[{"available":true,"c_guid":"681ecb71-bfd3-4bae-b3ff-9669d7f4530c","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Európa-szerte egyre népszerűbbek a szélsőjobboldali pártok, ám rajtuk kívül is van egy aktív, politikával nem foglalkozó underground szcéna, ahol a radikálisok kivárnak. 