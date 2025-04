Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"36f43270-082d-4fb5-8d5d-d08c622ccd4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Omri Miran a Hamász által közzétett propagandavideón Netanjahut teszi felelőssé a helyzetéért, és arra kéri a szabadulásáért küzdőket, hogy szervezzenek tüntetést az izraeli miniszterelnök rezidenciája elé.","shortLead":"Omri Miran a Hamász által közzétett propagandavideón Netanjahut teszi felelőssé a helyzetéért, és arra kéri...","id":"20250423_omri-miran-magyar-tusz-hamasz-video-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36f43270-082d-4fb5-8d5d-d08c622ccd4b.jpg","index":0,"item":"ffa437ca-2681-43f8-98b6-d82b442d29b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_omri-miran-magyar-tusz-hamasz-video-izrael","timestamp":"2025. április. 23. 19:06","title":"Magyar állampolgárságú túszról tett közzé videót a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00737f91-3890-489b-a781-e21e3fb41dab","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mit mondanak a profik az autógumi-használat leggyakoribb hibáiról? És az ezekből fakadó drága meglepetésekről?","shortLead":"Mit mondanak a profik az autógumi-használat leggyakoribb hibáiról? És az ezekből fakadó drága meglepetésekről?","id":"20250424_nyari-gumi-szezon-csere-negyevszakos-gumiabroncs-autogumi-gumicsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00737f91-3890-489b-a781-e21e3fb41dab.jpg","index":0,"item":"8d4641c2-3db6-41d2-8f75-86e6e7d9de8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_nyari-gumi-szezon-csere-negyevszakos-gumiabroncs-autogumi-gumicsere","timestamp":"2025. április. 24. 09:45","title":"Gumicserehajrá: mítoszok és igazságok túlfújt gumikról, taxis trükkökről, négyévszakos abroncsokról és az otthoni cseréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6b51ea-d80c-4d44-81ab-b010892ce2a3","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A katonai beszerzések is megsínylik a gazdasági nehézségeket Magyarországon: 2022 óta tizedakkora arányban adott le megrendelést a kormány, mint az előző ciklusban. Lenne még mit venni, de a pénz a korábbi szerződések teljesítésére megy. Arra azért jut energia, hogy a védelmi iparban kulcsszerepbe emelt N7 Holdingnál privatizációs előkészületekbe kezdjenek.","shortLead":"A katonai beszerzések is megsínylik a gazdasági nehézségeket Magyarországon: 2022 óta tizedakkora arányban adott le...","id":"20250425_hvg-huszaros-hatraarc-megtorpano-hadero-fejlesztes-elfolyo-vedelmi-penzek-beszerzesi-stop-N7-hadiipar-Szalay-Bobrovniczky-Magyar-Honvedseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a6b51ea-d80c-4d44-81ab-b010892ce2a3.jpg","index":0,"item":"70b5a5a1-2936-49fb-a3ec-2c5ca787fcc9","keywords":null,"link":"/360/20250425_hvg-huszaros-hatraarc-megtorpano-hadero-fejlesztes-elfolyo-vedelmi-penzek-beszerzesi-stop-N7-hadiipar-Szalay-Bobrovniczky-Magyar-Honvedseg","timestamp":"2025. április. 25. 06:30","title":"Három éve alig halad a magyar haderőfejlesztés, mert a korábbi szerződések minden pénzt elvisznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4c2721-f798-46c2-b0ad-b87a71267526","c_author":"Domány András","category":"sport","description":"A sportért is felelős honvédelmi miniszter ítélheti oda az olimpiai járadékot annak az edzőnek, akire a sportoló nem tesz javaslatot.","shortLead":"A sportért is felelős honvédelmi miniszter ítélheti oda az olimpiai járadékot annak az edzőnek, akire a sportoló nem...","id":"20250424_lex-milak-honvedelmi-miniszter-olimpiai-jaradek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba4c2721-f798-46c2-b0ad-b87a71267526.jpg","index":0,"item":"f8f5dfa9-bcb2-44ba-a545-02caf110e2c6","keywords":null,"link":"/sport/20250424_lex-milak-honvedelmi-miniszter-olimpiai-jaradek","timestamp":"2025. április. 24. 15:11","title":"Jön a lex Milák, a honvédelmi miniszter új feladatot kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung áprilisról május közepére tolhatta el a Galaxy S25 Edge mobilja bemutatóját, és úgy hírlik, először tényleg csak a távol-keleti piacon lehet majd megvenni.","shortLead":"A Samsung áprilisról május közepére tolhatta el a Galaxy S25 Edge mobilja bemutatóját, és úgy hírlik, először tényleg...","id":"20250425_samsung-galaxy-s25-edge-okostelefon-bemutato-datum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4.jpg","index":0,"item":"a39aac2d-2060-4a3c-adfc-5cec1a824405","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_samsung-galaxy-s25-edge-okostelefon-bemutato-datum","timestamp":"2025. április. 25. 10:02","title":"Késik a Samsung legvékonyabb mobilja: ezt lehet most tudni a Galaxy S25 Edge-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozatképtelen volt az a bizottság, ahol a fővárosi cégvezetőkről kellett volna dönteni. ","shortLead":"Határozatképtelen volt az a bizottság, ahol a fővárosi cégvezetőkről kellett volna dönteni. ","id":"20250423_Vitezy-David-Meg-vagyok-dobbenve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543.jpg","index":0,"item":"0e55e227-6385-49f4-8e0c-aa91a5ef62c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Vitezy-David-Meg-vagyok-dobbenve","timestamp":"2025. április. 23. 15:18","title":"Vitézy Dávid: Meg vagyok döbbenve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb88b07-48f9-4c4e-ab1f-1faa6c88a60c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április 26-án – a Magyar Film Napja keretében – a Kino Moziban mutatják be Salamon András legújabb, Random című filmjét.","shortLead":"Április 26-án – a Magyar Film Napja keretében – a Kino Moziban mutatják be Salamon András legújabb, Random című filmjét.","id":"20250424_Konnyed-magyar-apokalipszisfilm-keszult-kozossegi-osszefogasbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efb88b07-48f9-4c4e-ab1f-1faa6c88a60c.jpg","index":0,"item":"babd9a95-5ce2-4031-a368-c92dc71d79dd","keywords":null,"link":"/kultura/20250424_Konnyed-magyar-apokalipszisfilm-keszult-kozossegi-osszefogasbol","timestamp":"2025. április. 24. 13:58","title":"Könnyed magyar apokalipszisfilm készült közösségi összefogásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eec0c14-38da-4075-be76-88d194362f29","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Tisza Szigetek további aktivizálása a célja a Második hullám nevű projektnek, a májusi akció során helyi akciót szerveznek szigetek, új tagokat vonnak be a munkába – értesült lapunk.","shortLead":"A Tisza Szigetek további aktivizálása a célja a Második hullám nevű projektnek, a májusi akció során helyi...","id":"20250425_tisza-szigetek-masodik-hullam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3eec0c14-38da-4075-be76-88d194362f29.jpg","index":0,"item":"1cab3b97-41bd-4da5-a2b3-bbe123ae8f42","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_tisza-szigetek-masodik-hullam-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 04:18","title":"Indul a Tisza Szigetek második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]