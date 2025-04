Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6078a08d-7b1c-47c1-b695-0366ed529f7f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nagy üzemzavar nem valószínű Magyarországon, de a véletlenek szerencsétlen összejátszása nem zárható ki.","shortLead":"Nagy üzemzavar nem valószínű Magyarországon, de a véletlenek szerencsétlen összejátszása nem zárható ki.","id":"20250429_aramszunet-magyarorszag-spanyol-portugal-europai-villamoshalozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6078a08d-7b1c-47c1-b695-0366ed529f7f.jpg","index":0,"item":"113a130a-7769-4e4b-8add-6b48c4d0aa3c","keywords":null,"link":"/360/20250429_aramszunet-magyarorszag-spanyol-portugal-europai-villamoshalozat","timestamp":"2025. április. 29. 17:13","title":"Mi lesz, ha idehaza is áram nélkül maradunk, mint hétfőn a spanyolok és portugálok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cda7cd-1535-4e1e-b88d-32ca557299cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű filmes szerint Trump és oligarcha barátai kiforgatják a valóságot.","shortLead":"A világhírű filmes szerint Trump és oligarcha barátai kiforgatják a valóságot.","id":"20250429_Pedro-Almodovar-nekiment-Donald-Trumpnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80cda7cd-1535-4e1e-b88d-32ca557299cb.jpg","index":0,"item":"42fa3664-a760-4ed8-a07d-d519abec3c82","keywords":null,"link":"/elet/20250429_Pedro-Almodovar-nekiment-Donald-Trumpnak","timestamp":"2025. április. 29. 11:24","title":"„A történelemkönyvekbe úgy fog bevonulni, mint a mai kor legnagyobb hibája” – Pedro Almodóvar nekiment Donald Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77103ada-9b65-4807-82d0-b1d540c8a69d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Harry Truman repülőgép-hordozót korábban, állításuk szerint, rakétákkal és drónokkal támadták a jemeni lázadók.","shortLead":"A Harry Truman repülőgép-hordozót korábban, állításuk szerint, rakétákkal és drónokkal támadták a jemeni lázadók.","id":"20250428_usa-harci-repulogep-voros-tenger-repulogep-hordozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77103ada-9b65-4807-82d0-b1d540c8a69d.jpg","index":0,"item":"4f0db9e2-b1a5-4ed0-9cb8-d74393dbe426","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_usa-harci-repulogep-voros-tenger-repulogep-hordozo","timestamp":"2025. április. 28. 22:00","title":"Tengerbe zuhant egy amerikai F/A-18-as harci repülőgép egy repülőgép-hordozó fedélzetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f416e8-0ac9-4d65-a5cf-3cba7eb30ff9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A friss felmérések szerint a Tisza továbbra is előzi a Fideszt a pártok támogatottságában.","shortLead":"A friss felmérések szerint a Tisza továbbra is előzi a Fideszt a pártok támogatottságában.","id":"20250430_Publicus-A-magyarok-tobbsege-jobban-orulne-ha-a-Fidesz-elvesztene-a-valasztasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1f416e8-0ac9-4d65-a5cf-3cba7eb30ff9.jpg","index":0,"item":"959e5c4b-6204-4b53-95fb-d28ed27f4ac6","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_Publicus-A-magyarok-tobbsege-jobban-orulne-ha-a-Fidesz-elvesztene-a-valasztasokat","timestamp":"2025. április. 30. 07:44","title":"Publicus: A magyarok többsége jobban örülne, ha a Fidesz elvesztené a választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88369a1c-1c6e-41f2-8278-26fd7c9b1aa7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rozs Tamás három kemoterápián és 35 sugárkezelésen esik át éppen.","shortLead":"Rozs Tamás három kemoterápián és 35 sugárkezelésen esik át éppen.","id":"20250429_Rakkal-kuzd-a-magyar-zenesz-az-allapota-miatt-nincs-bevetele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88369a1c-1c6e-41f2-8278-26fd7c9b1aa7.jpg","index":0,"item":"dd2cf7b2-be2a-4751-bcab-481e32b79bc3","keywords":null,"link":"/elet/20250429_Rakkal-kuzd-a-magyar-zenesz-az-allapota-miatt-nincs-bevetele","timestamp":"2025. április. 29. 12:21","title":"Rákkal küzd a magyar zenész – gyűjtést szerveznek, mert a betegsége miatt nincs bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b66755c-ff3b-4de1-ad69-2db9f1da6111","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenötödik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250429_Gondolkozz-velunk-patak-vasut-osveny-Szexi-a-matek-15","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b66755c-ff3b-4de1-ad69-2db9f1da6111.jpg","index":0,"item":"1a1287b0-96a0-459c-a099-2851f16ecdbf","keywords":null,"link":"/elet/20250429_Gondolkozz-velunk-patak-vasut-osveny-Szexi-a-matek-15","timestamp":"2025. április. 29. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: patak, vasút, ösvény – Szexi a matek 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606c08b0-2338-42ff-82e6-199ef7e219cf","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Akadtak olyanok is, aki egyetlen magyar sportolót sem tudtak felsorolni.","shortLead":"Akadtak olyanok is, aki egyetlen magyar sportolót sem tudtak felsorolni.","id":"20250429_Szoboszlai-nem-ferne-be-a-Manchester-Unitedbe-de-Dzsudzsakot-visszasirjak-a-PSV-be-a-magyar-focistakrol-kerdeztek-a-legjobb-dartsjatekosokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/606c08b0-2338-42ff-82e6-199ef7e219cf.jpg","index":0,"item":"2eab6f93-3d2d-4525-b22e-5a662ad3f710","keywords":null,"link":"/sport/20250429_Szoboszlai-nem-ferne-be-a-Manchester-Unitedbe-de-Dzsudzsakot-visszasirjak-a-PSV-be-a-magyar-focistakrol-kerdeztek-a-legjobb-dartsjatekosokat","timestamp":"2025. április. 29. 12:52","title":"Szoboszlai nem férne be a Manchester Unitedbe, de Dzsudzsákot visszasírják a PSV-be – a magyar sportolókról kérdezték a legjobb dartsjátékosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48375f0-2e21-440c-aab1-da8d50e50d0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Roman Kosztyenko a rada nemzetbiztonsági bizottságának titkára.","shortLead":"Roman Kosztyenko a rada nemzetbiztonsági bizottságának titkára.","id":"20250428_ukrajna-rada-kepviselo-orosz-tabornok-kulonleges-szolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e48375f0-2e21-440c-aab1-da8d50e50d0e.jpg","index":0,"item":"58f1a607-5d3a-4748-b97a-a12bdb332170","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_ukrajna-rada-kepviselo-orosz-tabornok-kulonleges-szolgalat","timestamp":"2025. április. 28. 21:05","title":"Egy ukrán parlamenti képviselő szerint a különleges szolgálatuk korrekt munkát végzett a Moszkvában felrobbantott orosz tábornokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]