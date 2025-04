Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független képviselő ettől függetlenül kimegy demonstrálni, és újabb nagygyűlést jelentett be. ","shortLead":"A független képviselő ettől függetlenül kimegy demonstrálni, és újabb nagygyűlést jelentett be. ","id":"20250420_Betiltottak-Hadhazy-Akos-keddi-tunteteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4.jpg","index":0,"item":"71ba1dc9-3ce4-4b74-a9c4-b9b8b0f8714a","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Betiltottak-Hadhazy-Akos-keddi-tunteteset","timestamp":"2025. április. 20. 09:55","title":"Betiltották Hadházy Ákos keddi tüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec410a9e-e5ee-44c8-8522-3eb2176f65d4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"A kínaiak úgy tartják: a sonkát is ők találták fel. Egy dolgot azonban elrontottak: nem volt hozzá ünnepük. Nem mintha a sonkának a nyugati világban bármi köze lenne bármilyen ünnephez, ma mégis ez a húsvéti asztal főszereplője. Miért alakult ez így, és hogyan születtek meg a világ legjobb sonkái? Kis sódartörténet húsvét előtt, főzési jó tanácsokkal.","shortLead":"A kínaiak úgy tartják: a sonkát is ők találták fel. Egy dolgot azonban elrontottak: nem volt hozzá ünnepük. Nem mintha...","id":"20250418_sonka-husvet-pac-so-fustoles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec410a9e-e5ee-44c8-8522-3eb2176f65d4.jpg","index":0,"item":"37365c5e-f65e-4475-abee-1164ddfbdec3","keywords":null,"link":"/360/20250418_sonka-husvet-pac-so-fustoles","timestamp":"2025. április. 18. 19:30","title":"A sós vízbe pottyant disznótól az ünnepi asztalig: hogyan lett a húsvét főszereplője a sonka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3420c38a-0bf4-4b83-bbc3-b5cda85e9cae","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Külföldön is felfigyeltek arra, a magyar kormánynak milyen sok vendégét irányítják Tiborcz István szállodájában.","shortLead":"Külföldön is felfigyeltek arra, a magyar kormánynak milyen sok vendégét irányítják Tiborcz István szállodájában.","id":"20250419_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3420c38a-0bf4-4b83-bbc3-b5cda85e9cae.jpg","index":0,"item":"4588549d-a258-407e-a81e-af5ac16c4f84","keywords":null,"link":"/360/20250419_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 19. 08:49","title":"Nemzetközi lapszemle: Trump olyan a béketárgyalással, mint egy gyerek a kirakóval, ha nem megy neki, eldobja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3109879-9911-48ff-868f-dbce10c96dec","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Száz évvel ezelőtt, 1925. április 18-án nyitották meg az első Budapesti Nemzetközi Vásárt. A következő évben pedig a vásáriroda vezetője, Hollósy István könyvet publikált „Visszapillantás a Budapesti Nemzetközi Vásár két évtizedes múltjára” címmel. Ebből is látszik, hogy a BNV életkora bizonytalanabb, mint egy primadonnáé. Minden aktuális hatalom a maga dicsőségét demonstrálta a Budapesti Nemzetközi Vásárral, amely az üzletemberek számára üzleti, a milliós tömegek számára szórakozási és ámulási lehetőség volt. Itt tátotta rá a száját először a nép a rádióra, a televízióra, a csuklós buszra, a Coca-Colára, az autócsodákra – mikor mire.","shortLead":"Száz évvel ezelőtt, 1925. április 18-án nyitották meg az első Budapesti Nemzetközi Vásárt. A következő évben pedig...","id":"20250418_Budapesti-Nemzetkozi-Vasar-100","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3109879-9911-48ff-868f-dbce10c96dec.jpg","index":0,"item":"41c10186-dc63-4158-9a29-153c0bc274d4","keywords":null,"link":"/360/20250418_Budapesti-Nemzetkozi-Vasar-100","timestamp":"2025. április. 