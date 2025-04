Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0da09518-f290-443c-8d50-2b2574834818","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Elf Barnak nemcsak az árusítása, a birtoklása is törvénybe ütközik Magyarországon. ","shortLead":"Az Elf Barnak nemcsak az árusítása, a birtoklása is törvénybe ütközik Magyarországon. ","id":"20250415_elf-bar-illegalis-e-cigaretta-rendor-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da09518-f290-443c-8d50-2b2574834818.jpg","index":0,"item":"7efcbd7a-0f57-4611-9435-07f423ea619f","keywords":null,"link":"/elet/20250415_elf-bar-illegalis-e-cigaretta-rendor-tuntetes","timestamp":"2025. április. 15. 11:44","title":"Illegális e-cigarettát szívó rendőrt fotóztak a hétfői tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73141574-9f6b-4f41-be61-34775755a958","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Clone Robotics úgy tervezte meg a Protoclone nevű robotját, hogy annak felépítése hasonlítson az emberi anatómiára. A végeredmény finoman szólva is ijesztő.","shortLead":"A Clone Robotics úgy tervezte meg a Protoclone nevű robotját, hogy annak felépítése hasonlítson az emberi anatómiára...","id":"20250414_clone-robotics-protoclone-humanoid-robot-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73141574-9f6b-4f41-be61-34775755a958.jpg","index":0,"item":"a22c1cf0-0477-4fca-82fd-975894b9fcd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_clone-robotics-protoclone-humanoid-robot-video","timestamp":"2025. április. 14. 18:03","title":"Garantáltan rémálma lesz ettől a lengyel humanoid robottól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szerinte minden jövedelme legális, az MNB-t pedig senki nem lopta meg, mert az alapítvány mérlegén vannak (papíron) az eszközök. Azt pedig mélységesen elítéli, hogy a sajtó nőként vizionálja a személyét.","shortLead":"Szerinte minden jövedelme legális, az MNB-t pedig senki nem lopta meg, mert az alapítvány mérlegén vannak (papíron...","id":"20250415_Matolcsy-Adam-szerint-politikai-lejaratokampany-zajlik-ellene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051.jpg","index":0,"item":"7230028e-764d-4af7-9755-f1192efbf48a","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Matolcsy-Adam-szerint-politikai-lejaratokampany-zajlik-ellene","timestamp":"2025. április. 15. 08:08","title":"Matolcsy Ádám szerint politikai lejáratókampány zajlik ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9db1109-d5fd-47c3-a8f0-edffad130a8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tenki Réka élete első futóversenyén vett részt.","shortLead":"Tenki Réka élete első futóversenyén vett részt.","id":"20250414_futni-mentem-vivicitta-tenki-reka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9db1109-d5fd-47c3-a8f0-edffad130a8b.jpg","index":0,"item":"f7a09b4e-4cba-4449-9325-a2e56adaa04f","keywords":null,"link":"/elet/20250414_futni-mentem-vivicitta-tenki-reka","timestamp":"2025. április. 14. 15:05","title":"Megelevenedett a Futni mentem jelenete a Vivicittán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d137f757-a27a-4950-bc3b-8c385474273a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az ötlet azért merült fel, mert a karbonszálak részecskéi a levegőbe jutva károsak az emberi szervezetre.","shortLead":"Az ötlet azért merült fel, mert a karbonszálak részecskéi a levegőbe jutva károsak az emberi szervezetre.","id":"20250415_Betiltanak-az-autokban-a-karbonszalas-anyagokat-tisztaztak-a-felroppent-hiresztelest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d137f757-a27a-4950-bc3b-8c385474273a.jpg","index":0,"item":"44ea9642-5387-4b93-be31-dcf70c215eac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_Betiltanak-az-autokban-a-karbonszalas-anyagokat-tisztaztak-a-felroppent-hiresztelest","timestamp":"2025. április. 15. 19:33","title":"Tisztázták a híresztelést, hogy betiltanák az autókban is használt karbonszálas anyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c55b76-9bd1-458c-91b2-817d6733eac2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blue Origin fedélzetén csak nők lesznek, a küldetésben részt vesz Katy Perry és a műsorvezető Gayle King is.","shortLead":"A Blue Origin fedélzetén csak nők lesznek, a küldetésben részt vesz Katy Perry és a műsorvezető Gayle King is.","id":"20250414_blue-origin-katy-perry-lauren-sanchez-urutazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1c55b76-9bd1-458c-91b2-817d6733eac2.jpg","index":0,"item":"54e1ed42-7823-41c4-9717-e0ba5b59b855","keywords":null,"link":"/elet/20250414_blue-origin-katy-perry-lauren-sanchez-urutazas","timestamp":"2025. április. 14. 11:28","title":"Jeff Bezos kilövi az űrbe a leendő feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a3b223-1229-4dae-b82e-afae3f4349c7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Úgy látszik, ott nem bánják, ha külföldi pénz érkezik egy alkotmányos testülethez.","shortLead":"Úgy látszik, ott nem bánják, ha külföldi pénz érkezik egy alkotmányos testülethez.","id":"20250415_Magyar-allami-tamogatas-a-szerbiai-magyar-onkormanyzatnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a3b223-1229-4dae-b82e-afae3f4349c7.jpg","index":0,"item":"b05aac1e-15b8-4f8a-946f-94d22a14b98d","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Magyar-allami-tamogatas-a-szerbiai-magyar-onkormanyzatnak","timestamp":"2025. április. 15. 07:04","title":"Magyar állami támogatás a szerbiai magyar önkormányzatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fddfc1-8e4b-4e66-8449-ce8f7a54f0d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudni, hogy ez befolyással lesz-e az ítéletre, de amióta az ügy kirobbant, azóta Zuckerberg és Donald Trump viszonya sokkal jobb lett.","shortLead":"Nem tudni, hogy ez befolyással lesz-e az ítéletre, de amióta az ügy kirobbant, azóta Zuckerberg és Donald Trump...","id":"20250414_mark-zuckerberg-meta-instagram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69fddfc1-8e4b-4e66-8449-ce8f7a54f0d9.jpg","index":0,"item":"71a104e1-4bbd-4916-b9ec-4c68569d6e46","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_mark-zuckerberg-meta-instagram","timestamp":"2025. április. 14. 11:18","title":"Hétfőn kezdődik a per, ami miatt Mark Zuckerberg bukhatja az Instagramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]