[{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Két részletben kell tíz százalékra emelni az arányukat. ","shortLead":"Két részletben kell tíz százalékra emelni az arányukat. ","id":"20250418_befektetesi-alapok-allampapirok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"59979c89-7ae1-4fb1-bebe-86577e73dfe2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250418_befektetesi-alapok-allampapirok","timestamp":"2025. április. 18. 08:51","title":"A hosszú lejáratú állampapírok tartására kényszerítik a befektetési alapokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604c6789-8e44-4594-b6c1-986adf68a382","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A civil szervezeteket, valamint a Kína által barátságtalannak tekintett csoportokat célozta egy új kémprogram, ami a készülék kamerájához, mikrofonjához és sok máshoz is hozzáférést szerzett.","shortLead":"A civil szervezeteket, valamint a Kína által barátságtalannak tekintett csoportokat célozta egy új kémprogram, ami...","id":"20250418_badbazaar-moonshine-android-kemprogramok-kina-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/604c6789-8e44-4594-b6c1-986adf68a382.jpg","index":0,"item":"d6f22c49-810e-4617-a4e0-bcd04c30bda7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_badbazaar-moonshine-android-kemprogramok-kina-megfigyeles","timestamp":"2025. április. 18. 20:03","title":"Több mint 100 veszélyes kémprogramot találtak, telefonokon terjednek azokhoz, akiket kipécéztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95524b1-82a0-4145-a42e-b89fef136c41","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Előtte egy 27 kilogrammos kereszttel csaknem két kilométert gyalogolt. ","shortLead":"Előtte egy 27 kilogrammos kereszttel csaknem két kilométert gyalogolt. ","id":"20250418_Tobb-ezer-zarandok-nezte-vegig-ahogy-harminchatodjara-keresztre-feszitettek-egy-Fulop-szigeteki-ferfit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f95524b1-82a0-4145-a42e-b89fef136c41.jpg","index":0,"item":"19c3c591-c49b-4dd9-96bd-8346b32a4771","keywords":null,"link":"/elet/20250418_Tobb-ezer-zarandok-nezte-vegig-ahogy-harminchatodjara-keresztre-feszitettek-egy-Fulop-szigeteki-ferfit","timestamp":"2025. április. 18. 15:54","title":"Több ezer zarándok nézte végig, ahogy harminchatodjára keresztre feszítettek egy Fülöp-szigeteki férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6bd8050-b9cb-4b3d-aaeb-3360b30d77c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A módszerrel akár több százezer forintos kárt is okozhatnak egy-egy autónál. ","shortLead":"A módszerrel akár több százezer forintos kárt is okozhatnak egy-egy autónál. ","id":"20250418_Bosszubol-festekmaroval-ontik-le-a-parkolo-kocsikat-Debrecenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6bd8050-b9cb-4b3d-aaeb-3360b30d77c5.jpg","index":0,"item":"b5bc2240-b783-4f73-a95e-79a83cdff5f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250418_Bosszubol-festekmaroval-ontik-le-a-parkolo-kocsikat-Debrecenben","timestamp":"2025. április. 18. 21:35","title":"Feltehetően bosszúból festékmaróval öntik le a parkoló autókat Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lakók szerint valaki dohányozhatott, emiatt csaphattak fel a lángok.","shortLead":"A lakók szerint valaki dohányozhatott, emiatt csaphattak fel a lángok.","id":"20250418_budapest-nyolcadik-kerulet-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd.jpg","index":0,"item":"1a58b644-d01f-4590-8e27-025c9318cb01","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_budapest-nyolcadik-kerulet-tuz","timestamp":"2025. április. 18. 10:51","title":"Tűz volt, majd leszakadt a lépcső egy nyolcadik kerületi lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e473eb77-565e-4075-aa75-127b83bf7790","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az intézmény elnézést kért a szülőktől és rendőrségi feljelentést tett.","shortLead":"Az intézmény elnézést kért a szülőktől és rendőrségi feljelentést tett.","id":"20250419_szerbia-vajdasag-zombor-vucsics-nyaloka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e473eb77-565e-4075-aa75-127b83bf7790.jpg","index":0,"item":"6ca0a301-e806-44a6-bacc-55d563bddbcb","keywords":null,"link":"/elet/20250419_szerbia-vajdasag-zombor-vucsics-nyaloka","timestamp":"2025. április. 19. 14:43","title":"Vucsics aláírásával ellátott nyalókákat osztogattak a gyerekeknek egy vajdasági óvodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b982583-ca7d-479c-aea5-9638f32b060c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.","shortLead":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.","id":"20250418_Dugo-utlezaras-M7-es-autopalya-forgalom-utvonal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b982583-ca7d-479c-aea5-9638f32b060c.jpg","index":0,"item":"e2e4791d-c7f2-47b5-b6b6-7f1da7913bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_Dugo-utlezaras-M7-es-autopalya-forgalom-utvonal","timestamp":"2025. április. 18. 15:10","title":"Baleset miatt lezárták az M7-es autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb8e8b2-2a71-47bf-ad46-cb47042cabb9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy hogyan muzsikál a gyakorlatban a Kia eddigi legkisebb és legolcsóbb elektromos SUV-ja, a meglepően tágas utasterű és hatalmas akkumulátoros EV3. Jövünk az ígéretekkel – no meg a bizonyítékokkal.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy hogyan muzsikál a gyakorlatban a Kia eddigi legkisebb és legolcsóbb elektromos SUV-ja, a meglepően...","id":"20250419_az-ev-zoldautoja-600-kilometeres-hatotav-kia-ev3-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fb8e8b2-2a71-47bf-ad46-cb47042cabb9.jpg","index":0,"item":"c9f4c05b-ba7f-4b8e-a190-1d6fa5d9b5f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250419_az-ev-zoldautoja-600-kilometeres-hatotav-kia-ev3-teszt-velemeny","timestamp":"2025. április. 19. 10:00","title":"Az Év Zöldautója: teszten a 600+ kilométeres hatótávot ígérő Kia EV3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]