b919de1032bc","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-tavaszi-borepites-borapolas-erosebb-napsugarak-soklepcsos-rutinok","timestamp":"2025. április. 13. 10:30","title":"Télen „bontjuk” a bőrt, tavasztól őszig viszont építjük – miért kerüljük a botoxot és a soklépcsős rutint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b170414-09dc-4ec3-8fc2-47ab3ffe54aa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kórház intenzív osztályát és sebészetét érte találat, áldozatokat nem jelentettek. ","shortLead":"A kórház intenzív osztályát és sebészetét érte találat, áldozatokat nem jelentettek. ","id":"20250413_Gaza-korhaz-legicsapas-tamadas-megsemmisult-Izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b170414-09dc-4ec3-8fc2-47ab3ffe54aa.jpg","index":0,"item":"93e74226-4444-491f-a071-c809f31ba578","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_Gaza-korhaz-legicsapas-tamadas-megsemmisult-Izrael","timestamp":"2025. április. 13. 10:16","title":"Megsemmisülhetett az utolsó működő kórház egy része Gáza városában egy légicsapás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946c41f3-5033-4f69-ad04-25c041cf03ec","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Potsdami Egyetem kutatói szerint a Holdon lévő regolit tökéletes alapanyag a napelemekhez, amivel olcsón lehetne a földihez hasonló technológiát előállítani.","shortLead":"A Potsdami Egyetem kutatói szerint a Holdon lévő regolit tökéletes alapanyag a napelemekhez, amivel olcsón lehetne...","id":"20250412_holdpor-napelem-holdbazis-regolit-holduveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/946c41f3-5033-4f69-ad04-25c041cf03ec.jpg","index":0,"item":"01157f71-8e8f-4934-adfd-ca87b6663ecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_holdpor-napelem-holdbazis-regolit-holduveg","timestamp":"2025. április. 12. 10:03","title":"Holdporból készülhet napelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0b5dc5-de04-4675-a8b4-9724fb018ff7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Stabilról a leminősítésre utaló negatívra rontotta Magyarország hitelminősítését az S&P. A minősítő szerint a magyar gazdaság idén csak 1,5 százalékkal fog nőni – a kormány még mindig 2,5 százalékot vár. A vámháború jelentős kockázat. Magas az államadósság és a költségvetési hiány, félő, hogy a kormány osztogatásba kezd az országgyűlési választás előtt. Az uniós támogatások hiányozni fognak. Aggasztó, hogy a Fidesz rendeleti kormányzást folytat. A kormány reakciója: minden rendben lesz!","shortLead":"Stabilról a leminősítésre utaló negatívra rontotta Magyarország hitelminősítését az S&P. A minősítő szerint...","id":"20250411_sp-standard-and-poors-hitelminosites-2025-aprilis-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b0b5dc5-de04-4675-a8b4-9724fb018ff7.jpg","index":0,"item":"9f538ea6-a41c-41e6-b916-f1f055c20079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_sp-standard-and-poors-hitelminosites-2025-aprilis-ebx","timestamp":"2025. április. 11. 22:54","title":"Negatívra rontotta Magyarország értékelését az S&P","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc70f61-0d12-4a15-9a24-1908fc7378da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ne köpd ki az ételt! Elegem van belőled” – ordította a nő, miközben többször is nekinyomta a gyerek fejét a falnak. ","shortLead":"„Ne köpd ki az ételt! Elegem van belőled” – ordította a nő, miközben többször is nekinyomta a gyerek fejét a falnak. ","id":"20250412_Sokkolo-videon-ahogy-eroszakkal-etet-egy-gyereket-az-ovono-Spanyolorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbc70f61-0d12-4a15-9a24-1908fc7378da.jpg","index":0,"item":"3feee3fb-3b9f-4dc5-94c0-1d60f8ec5f60","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Sokkolo-videon-ahogy-eroszakkal-etet-egy-gyereket-az-ovono-Spanyolorszagban","timestamp":"2025. április. 12. 10:24","title":"Sokkoló videón, ahogy erőszakkal etet egy gyereket az óvónő Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ed0bf0-9c12-4408-aef3-5433e4bae7df","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Balatonföldváron különös alkudozás vette kezdetét a tavalyi önkormányzati választások után. A főszereplők a fideszes polgármester, Holovits Huba, illetve Herényi Károly, a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület volt elnöke. Ceglédi Zoltán feltárta a fordulatot történetet, és tódulni kezdtek a balatoni emlékek, kiderült például, hogyan lehet egy gumicsónakkal fityiszt mutatni a hatalomnak és miért baj, ha a hajón nincs fék vagy ha ügyvéddel veszel részt egy szexkalandban.","shortLead":"Balatonföldváron különös alkudozás vette kezdetét a tavalyi önkormányzati választások után. A főszereplők a fideszes...","id":"20250412_duma-aktual-balatonfoldvar-onkormanyzat-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39ed0bf0-9c12-4408-aef3-5433e4bae7df.jpg","index":0,"item":"a722ce51-52eb-4c0d-a134-b498916482e7","keywords":null,"link":"/360/20250412_duma-aktual-balatonfoldvar-onkormanyzat-video","timestamp":"2025. április. 12. 17:30","title":"Duma Aktuál: Balatonföldvártól Borkai Zsolt jachtozásáig vezettek a szálak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]