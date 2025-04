Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ vált ki, van, amelyik gyengébbet, de olyanok is vannak, amelyeket észre sem vesszük, csak akkor, amikor már bajt okoztak. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb stresszfaktorok és hogyan védhetjük meg magunkat tőlük mindennapjaink során.","shortLead":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ...","id":"20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e.jpg","index":0,"item":"bb8dc0f4-e807-4f35-940b-1f17f63160e7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","timestamp":"2025. április. 15. 12:30","title":"Tudta, hogy a rossz alvás is okozhat stresszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"977d8ee8-eb3e-4b3c-b09d-222e600f85ca","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Serhou Guirassy mesterhármast szerzett a Dortmundban, de ez is kevés volt a továbbjutáshoz.","shortLead":"Serhou Guirassy mesterhármast szerzett a Dortmundban, de ez is kevés volt a továbbjutáshoz.","id":"20250415_bajnokok-ligaja-borussia-dortmund-fc-barcelona-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/977d8ee8-eb3e-4b3c-b09d-222e600f85ca.jpg","index":0,"item":"f915eb87-c5c9-4cd7-923c-cd021498b9eb","keywords":null,"link":"/sport/20250415_bajnokok-ligaja-borussia-dortmund-fc-barcelona-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 23:00","title":"A Barca és a PSG is közel állt hozzá, hogy elszórakozza többgólos előnyét, de a csoda elmaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae31acf9-e09d-4894-a50b-a4f18d6dde6e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szükséges adatokat és bizonyítékokat akartak így lefoglalni, miközben azt sem tudják, hogy az érintett cégek elkövettek-e jogsértést.","shortLead":"Szükséges adatokat és bizonyítékokat akartak így lefoglalni, miközben azt sem tudják, hogy az érintett cégek...","id":"20250415_Rajtautes-gvh-spar-auchan-maspex-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae31acf9-e09d-4894-a50b-a4f18d6dde6e.jpg","index":0,"item":"a1dd7a06-3a93-4242-92ff-3d6eeb55df89","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Rajtautes-gvh-spar-auchan-maspex-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 15:12","title":"Rajtaütést tartott a GVH a Sparnál és az Auchannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60ed95c-c0f4-4bab-8103-5eaefb6df2e8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem találták meg a megölt budapesti férfi holttestét. ","shortLead":"Nem találták meg a megölt budapesti férfi holttestét. ","id":"20250415_darabolos-gyilkossag-eltunt-nyomozas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f60ed95c-c0f4-4bab-8103-5eaefb6df2e8.jpg","index":0,"item":"3147180c-4639-48c9-b033-00146c049bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_darabolos-gyilkossag-eltunt-nyomozas-rendorseg","timestamp":"2025. április. 15. 14:55","title":"Megölte és feldarabolta egy budapesti férfi az apját, aztán bejelentette, hogy eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e056d0f-c8f0-4f53-b434-0fd2fe6eeb79","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat szerint az általános gazdasági helyzet miatt jelentősen csökkent a gyárak kapacitásának kihasználása.","shortLead":"A vállalat szerint az általános gazdasági helyzet miatt jelentősen csökkent a gyárak kapacitásának kihasználása.","id":"20250415_bosch-nemetorszagi-gyarak-bezaras-miskolc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e056d0f-c8f0-4f53-b434-0fd2fe6eeb79.jpg","index":0,"item":"fa48d072-0c90-4814-b8cb-9c93faba41d5","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_bosch-nemetorszagi-gyarak-bezaras-miskolc","timestamp":"2025. április. 15. 14:53","title":"Bezárja két német üzemét, részben Miskolcra hozná az ottani termelést a Bosch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38eeabb1-f124-436c-bcfa-eceedd641266","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Virágzó mandula- és cseresznyefák, gyönyörű kilátás és erdei séta. Tavasszal Budapest több pontja kiváló helyszínt biztosít egy kis fotózáshoz, listába szedtük a legnagyobb kedvenceket.","shortLead":"Virágzó mandula- és cseresznyefák, gyönyörű kilátás és erdei séta. Tavasszal Budapest több pontja kiváló helyszínt...","id":"20250417_budapest-tavasz-legszebb-helyszinek-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38eeabb1-f124-436c-bcfa-eceedd641266.jpg","index":0,"item":"f233c13b-3156-438f-934f-7451b9f55af5","keywords":null,"link":"/elet/20250417_budapest-tavasz-legszebb-helyszinek-fotok","timestamp":"2025. április. 17. 06:01","title":"Virágzik Budapest: mutatjuk a legszebb fotós helyszíneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korábban tagadta a jegybankelnök fia, hogy köze lenne a lakáshoz. ","shortLead":"Korábban tagadta a jegybankelnök fia, hogy köze lenne a lakáshoz. ","id":"20250415_Kozel-3-milliardert-arulhatja-Matolcsy-a-dubaji-luxuslakasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca.jpg","index":0,"item":"1ac9076b-538f-4ccd-a22d-90cf4bc6b600","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250415_Kozel-3-milliardert-arulhatja-Matolcsy-a-dubaji-luxuslakasat","timestamp":"2025. április. 15. 12:33","title":"Matolcsy Ádám 2,9 milliárdért árulja a dubaji luxuslakását – állítja Hadházy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7985a09a-0127-4cfd-a864-883d5caf082b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több híres nő is gúnnyal és kritikával fogadta Jeff Bezos űrcégének hétfői útját. A milliárdos menyasszonya viszont azt mondja, őt felbőszítették a bírálatok.","shortLead":"Több híres nő is gúnnyal és kritikával fogadta Jeff Bezos űrcégének hétfői útját. A milliárdos menyasszonya viszont azt...","id":"20250415_blue-origin-hires-nok-guny-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7985a09a-0127-4cfd-a864-883d5caf082b.jpg","index":0,"item":"f105f04a-fc8d-4e48-a4da-c4839f29dc72","keywords":null,"link":"/elet/20250415_blue-origin-hires-nok-guny-kritika","timestamp":"2025. április. 15. 21:52","title":"„Az egymilliárd dollárból legalább lett néhány jó mém” – híres nők kritizálják a hétfői űrrepülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]