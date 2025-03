Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"574dfdde-2a2a-426c-a6ef-4bafb3d450a9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Alnatura tengeri sós chipsszel akadt probléma.","shortLead":"Az Alnatura tengeri sós chipsszel akadt probléma.","id":"20250325_termekvisszahivas-muller-alnatura-chips","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/574dfdde-2a2a-426c-a6ef-4bafb3d450a9.jpg","index":0,"item":"7f741b2e-c967-46f8-99b6-d1bc0d966f5b","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_termekvisszahivas-muller-alnatura-chips","timestamp":"2025. március. 25. 16:52","title":"Fadarabok lehetnek a chipseszacskóban, visszahívta a Müller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54de0ad8-2ab1-495d-b762-9f3bdca381b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyar Péter volt barátnőjét Gróf Balázs képregényrajzoló szúrta ki. Vogel Evelin „jó élménynek” nevezte a forgatást.","shortLead":"Magyar Péter volt barátnőjét Gróf Balázs képregényrajzoló szúrta ki. Vogel Evelin „jó élménynek” nevezte a forgatást.","id":"20250324_vogel-evelin-dune-statiszta-szerep-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54de0ad8-2ab1-495d-b762-9f3bdca381b8.jpg","index":0,"item":"6f224102-6652-4784-b32a-c1ff4a5c203b","keywords":null,"link":"/elet/20250324_vogel-evelin-dune-statiszta-szerep-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 13:15","title":"Vogel Evelin tényleg szerepel a Dűnében: „Az utolsó forgatási napom azelőtt volt, hogy Péterrel belecsaptunk a lecsóba”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8deccb0-3bf6-4a6c-8003-ddcd94bad088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők úgy érzik, hogy a kormány inkább elkenni, semmint feltárni igyekszik a tragédia hátterét, az ellenzék a belügyminiszter távozását követeli.","shortLead":"A tüntetők úgy érzik, hogy a kormány inkább elkenni, semmint feltárni igyekszik a tragédia hátterét, az ellenzék...","id":"20250325_szkopje-tuntetes-diszkotuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8deccb0-3bf6-4a6c-8003-ddcd94bad088.jpg","index":0,"item":"326e9fbb-4c77-443e-8c9c-4aa00df8f129","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_szkopje-tuntetes-diszkotuz","timestamp":"2025. március. 25. 09:47","title":"Tüntetések törtek ki Szkopjéban, a diszkótűz felelőseinek megbüntetését követelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef0b31d-e9c5-4149-a99f-e4a5730fc548","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amikor az anyja, Gisèle Pelicot a telefonban elmondta, hogy mit tett vele éveken át a férje, David Pelicot elhányta magát.","shortLead":"Amikor az anyja, Gisèle Pelicot a telefonban elmondta, hogy mit tett vele éveken át a férje, David Pelicot elhányta...","id":"20250324_gisele-pelicot-dominique-pelicot-nemi-eroszak-david-pelicot-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ef0b31d-e9c5-4149-a99f-e4a5730fc548.jpg","index":0,"item":"e0a0d33e-3d79-4e30-9b8a-19b82405ed7f","keywords":null,"link":"/elet/20250324_gisele-pelicot-dominique-pelicot-nemi-eroszak-david-pelicot-interju","timestamp":"2025. március. 24. 14:41","title":"„Az apám volt, de ma már egy szörnyeteg” – Dominique Pelicot fia soha nem fog megbocsátani az apjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b3b89f-8ce6-49a4-abf2-42f991328873","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"JD Vance felesége kutyaszánversenyre megy Grönlandra, majd Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó is a szigetre látogat. ","shortLead":"JD Vance felesége kutyaszánversenyre megy Grönlandra, majd Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó is a szigetre látogat. ","id":"20250324_gronland-trump-usha-vance-mike-waltz-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56b3b89f-8ce6-49a4-abf2-42f991328873.jpg","index":0,"item":"77105c85-0557-48f4-b628-1f562c7a3226","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_gronland-trump-usha-vance-mike-waltz-latogatas","timestamp":"2025. március. 24. 12:38","title":"A grönlandiak már unják, hogy Trump emberei egymásnak adják náluk a kilincset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852ca07d-5b33-4be3-a76b-694988ed4710","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Mindenkinek csak egy élete van, és azt bűnössé tenni, üldözni elég nagy luxus – mondja Ritter Andrea klinikai szakpszichológus arról, ahogy most a közbeszédben patologizálják, elkülönítik a társadalomtól a melegeket, évtizedekkel korábbi szinteket idézve. Szerinte hatalmas határátlépés, hogy a politika most, a Pride betiltása kapcsán is beleszűrődik a köz értékrendjébe. ","shortLead":"Mindenkinek csak egy élete van, és azt bűnössé tenni, üldözni elég nagy luxus – mondja Ritter Andrea klinikai...","id":"20250326_Pride-betiltas-buntetes-coming-out-LMBTQ-Ritter-Andrea-pszichologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852ca07d-5b33-4be3-a76b-694988ed4710.jpg","index":0,"item":"4f45d55c-3bcd-4108-969c-6fca03e600df","keywords":null,"link":"/360/20250326_Pride-betiltas-buntetes-coming-out-LMBTQ-Ritter-Andrea-pszichologus","timestamp":"2025. március. 26. 10:06","title":"„Emberek életével játszunk, ami nem megengedhető egy normális társadalomban” – a Pride betiltásáról egy pszichológus szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d706b03-d39b-48a9-ae0a-3cda040fc81a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A volt vezérkari főnök szerint több kérdésre is választ kell kapni, ki kell derülnie, ki rendelte el a kiképzést, és tényleg önkéntes volt-e a jelentkezés.","shortLead":"A volt vezérkari főnök szerint több kérdésre is választ kell kapni, ki kell derülnie, ki rendelte el a kiképzést, és...","id":"20250324_ruszin-szendi-ujdorogd-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d706b03-d39b-48a9-ae0a-3cda040fc81a.jpg","index":0,"item":"d6c69226-ef28-4762-9a9c-219ec76c7f01","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_ruszin-szendi-ujdorogd-baleset","timestamp":"2025. március. 24. 17:59","title":"Ruszin-Szendi az újdörögdi balesetről: Nagy a honvédelmi vezetés felelőssége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Novák Előd javaslata száműzné a középületekről a „megbotránkozást keltő”, a magyar nemzeti lobogót „meggyalázó” szivárványos zászlókat. A tilalom ötletét a kormányzat is támogatja, bár Orbán Viktor 2021-ben még Budapest „utcaképéhez tartozónak” nevezte a szivárványszínt, a Karmelitára azért nem tűzte ki a zászlót. ","shortLead":"Novák Előd javaslata száműzné a középületekről a „megbotránkozást keltő”, a magyar nemzeti lobogót „meggyalázó”...","id":"20250325_mi-hazank-szivarvany-zaszlo-kozepulet-javaslat-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8.jpg","index":0,"item":"cffe5be5-4fc9-4425-a821-3ba3c40e2f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_mi-hazank-szivarvany-zaszlo-kozepulet-javaslat-fidesz","timestamp":"2025. március. 25. 14:46","title":"Kitiltaná a középületekről a szivárványos zászlót a Mi Hazánk friss javaslata, amit a kormány is támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]