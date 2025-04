Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

"Előállt saját politikai kezdeményezésével a Tisza Szigetek korábbi koordinátora, Magyar Péter is reagált rá" - 2025. április. 29. 10:09
Korpásodó fejbőr, lózungok.

"Gondolkozz velünk: Téglavár – Szexi a matek 16." - 2025. április. 30. 10:00
A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenhatodik kihívás.

"Sky Sports: Carlo Ancelotti hajszálnyira van a brazil válogatott kispadjától" - 2025. április. 28. 16:05
Az olasz edzőt a 2022-es világbajnokság óta csábítja a brazil szövetség, most létrejöhet a megállapodás.

"Pert nyertek a bírák a TV2 ellen" - 2025. április. 30. 10:11
A csatorna azt állította, hogy nem voltak bírók a februári bírótüntetésen.

"Egy Budapesten élő, magyar kormány tagjai mellett többször is felbukkanó férfi is részt vehet Kína külföldi megfélemlítő akcióiban" - 2025. április. 28. 11:22
Ma Ven-csün, aki korábban kormánytagok mellett is feltűnt, tavaly februárban egy konferencián keltett feltűnést, amikor a száműzetésbe kényszerült tibeti kormány képviselőit próbálta meg fotózni. "Leszavazták a fideszes képviselők, hogy meghallgassák az MNB-ügyben érintett állami és alapítványi vezetőket" - 2025. április. 28. 12:52
Egy másik előterjesztés alapján Kincses Áront, a Központi Statisztikai Hivatal elnökét is meghallgatták volna a szegénységgel kapcsolatos adatok miatt, de ezt is leszavazták.

"Egy ukrán parlamenti képviselő szerint a különleges szolgálatuk korrekt munkát végzett a Moszkvában felrobbantott orosz tábornokkal" - 2025. április. 28. 21:05
Roman Kosztyenko a rada nemzetbiztonsági bizottságának titkára.

"Megnéztük Bécsben, mit lehetne kihozni Rákosrendezőből, de megtudtuk azt is, miért nem fog sikerülni" - 2025. április. 28. 11:30
Elhagyatott, növényzettel benőtt vasúti sínek, autómentes övezetek és innovatív lakhatási megoldások – megnéztük, mihez kezdett Bécs a Rákosrendezőre hasonlító területekkel. Bár megértettük, miért Bécs a világ legélhetőbb városa, rá kellett jönnünk arra is, Budapest belátható időn belül biztosan nem fogja tudni utolérni.