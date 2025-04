Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz (ex-Fiatal Demokraták Szövetsége) 135 fős parlamenti frakciójában 16 olyan nyugdíjas korú képviselő van, aki legalább 2010 óta menetrendszerűen húzza be a választókerületét. Hatan szinte biztos nem indulnak újra.","shortLead":"A Fidesz (ex-Fiatal Demokraták Szövetsége) 135 fős parlamenti frakciójában 16 olyan nyugdíjas korú képviselő van, aki...","id":"20250421_A-Fidesz-veszesen-oregszik-a-frakciotitanok-kozul-mar-16-nyugdijkorban-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"310fe28e-60ae-49a4-acc3-31350ae5ef43","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_A-Fidesz-veszesen-oregszik-a-frakciotitanok-kozul-mar-16-nyugdijkorban-van","timestamp":"2025. április. 21. 20:20","title":"A Fidesz vészesen öregszik, a frakciótitánok közül már 16 nyugdíjkorban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke Ferenc pápa három magyar mondatával köszönt meg mindent a katolikus egyházfőnek.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke Ferenc pápa három magyar mondatával köszönt meg mindent a katolikus egyházfőnek.","id":"20250422_magyar-peter-ferenc-papa-temetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26.jpg","index":0,"item":"fa6e69a2-3e4d-46f3-9be5-5e15e87d4117","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_magyar-peter-ferenc-papa-temetes","timestamp":"2025. április. 22. 11:57","title":"Magyar Péter is részt vesz Ferenc pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef951e7-1895-43ee-9153-f1c5d108d08d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Nairobi közelében lévő nemzeti parkból szabadon járhatnak ki a vadállatok, de emberre ritkán támadnak.","shortLead":"A Nairobi közelében lévő nemzeti parkból szabadon járhatnak ki a vadállatok, de emberre ritkán támadnak.","id":"20250420_Kenya-Nairobi-oroszlan-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cef951e7-1895-43ee-9153-f1c5d108d08d.jpg","index":0,"item":"ee63dad4-5536-4c33-9ddf-053be6c0d7a8","keywords":null,"link":"/elet/20250420_Kenya-Nairobi-oroszlan-tamadas","timestamp":"2025. április. 20. 16:38","title":"Oroszlán marcangolt szét egy tizennégy éves lányt Kenyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177d021a-ede6-45b7-8dcc-a7012bd73a8d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Korántsem szállták még meg a német piacot. ","shortLead":"Korántsem szállták még meg a német piacot. ","id":"20250422_Csak-minden-700-auto-kinai-marka-Nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/177d021a-ede6-45b7-8dcc-a7012bd73a8d.jpg","index":0,"item":"13e871fd-e628-4d68-add8-bdcc08214af2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_Csak-minden-700-auto-kinai-marka-Nemetorszagban","timestamp":"2025. április. 22. 07:16","title":"Csak minden 700. autó ténylegesen kínai márka Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1beded5-b8d0-4541-8e78-75658407b3ee","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Trump vámháborúja és konfrontatív politikája húsvétkor is mozgatja a piacokat. A dollár gyengült (így a forint erősödött), a fő menedékeszköz arany árfolyama történelmi rekordot döntött, az olaj ára esett.","shortLead":"Trump vámháborúja és konfrontatív politikája húsvétkor is mozgatja a piacokat. A dollár gyengült (így a forint...","id":"20250421_A-nyuszi-aranyrekordot-tojt-kemeny-forintot-es-csuszo-olajarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1beded5-b8d0-4541-8e78-75658407b3ee.jpg","index":0,"item":"d5518a0f-f306-4316-a983-c83b89fdc81e","keywords":null,"link":"/kkv/20250421_A-nyuszi-aranyrekordot-tojt-kemeny-forintot-es-csuszo-olajarat","timestamp":"2025. április. 21. 15:11","title":"A nyuszi aranyrekordot tojt, kemény forintot és csúszó olajárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b27f25d-9f17-446f-a59a-dd280fd37e91","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Berkeley Egyetem kutatói szerint egyetlen hónap leforgása alatt annyit javult a vasútvonalak és az állomások levegőminősége Kaliforniában, mint korábban 30 év alatt.","shortLead":"A Berkeley Egyetem kutatói szerint egyetlen hónap leforgása alatt annyit javult a vasútvonalak és az állomások...","id":"20250421_kalifornia-vasut-dizel-elektromos-mozdonyok-legszennyezettseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b27f25d-9f17-446f-a59a-dd280fd37e91.jpg","index":0,"item":"0c1a8ab7-671b-4908-a6c9-af9c4f27291c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250421_kalifornia-vasut-dizel-elektromos-mozdonyok-legszennyezettseg","timestamp":"2025. április. 21. 12:03","title":"Villanymozdonyokra cserélték a dízeleket Kaliforniában, ami utána történt, arra korábban 30 évet kellett várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A felhasználót segítő személyi asszisztensként irányíthatja a böngészőt a Microsoft Copilot Vision nevű új mesterséges intelligenciája, melyet már bárki kipróbálhat.","shortLead":"A felhasználót segítő személyi asszisztensként irányíthatja a böngészőt a Microsoft Copilot Vision nevű új mesterséges...","id":"20250422_microsoft-edge-bongeszo-iranyitasa-copilot-vision-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d.jpg","index":0,"item":"cdb4f2bc-7ea5-4584-ab69-a45577b1c5a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_microsoft-edge-bongeszo-iranyitasa-copilot-vision-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 22. 08:03","title":"Ez a program átveszi az irányítást a böngészője felett, és éppen ez a lényege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45336b9-b37a-4cc3-8840-8be1fc0be63c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több ezer száj- és körömfájás miatt leölt szarvasmarhát földeltek el Bábolnán, a helyiek azt szeretnék, ha nem temetnék el a véleményüket.","shortLead":"Már több ezer száj- és körömfájás miatt leölt szarvasmarhát földeltek el Bábolnán, a helyiek azt szeretnék, ha nem...","id":"20250422_nagy-istvan-babolna-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c45336b9-b37a-4cc3-8840-8be1fc0be63c.jpg","index":0,"item":"6d4a5e4a-2719-4ab8-950c-f857d8c73ef7","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_nagy-istvan-babolna-tuntetes","timestamp":"2025. április. 22. 11:21","title":"Csendes demonstrációval várják Nagy István agrárminisztert Bábolnán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]