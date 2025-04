„A magyar kormány Donald Trump volt már jóval Donald Trump előtt, s a további siker receptje az eddigi politika folytatása” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Közép-európai Csúcstalálkozó című rendezvényen arról beszélt, hogy az utóbbi években új világrend kezdett kialakulni a válságok nyomán, januárban azonban fordult áll be azzal, hogy patrióta elnök került az Egyesült Államok élére. Szerinte ezáltal a nemzetközi liberális mainstream „olyan mélyütést kapott, hogy még mindig kótyagosan járnak tőle”, mert az amerikai fejlemények megcáfolták azt, hogy kizárólag a liberális fősodor lehet jó és sikeres.

„Minket is azért ér folyamatosan politikai támadás, mivel mi, magyarok az élő cáfolatai vagyunk annak, hogy a liberális mainstream a kizárólagosan jó és a kizárólagosan sikeres. Mert mi patriótaként vagyunk sikeresek. Ez az a kombináció, patrióta és sikeres, amit Brüsszelből nem tudnak megemészteni” – mondta, majd arról beszélt, hogy a régi-új amerikai elnök elkezdte beváltani a kampányígéreteit, véget akar vetni az ukrajnai háborúnak, közvetlen tárgyalásokat kezdett Oroszországgal, továbbá elzárta a más államok belügyeibe való beavatkozások pénzügyi forrásait, s kitört a józan ész forradalma is: az apa férfi, az anya nő, és az ember vagy férfinak vagy nőnek születik.

„No war, no migration, no gender, ugye így lehet összefoglalni a józan ész forradalmát. És ez a Donald Trump-i stratégia egybevág a magyar stratégiával” – magyarázta, majd ezen a ponton fejtette ki, hogy a magyar kormány Trump volt már Trump előtt is, hiszen „ugyanúgy nemet mondunk a háborúra, nemet mondunk az illegális migrációra, nemet mondunk a genderőrületre, józan észre alapuló gazdaságpolitikát folytatunk, és a kölcsönös tiszteletre alapítjuk a külpolitikai stratégiánkat”.

Szerinte a magyar kormány tizenöt éve úgy tud sikeres lenni, hogy közben totális ellenszélben kell haladnia. „És ha most azt a kérdést tesszük föl, hogy mi a jövőbeli siker receptje, akkor egy egyszerű szóval lehet erre válaszolni, ez pedig a »folytatás«. A jövőben is legyünk Donald Trump!”

Ezt azzal magyarázta, hogy a cél a jövőben is ugyanaz lesz: kimaradni a szomszédban zajló háborúból, és minden támogatást megadni ahhoz, hogy béke legyen. „Nekünk a jövőben is az a célunk, hogy megállítsuk az illegális migrációt, és fenntartsuk azt a szuverén jogunkat, hogy mi döntsük el, kivel vagyunk hajlandók együtt élni. Elkötelezettek vagyunk az identitásunk megőrzése mellett. És a jövőben is megvédjük a gyerekeket”.

Ennek – mondta, utalva az Alaptörvény 15., a gyülekezési jogot is érintő módosítására – hétfőn egy „újabb fontos alkotmányos támaszát adtuk meg az agresszív genderpropagandával szemben”. És a jövőbeni siker receptjéhez hozzátartozik az is, hogy a jövőben se engedjük meg azt, hogy Brüsszel a mi fejünk felett döntsön rólunk”.

Arról is beszélt, hogy „mi vagyunk Európa legerősebb demokráciája, mert itt kapott legtöbbször demokratikus felhatalmazást a kormány”. Szerinte „Magyarországon a kormány nem zsákbamacskán és nem lottón nyerte a lehetőséget a kormányzásra, hanem az emberek döntése alapján. És a magyar emberek tapasztalati döntéseket hoztak 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is. Az azt megelőző négy, nyolc és tizenkét év tapasztalata alapján hozták meg a döntésüket, amelynek a megkérdőjelezésére senkinek nincsen joga sem az ország határain belül, sem azon kívül. A siker receptje tehát a folytatás” – összegzett.