Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6e87430c-1795-4fb2-aa79-c4c3bd2dcd86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A felnőttek azonnal körbevették a kisebbeket.","shortLead":"A felnőttek azonnal körbevették a kisebbeket.","id":"20250415_elefant-foldrenges-allatkert-vedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e87430c-1795-4fb2-aa79-c4c3bd2dcd86.jpg","index":0,"item":"fbe0304e-7212-4246-951c-f505da209525","keywords":null,"link":"/zhvg/20250415_elefant-foldrenges-allatkert-vedelem","timestamp":"2025. április. 15. 15:48","title":"Szívmelengető felvétel készült a földrengéstől megriadt borjaikat védő elefántokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec3d5a3-a35e-4c5d-83d2-491a8a5a1861","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Kilmar Abrego Garciáról 2019-ben bíró mondta ki, hogy nem toloncolható ki Salvadorba, mivel életveszélyes lenne számára az őt gyerekkorában fenyegető bűnszervezetek közelébe kerülnie. Ez azonban sem Donald Trumpot, sem Nayib Bukele salvadori elnököt nem zavarja: esélytelennek tűnik, hogy a férfi kiszabaduljon a hírhedt CECOT börtönből, ahová egy adminisztratív hiba miatt került.","shortLead":"Kilmar Abrego Garciáról 2019-ben bíró mondta ki, hogy nem toloncolható ki Salvadorba, mivel életveszélyes lenne számára...","id":"20250415_donald-trump-usa-salvador-kitoloncolas-deportalas-nayib-bukele-kilmar-abrego-garcia-CECOT-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ec3d5a3-a35e-4c5d-83d2-491a8a5a1861.jpg","index":0,"item":"418bb055-1046-4c48-a44c-b2563e2785e0","keywords":null,"link":"/360/20250415_donald-trump-usa-salvador-kitoloncolas-deportalas-nayib-bukele-kilmar-abrego-garcia-CECOT-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 18:49","title":"Trump összekacsintott a „legmenőbb diktátorral”, majd nevetve a biztos életveszélybe küldött egy ártatlan családapát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7f1e74-9e67-490d-8a54-c177a1d6075b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kialakítanak egy plusz sávot.","shortLead":"Kialakítanak egy plusz sávot.","id":"20250416_Megszunhet-a-dugo-az-M1-en-Budapest-fele-uj-forgalmi-rend-lep-eletbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a7f1e74-9e67-490d-8a54-c177a1d6075b.jpg","index":0,"item":"f5e15095-8598-46f6-8f02-90da82aa5eb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Megszunhet-a-dugo-az-M1-en-Budapest-fele-uj-forgalmi-rend-lep-eletbe","timestamp":"2025. április. 16. 21:14","title":"Megszűnhet a dugó az M1-esen Budapest felé, új forgalmi rend lép életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly szankciókat mérlegel a kínai MI-startuppal szemben a Trump-kormányzat, és ezt a felhasználók is megérezhetik.","shortLead":"Komoly szankciókat mérlegel a kínai MI-startuppal szemben a Trump-kormányzat, és ezt a felhasználók is megérezhetik.","id":"20250417_egyesult-allamok-kinai-deepseek-mesterseges-intelligencia-betiltas-amerikai-chipek-nvidia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10.jpg","index":0,"item":"39138eb7-92a1-4a8c-955d-6865f017c857","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_egyesult-allamok-kinai-deepseek-mesterseges-intelligencia-betiltas-amerikai-chipek-nvidia","timestamp":"2025. április. 17. 13:03","title":"Betilthatják a DeepSeeket az Egyesült Államokban – amerikai chipeket sem vehetne a kínai startup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Nincs könnyű dolga Varga Mihály új jegybankelnöknek, ha valóban meg akarja szüntetni a Pallas Athéné alapítványt, erre ugyanis csak nagyon kevés lehetőséget nyújt a magyar jog.","shortLead":"Nincs könnyű dolga Varga Mihály új jegybankelnöknek, ha valóban meg akarja szüntetni a Pallas Athéné alapítványt, erre...","id":"20250415_padma-jegybank-alapitvany-megszuntetes-varga-mihaly-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a.jpg","index":0,"item":"4d03af29-7e7b-4a99-b7d7-ec25cdbd0db1","keywords":null,"link":"/360/20250415_padma-jegybank-alapitvany-megszuntetes-varga-mihaly-mnb","timestamp":"2025. április. 15. 16:03","title":"Itt a jegybanki alapítvány vége? Nem megy az olyan egyszerűen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139be3b0-ab3c-485f-a543-d692ec124d41","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Trump egész világ ellen indított vámháborúja a Kínával szemben eszkalálódó párbajra szűkült le, amelyben egyik fél sem engedhet politikai arcvesztés nélkül. A legnagyobb veszély a világgazdaságra és a globalizációra leselkedik, miközben a kínai ipar még csak most lendül csúcsformába.","shortLead":"Trump egész világ ellen indított vámháborúja a Kínával szemben eszkalálódó párbajra szűkült le, amelyben egyik fél sem...","id":"20250415_hvg-usa-kina-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/139be3b0-ab3c-485f-a543-d692ec124d41.jpg","index":0,"item":"2b8f1631-8f4b-45bd-bd44-e1533dc5f830","keywords":null,"link":"/360/20250415_hvg-usa-kina-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 15. 14:12","title":"Kína aligha fogja megcsókolni Trump seggét, viszont ráverhet egy hatalmasat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abb1ca8-f63e-494b-b043-053642ad932c","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A sportolók azért fordultak bírósághoz, mert nem kaptak jutalmat a 2022-es Világjátékokon nyújtott teljesítményükért.","shortLead":"A sportolók azért fordultak bírósághoz, mert nem kaptak jutalmat a 2022-es Világjátékokon nyújtott teljesítményükért.","id":"20250417_vilagjatekok-sportoloi-jutalom-jakabos-zsuzsanna-uszok-per-allam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7abb1ca8-f63e-494b-b043-053642ad932c.jpg","index":0,"item":"b6785026-7410-45db-aeb6-f57156a623b1","keywords":null,"link":"/sport/20250417_vilagjatekok-sportoloi-jutalom-jakabos-zsuzsanna-uszok-per-allam","timestamp":"2025. április. 17. 08:59","title":"Pert nyert az állammal szemben Jakabos Zsuzsanna és hét másik úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab3d49b-6dc0-42f6-953f-7844b4485faa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szüntelen használattal is szinte lehetetlen lemeríteni egy nap alatt a Honor Powert, amibe 8000 mAh-s akkumulátort rakott a gyártó. ","shortLead":"Szüntelen használattal is szinte lehetetlen lemeríteni egy nap alatt a Honor Powert, amibe 8000 mAh-s akkumulátort...","id":"20250416_honor-power-okostelefon-8000-mah-akkumulator-uzemido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fab3d49b-6dc0-42f6-953f-7844b4485faa.jpg","index":0,"item":"b7c2fa70-920b-44a1-8085-b57791b03aef","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_honor-power-okostelefon-8000-mah-akkumulator-uzemido","timestamp":"2025. április. 16. 11:03","title":"23 órányi szüntelen tiktokozás is lehetséges a Honor akkubajnok új telefonjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]