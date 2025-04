Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9d3e7f7f-379f-40e1-bc2c-023484dada19","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"A kormány ugyan szóban már jelezte, hogy Ferenc pápa temetésének napjára, vagyis szombatra nemzeti gyásznapot hirdet meg, de ezt még nem tették közzé a Magyar Közlönyben. Ez pedig gondot okoz az önkormányzatoknak.","shortLead":"A kormány ugyan szóban már jelezte, hogy Ferenc pápa temetésének napjára, vagyis szombatra nemzeti gyásznapot hirdet...","id":"20250424_papa-temetes-nemzeti-gyasznap-hzassag-lagzi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d3e7f7f-379f-40e1-bc2c-023484dada19.jpg","index":0,"item":"598ad3ab-521b-4f0d-91ea-160bd73f6b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_papa-temetes-nemzeti-gyasznap-hzassag-lagzi-ebx","timestamp":"2025. április. 24. 14:44","title":"Senki sem tudja, lehet-e szombaton lagzit tartani, mert késlekedik a kormány a nemzeti gyásznap meghirdetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44dd797-73a2-40c5-8cfb-27390b040574","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ecuadorban mintegy 20 bűnbanda működik – olyan frappáns nevekkel, mint a „Los Freddy Kruegers” és a „Peaky Blinders” –, amelyek emberkereskedelemben, emberrablásban és zsarolásban utaznak.","shortLead":"Ecuadorban mintegy 20 bűnbanda működik – olyan frappáns nevekkel, mint a „Los Freddy Kruegers” és a „Peaky Blinders” –...","id":"20250424_ecuador-emberrablas-focista-csaladtagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f44dd797-73a2-40c5-8cfb-27390b040574.jpg","index":0,"item":"82ab930d-140f-404d-b4ab-21587f5e04b1","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_ecuador-emberrablas-focista-csaladtagok","timestamp":"2025. április. 24. 21:07","title":"Az ágy alá bújva nézte végig egy ecuadori focista, ahogy elrabolják a feleségét az ötéves gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d336d2-f17e-4a58-a088-0bc8558cfb3c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az észak-koreai ballisztikus rakéta egy lakóházba csapódott be.","shortLead":"Az észak-koreai ballisztikus rakéta egy lakóházba csapódott be.","id":"20250424_eszak-koreai-raketa-kijev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53d336d2-f17e-4a58-a088-0bc8558cfb3c.jpg","index":0,"item":"7fc6b10a-cdf9-4ff0-a3fe-fdf156d63a4e","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_eszak-koreai-raketa-kijev","timestamp":"2025. április. 24. 17:54","title":"Észak-koreai rakétákkal is támadták az oroszok Kijevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2c56f5-2ecb-49d1-91f1-5755f33c16c0","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Míg zajlik a vita, hogy a kormány végre rendbe rakja vagy éppen romba dönti a közösségi közlekedést, Tiborcz István érdekeltsége az állami tulajdonból megszerzett vasúti fuvarozócég után egy olyan buszos vállalkozásba is bevásárolta magát, amelynek Lázár János reformjai nyithatnak most új piacot.","shortLead":"Míg zajlik a vita, hogy a kormány végre rendbe rakja vagy éppen romba dönti a közösségi közlekedést, Tiborcz István...","id":"20250424_hvg-lazar-janos-kozossegi-kozlekedes-vitezy-david-tiborcz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f2c56f5-2ecb-49d1-91f1-5755f33c16c0.jpg","index":0,"item":"1d38a9f9-399b-4b9f-9b8f-57afd1f66a1b","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-lazar-janos-kozossegi-kozlekedes-vitezy-david-tiborcz-istvan","timestamp":"2025. április. 24. 09:00","title":"Orbán veje pótolhatatlan, övé lehet a nagy vonatpótlóbiznisz is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404d7847-8849-4286-ba33-d1f1f838be0d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyártók ugrásra készen várják, hogy olyan autókat is tesztelhessenek, amelyekben már fékpedál sincs. ","shortLead":"A gyártók ugrásra készen várják, hogy olyan autókat is tesztelhessenek, amelyekben már fékpedál sincs. ","id":"20250425_enyhitettek-szabadabb-utat-kapnak-az-onvezeto-autok-Amerikaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/404d7847-8849-4286-ba33-d1f1f838be0d.jpg","index":0,"item":"9611ca68-de21-41e9-8c0e-30280ab6097d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_enyhitettek-szabadabb-utat-kapnak-az-onvezeto-autok-Amerikaban","timestamp":"2025. április. 25. 08:44","title":"Erre a lehetőségre várt Elon Musk: lazítanak az önvezető autók szabályozásán Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bbbd0e-4cf4-4770-98c5-88a23c297a1e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Orbán Viktor már kitöltötte a Voks 2025 néven futtatott nemzeti konzultációt. Ezúttal a legújabb közellenség, Ukrajna EU-tagsága ügyében szavaztat a kormány. Ellenérvként pedig számos csúsztatással és féligazsággal, de még több hazugsággal ijesztget és hergel.","shortLead":"Orbán Viktor már kitöltötte a Voks 2025 néven futtatott nemzeti konzultációt. Ezúttal a legújabb közellenség, Ukrajna...","id":"20250424_Voks-2025-nemzeti-konzultacio-Ukrajna-hergeles-hazugsagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3bbbd0e-4cf4-4770-98c5-88a23c297a1e.jpg","index":0,"item":"d26d55a1-aa0d-445e-917c-6e22cc8a1a5a","keywords":null,"link":"/360/20250424_Voks-2025-nemzeti-konzultacio-Ukrajna-hergeles-hazugsagok","timestamp":"2025. április. 24. 06:30","title":"Gyurcsányék 23 millió románjánál is nagyobbakat hazudik a kormány az Ukrajna EU-tagságával riogató konzultáció mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36beabbe-be65-4e9e-ab0b-f8c38e773e73","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament még 2021-ben helyezett tiltólistára kínai személyeket a Hszincsiangban tapasztalt emberi jogi sértések miatt.","shortLead":"Az Európai Parlament még 2021-ben helyezett tiltólistára kínai személyeket a Hszincsiangban tapasztalt emberi jogi...","id":"20250423_europai-parlament-kina-hszincsiang-ujgurok-emberi-jog-szankcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36beabbe-be65-4e9e-ab0b-f8c38e773e73.jpg","index":0,"item":"f8de8ab6-ab67-4caa-b6bd-9b3eb2356401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_europai-parlament-kina-hszincsiang-ujgurok-emberi-jog-szankcio","timestamp":"2025. április. 23. 21:01","title":"Visszavonhatja az EP az ujgurok elnyomása miatt Kínára kivetett szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy a Krímhez való ragaszkodásával Zelenszkij elnyújtja a háborút, erre reagált az ukrán elnök.","shortLead":"Az amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy a Krímhez való ragaszkodásával Zelenszkij elnyújtja a háborút, erre...","id":"20250424_Zelenszkij-arrol-posztolt-hogy-2018-ban-meg-ellenezte-a-Trump-adminisztracio-a-Krim-elcsatolasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28.jpg","index":0,"item":"0e0f164a-db8e-433f-9284-7f0079150aa7","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_Zelenszkij-arrol-posztolt-hogy-2018-ban-meg-ellenezte-a-Trump-adminisztracio-a-Krim-elcsatolasat","timestamp":"2025. április. 24. 08:27","title":"Zelenszkij arról posztolt, hogy 2018-ban még ellenezte a Trump-adminisztráció a Krím elcsatolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]