18. 17:20","title":"Az állami hiúság vására – A Budapesti Nemzetközi Vásár rezsimeken átívelő 100 (vagy több) éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703f43cd-020d-4c23-99f3-5a8aeb7cf922","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kísérlet új nézőpontból világítja meg a vegán táplálkozás előnyeit, és olyan eredményeket hozott, amelyek könnyen átírhatják az étrend-kiegészítőkről alkotott elképzeléseket.","shortLead":"A kísérlet új nézőpontból világítja meg a vegán táplálkozás előnyeit, és olyan eredményeket hozott, amelyek könnyen...","id":"20250419_ikerkiserlet-etrend-kiegeszitok-vegan-vagy-husalapu-vitaminok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/703f43cd-020d-4c23-99f3-5a8aeb7cf922.jpg","index":0,"item":"6e2d1815-34ba-4ee8-9751-82507a6df037","keywords":null,"link":"/elet/20250419_ikerkiserlet-etrend-kiegeszitok-vegan-vagy-husalapu-vitaminok","timestamp":"2025. április. 19. 07:30","title":"Ikerkísérletben vizsgálták az étrend-kiegészítők hatékonyságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"414e3411-5c66-4235-98c2-8d60b9bc42f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sincs meg a 26 éves öccse. ","shortLead":"Továbbra sincs meg a 26 éves öccse. ","id":"20250418_Egy-roman-no-szerint-nem-segitettek-neki-a-magyar-hatosagok-eltunt-testverenek-kereseseben-amig-ugyvedet-nem-fogadott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/414e3411-5c66-4235-98c2-8d60b9bc42f4.jpg","index":0,"item":"ef134bda-42d5-4b77-8d86-c5688d42e2a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_Egy-roman-no-szerint-nem-segitettek-neki-a-magyar-hatosagok-eltunt-testverenek-kereseseben-amig-ugyvedet-nem-fogadott","timestamp":"2025. április. 18. 20:36","title":"Egy román nő azt állítja, ügyvéd nélkül nem segítettek neki a magyar hatóságok az eltűnt testvére keresésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7434afbc-62fb-48cb-992d-091810c6a46b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók szerint a Kis Magellán-felhő – galaktikus léptékben értendő – napjai meg vannak számlálva, a Nagy Magellán-felhő gravitációja ugyanis teljesen szét fogja tépni.","shortLead":"Japán kutatók szerint a Kis Magellán-felhő – galaktikus léptékben értendő – napjai meg vannak számlálva, a Nagy...","id":"20250419_nagy-magellan-felho-kis-magellan-felho-galaxis-gravitacio-tejutrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7434afbc-62fb-48cb-992d-091810c6a46b.jpg","index":0,"item":"34ca85f9-1220-4504-aaa4-00d0ad0ec350","keywords":null,"link":"/tudomany/20250419_nagy-magellan-felho-kis-magellan-felho-galaxis-gravitacio-tejutrendszer","timestamp":"2025. április. 19. 12:03","title":"Darabokra tépheti a gravitáció a Tejútrendszer szomszédját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e31c093-bcf7-480c-91d4-65bb083db42a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes szerint senkitől sem elvárható, hogy a nap huszonnégy órájában a nagyközönség rendelkezésére álljon.","shortLead":"Az énekes szerint senkitől sem elvárható, hogy a nap huszonnégy órájában a nagyközönség rendelkezésére álljon.","id":"20250419_robbie-williams-rajongok-kozos-foto-panik-szorongas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e31c093-bcf7-480c-91d4-65bb083db42a.jpg","index":0,"item":"4875cadc-a4d3-4f3a-82a2-c27d9f37ae5e","keywords":null,"link":"/elet/20250419_robbie-williams-rajongok-kozos-foto-panik-szorongas","timestamp":"2025. április. 19. 11:46","title":"Szorong és pánikol Robbie Williams, amikor idegenek mennek oda hozzá fotót kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]