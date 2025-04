Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"Meier Krisztina „nyúlsuttogó”, az Első Nyúlmentő Alapítvány elnöke nem mindennapi munkát végez: nyulakat ment, szállásol el, valamint békít ki. Mikor és miért kerülnek utcára a húsvétkor még ma is tömegesen felvásárolt nyulak, mire számítson az a felelős gazda, aki nyúltartásra adja a fejét, és mikor kell közbelépni, ha elhagyatottnak látszó kisnyúllal találkozunk a természetben?","shortLead":"Meier Krisztina „nyúlsuttogó”, az Első Nyúlmentő Alapítvány elnöke nem mindennapi munkát végez: nyulakat ment...","id":"20250419_nyulsuttogo-meier-krisztina-husvet-ajandek-allatvedelem-kornyezet-budapest-panzio-allatorvos-hazi-kedvenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0.jpg","index":0,"item":"2d0e60e0-b931-4155-a1ed-140c3f4f78ed","keywords":null,"link":"/360/20250419_nyulsuttogo-meier-krisztina-husvet-ajandek-allatvedelem-kornyezet-budapest-panzio-allatorvos-hazi-kedvenc","timestamp":"2025. április. 19. 19:30","title":"„Olyan jó látni a nyuszikat szerelembe esni” – egy nyúlsuttogó mindennapjai a nagyvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc8f377-ddf5-442d-b115-c4771228a4b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Ferenc pápa nagy focidrukker volt, az olasz bajnokságban pedig úgy róják le tiszteletüket, hogy elhalasztják az összes húsvéthétfőre kiírt meccset.","shortLead":"Ferenc pápa nagy focidrukker volt, az olasz bajnokságban pedig úgy róják le tiszteletüket, hogy elhalasztják az összes...","id":"20250421_Elhalasztottak-minden-hetfoi-bajnoki-focimeccset-az-olaszok-mert-meghalt-Ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cc8f377-ddf5-442d-b115-c4771228a4b8.jpg","index":0,"item":"2eedb1bd-c38a-4447-ad71-8dce00728afb","keywords":null,"link":"/sport/20250421_Elhalasztottak-minden-hetfoi-bajnoki-focimeccset-az-olaszok-mert-meghalt-Ferenc-papa","timestamp":"2025. április. 21. 13:47","title":"Ferenc pápa halála miatt elhalasztottak minden hétfői bajnoki focimeccset az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae69a9b6-09b1-472a-93e0-6b37f591a11b","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"Új szakmát tanult ki az úszóklasszis.","shortLead":"Új szakmát tanult ki az úszóklasszis.","id":"20250420_cseh-laszlo-villanyszerelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae69a9b6-09b1-472a-93e0-6b37f591a11b.jpg","index":0,"item":"663ac9e7-ce86-4cde-a519-3559a7ff5ea8","keywords":null,"link":"/elet/20250420_cseh-laszlo-villanyszerelo","timestamp":"2025. április. 20. 07:30","title":"Cseh László villanyszerelő lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79264f1b-7b19-49b4-a5c5-0a0af015dc8a","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Az idő előrehaladtával – vagy akár a különböző életszakaszokhoz kapcsolódóan – nem könnyű a testi változásainkat elfogadni. A menopauza időszakában különösen fontos, hogy tudjuk, milyen szervi változásokra, akár egészségi problémákra számíthatunk. Ugyanis, ha ezekkel tisztában vagyunk, máris sokat tehetünk a megelőzésükért és a kezelésükért. Ebben a cikkben a változókori ösztrogéncsökkenés tüneteit és kezelési lehetőségeit gyűjtöttük össze.","shortLead":"Az idő előrehaladtával – vagy akár a különböző életszakaszokhoz kapcsolódóan – nem könnyű a testi változásainkat...","id":"20250402_cikatridina-valtozokor-menopauza-noi-szervek-valtozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79264f1b-7b19-49b4-a5c5-0a0af015dc8a.jpg","index":0,"item":"616c11b2-9626-4b18-a361-83fd951314a2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250402_cikatridina-valtozokor-menopauza-noi-szervek-valtozasa","timestamp":"2025. április. 20. 13:30","title":"Ilyen változáson mennek át a húgyutak és a női szervek a menopauza alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"f8724ca4-e030-45c2-895a-bcd1796e322c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Csont nélkül kiosztották a gyerekeknek, a szülők pedig kiakadtak.","shortLead":"Csont nélkül kiosztották a gyerekeknek, a szülők pedig kiakadtak.","id":"20250420_vucic-nyaloka-ovoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8724ca4-e030-45c2-895a-bcd1796e322c.jpg","index":0,"item":"b369f875-4db9-4514-938d-a13c66d9e9a2","keywords":null,"link":"/elet/20250420_vucic-nyaloka-ovoda","timestamp":"2025. április. 20. 10:10","title":"A szerb elnök aláírásával ellátott nyalókákat vitt be egy ismeretlen egy vajdasági óvodába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: Einstand, érdekes, sajtháború, kéknyelv, életjel.","shortLead":"Sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet...","id":"20250420_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952.jpg","index":0,"item":"2e45fa03-6c92-4e4c-bb43-eadba4e623b5","keywords":null,"link":"/360/20250420_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","timestamp":"2025. április. 20. 17:30","title":"Az én hetem Karafiáth Orsolyával: Rogán, az Erkölcsös, netán Rogán, a Feddhetetlen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72602ff3-4516-491c-ae5e-f0c590137394","c_author":"Moravecz Kata","category":"eurologus","description":"Valójában mennyire tartanak az újságírók attól, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkájukat? Nem igazán, attól viszont igen, hogy hogyan fognak megélni a fizetésükből.","shortLead":"Valójában mennyire tartanak az újságírók attól, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkájukat? Nem igazán...","id":"20250407_ujsagirok-stressz-es-a-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72602ff3-4516-491c-ae5e-f0c590137394.jpg","index":0,"item":"fa5938ba-19d5-40d0-b5d2-b0bbeda0a3d3","keywords":null,"link":"/eurologus/20250407_ujsagirok-stressz-es-a-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 20. 08:44","title":"Az újságírókat nem az aggasztja legjobban, hogy a mesterséges intelligencia elveszi-e a munkájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff414ee6-c8bf-4497-a9a9-2e8991e805d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az MKPK hálával gondol arra, hogy a 88 éves korában elhunyt egyházfő milyen különleges kapcsolatot ápolt a világ magyarságával, Magyarországgal. A pápát méltatják az evangélikusok és a Krisna-tudatú hívők is, a reformátusok nem sietik el a reakciót.","shortLead":"Az MKPK hálával gondol arra, hogy a 88 éves korában elhunyt egyházfő milyen különleges kapcsolatot ápolt a világ...","id":"20250421_Erdo-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff414ee6-c8bf-4497-a9a9-2e8991e805d3.jpg","index":0,"item":"bab541bc-f2c2-47c0-99a1-4e6fbcd99a13","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_Erdo-Peter","timestamp":"2025. április. 21. 12:25","title":"Erdő Péter: Ferenc pápa szerette átlépni a falakat, ajtót nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]