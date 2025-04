Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8df1f1a3-b0b8-4729-98a2-2b0809cf7ddf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sok rossz dolgot is megélt a sportban, és ezekről is beszélni kell – vallja Cseh László, aki annak idején már annak is örült, ha az edzője nem üvöltötte le a fejét, egy ponton pedig megtagadta a számára előírt edzésmunkát, és bár a szakvezetés már kezdett lemondani róla, ő éppen akkor úszott Európa-csúcsot. A most 39 éves egykori úszó Turi György és Michael Phelps önbizalmára gyakorolt hatásáról, a régi- és újgenerációs edzők mentalitásáról és pályafutása legmélyebb pontjáról is beszélgetett Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással a Penge podcastban.","shortLead":"Sok rossz dolgot is megélt a sportban, és ezekről is beszélni kell – vallja Cseh László, aki annak idején már annak is...","id":"20250419_cseh-laszlo-interju-penge-podcast-onbizalom-szilagyi-aron-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8df1f1a3-b0b8-4729-98a2-2b0809cf7ddf.jpg","index":0,"item":"085832ca-ecc0-403b-a206-c55b62d7adac","keywords":null,"link":"/elet/20250419_cseh-laszlo-interju-penge-podcast-onbizalom-szilagyi-aron-ebx","timestamp":"2025. április. 19. 07:00","title":"Cseh László: Nem voltam elég nagyképű – Penge podcast Szilágyi Áronnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6b6d40-78df-4a9f-bafc-47ee7e244edb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ferenc pápával nem találkozott, de a hivatalos közlés szerint „szívélyes megbeszélést” folytatott a vatikáni államtitkárral.","shortLead":"Ferenc pápával nem találkozott, de a hivatalos közlés szerint „szívélyes megbeszélést” folytatott a vatikáni...","id":"20250419_vatikan-jd-vance-amerikai-alelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6b6d40-78df-4a9f-bafc-47ee7e244edb.jpg","index":0,"item":"45c349f7-388c-45dd-b4a7-730fec182174","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_vatikan-jd-vance-amerikai-alelnok","timestamp":"2025. április. 19. 17:24","title":"J. D. Vance személyesen ment a Vatikánba a Trump-kormányzatot ért pápai bírálatok után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfit combsérüléssel szállították kórházba.","shortLead":"A férfit combsérüléssel szállították kórházba.","id":"20250419_szlovakia-besztercebanya-medve-medvetamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e.jpg","index":0,"item":"25436981-66d1-46e2-aa05-7c561c8f8685","keywords":null,"link":"/elet/20250419_szlovakia-besztercebanya-medve-medvetamadas","timestamp":"2025. április. 19. 15:14","title":"Medve támadott meg egy férfit Besztercebánya közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fc5c1c-121a-4b59-8887-4f1fdd3aa18b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak ezen a helyszínen 875 szarvasmarhával végeztek.","shortLead":"Csak ezen a helyszínen 875 szarvasmarhával végeztek.","id":"20250419_szaj-es-koromfajas-rabapordany-szarvasmarha-sertes-nagy-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71fc5c1c-121a-4b59-8887-4f1fdd3aa18b.jpg","index":0,"item":"99e64430-c00e-441d-912b-6c2cc5a4d391","keywords":null,"link":"/itthon/20250419_szaj-es-koromfajas-rabapordany-szarvasmarha-sertes-nagy-istvan","timestamp":"2025. április. 19. 13:40","title":"A sertéseket is leölik a rábapordányi telepen, ahol megjelent a száj- és körömfájás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: bojkott és Magyar. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250420_Charles-Boycott-Tisza-Elvitelre-podcast-Nemzet-Hangja-bojkott-kozgazdasagtan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"647410cf-b010-44c5-b3a2-a4db7ac8f70f","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Charles-Boycott-Tisza-Elvitelre-podcast-Nemzet-Hangja-bojkott-kozgazdasagtan","timestamp":"2025. április. 20. 06:00","title":"Charles Boycott leadja a Tiszára │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"Meier Krisztina „nyúlsuttogó”, az Első Nyúlmentő Alapítvány elnöke nem mindennapi munkát végez: nyulakat ment, szállásol el, valamint békít ki. Mikor és miért kerülnek utcára a húsvétkor még ma is tömegesen felvásárolt nyulak, mire számítson az a felelős gazda, aki nyúltartásra adja a fejét, és mikor kell közbelépni, ha elhagyatottnak látszó kisnyúllal találkozunk a természetben?","shortLead":"Meier Krisztina „nyúlsuttogó”, az Első Nyúlmentő Alapítvány elnöke nem mindennapi munkát végez: nyulakat ment...","id":"20250419_nyulsuttogo-meier-krisztina-husvet-ajandek-allatvedelem-kornyezet-budapest-panzio-allatorvos-hazi-kedvenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0.jpg","index":0,"item":"2d0e60e0-b931-4155-a1ed-140c3f4f78ed","keywords":null,"link":"/360/20250419_nyulsuttogo-meier-krisztina-husvet-ajandek-allatvedelem-kornyezet-budapest-panzio-allatorvos-hazi-kedvenc","timestamp":"2025. április. 19. 19:30","title":"„Olyan jó látni a nyuszikat szerelembe esni” – egy nyúlsuttogó mindennapjai a nagyvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket is. Ahogy számos kórkép vagy megbetegedés esetében, itt is a megelőzés a legjobb út, de nem árt vigyázni, mert ha túlzásba esünk, akkor többet ártunk, mint használunk.","shortLead":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket...","id":"20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35.jpg","index":0,"item":"cc1d9662-df2f-4868-9ecf-183d48b06d7b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","timestamp":"2025. április. 19. 15:30","title":"Férfiak és az aranyér: így sportoljon biztonságosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"2868d6a8-1234-438a-ad9a-af9b3f64ff78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A férfit előbb egy taxi, majd egy busz is majdnem elütötte.","shortLead":"A férfit előbb egy taxi, majd egy busz is majdnem elütötte.","id":"20250419_baleset-egykereku-taxi-bajcsy-zsilinszky-ut-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2868d6a8-1234-438a-ad9a-af9b3f64ff78.jpg","index":0,"item":"3cbbc53e-6e21-45c5-b248-d53ae9364142","keywords":null,"link":"/cegauto/20250419_baleset-egykereku-taxi-bajcsy-zsilinszky-ut-video","timestamp":"2025. április. 19. 17:53","title":"Centiken múlt az élete egy férfinak, aki egykerekűvel hajtott át a Bajcsy-Zsilinszky úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]