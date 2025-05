Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f20a4ac1-33b2-4b54-aed7-973707e923bb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Európában véget ért a történelmi időszak, amely a német újraegyesítéssel kezdődött. Úgy tűnik, mintha Oroszország, az USA és Németország helyet cserélt volna – írja a neves bolgár politológus Ivan Krasztev.","shortLead":"Európában véget ért a történelmi időszak, amely a német újraegyesítéssel kezdődött. Úgy tűnik, mintha Oroszország...","id":"20250504_FT-kommentar-Trump-keleti-politikajanak-a-foglya-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f20a4ac1-33b2-4b54-aed7-973707e923bb.jpg","index":0,"item":"7bef1c07-c1e7-42a6-948c-fba7c7b6b9c9","keywords":null,"link":"/360/20250504_FT-kommentar-Trump-keleti-politikajanak-a-foglya-lett","timestamp":"2025. május. 04. 08:30","title":"FT-kommentár: Egy biztonsági garanciák nélküli tűzszünet öngyilkosság lenne Ukrajna és Európa számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0eae501-8785-4b65-ae87-1fbf6bcd2a68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Erdő Péter neve rendre esélyesként kerül elő, amikor a pápa utódját keresik. ","shortLead":"Erdő Péter neve rendre esélyesként kerül elő, amikor a pápa utódját keresik. ","id":"20250504_Erdo-Peter-megtartotta-a-konklave-elotti-misejet-a-papa-altal-kijelolt-romai-templomban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0eae501-8785-4b65-ae87-1fbf6bcd2a68.jpg","index":0,"item":"0d24cb4b-115b-4262-b501-560f850fd598","keywords":null,"link":"/elet/20250504_Erdo-Peter-megtartotta-a-konklave-elotti-misejet-a-papa-altal-kijelolt-romai-templomban","timestamp":"2025. május. 04. 14:39","title":"Erdő Péter megtartotta a konklávé előtti miséjét Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9533c3-cb73-4ea4-bfeb-b29abff4d373","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csörög a telefon. Felvesszük és bankunk egyik munkatársa számlaadatainkról kezd faggatni minket, ez pedig gyanússá válik. Jobb esetben letesszük a telefont, rosszabb esetben csalók áldozataivá válunk. Manapság már napról napra változnak a csalók módszerei, így érdemes követni a trendeket és ismerni a legfontosabb figyelmeztető jeleket.","shortLead":"Csörög a telefon. Felvesszük és bankunk egyik munkatársa számlaadatainkról kezd faggatni minket, ez pedig gyanússá...","id":"20250505_Biztonsag-csalas-adathalasz-bank-podcast-Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f9533c3-cb73-4ea4-bfeb-b29abff4d373.jpg","index":0,"item":"88249de0-bcf5-43b1-8fa6-c0b65e5f7787","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_Biztonsag-csalas-adathalasz-bank-podcast-Kasszakulcs","timestamp":"2025. május. 05. 05:50","title":"Mit tegyek, hogy ne verhessenek át csalók a bankom nevében? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fc0d2b-21f7-47b1-9cb9-24fc40935b54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentők a pszichiátriára szállították az önkívületi állapotban lévő férfit. ","shortLead":"A mentők a pszichiátriára szállították az önkívületi állapotban lévő férfit. ","id":"20250504_Fajtalankodas-pszichiatria-Budapest-rendorseg-allatorvos-kutya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1fc0d2b-21f7-47b1-9cb9-24fc40935b54.jpg","index":0,"item":"c90bc99a-ad54-48d3-be27-b103a216f7a0","keywords":null,"link":"/elet/20250504_Fajtalankodas-pszichiatria-Budapest-rendorseg-allatorvos-kutya","timestamp":"2025. május. 04. 21:54","title":"Fényes nappal fajtalankodhatott a kutyájával egy meztelen férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3fb597-edfe-4c11-a291-b237c3dcd1ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Erkel Színház új igazgatója elmondása szerint arra szeretne kísérletet tenni, hogy politikamentes színházat csináljon.","shortLead":"Az Erkel Színház új igazgatója elmondása szerint arra szeretne kísérletet tenni, hogy politikamentes színházat...","id":"20250505_Szente-Vajk-1800-szek-van-a-nezoteren-itt-nem-szabad-politizalni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af3fb597-edfe-4c11-a291-b237c3dcd1ce.jpg","index":0,"item":"38ea9b5c-e2e3-4f9e-9bc3-c60d18d5d047","keywords":null,"link":"/kultura/20250505_Szente-Vajk-1800-szek-van-a-nezoteren-itt-nem-szabad-politizalni","timestamp":"2025. május. 05. 13:41","title":"Szente Vajk: 1800 szék van a nézőtéren, itt nem szabad politizálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb723d88-6f61-4304-8c31-110cdc5c4bb2","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Bizonyos körökben a #metoo mozgalom javított a női alkotók helyzetén, közben azonban olyan politikai elit ül a fejünkön, ahol feleségek esnek át vak komondorokon, és a kiindulópont még mindig az, hogy férfinak lenni felsőbbrendű helyzet – mondja Radnay Csilla színésznő. Miért mindennapi társa a halál gondolata, és mikor érzett akkora kiégést, hogy csaknem elhagyta a pályát? Mit kezd szakmája megosztottságával? Erről is beszélgettünk a színésznővel a nemrég bemutatott, Védőháló című darab kapcsán, amely egy öngyilkosság történetét dolgozza fel.","shortLead":"Bizonyos körökben a #metoo mozgalom javított a női alkotók helyzetén, közben azonban olyan politikai elit ül...","id":"20250504_Radnay-Csilla-szineszno-interju-Vedohalo-ongyilkossag-metoo-ferfiak-Vigszinhaz-kieges-onismeret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb723d88-6f61-4304-8c31-110cdc5c4bb2.jpg","index":0,"item":"c8f5a0b0-886d-4f16-8727-1fa59ffeea00","keywords":null,"link":"/360/20250504_Radnay-Csilla-szineszno-interju-Vedohalo-ongyilkossag-metoo-ferfiak-Vigszinhaz-kieges-onismeret","timestamp":"2025. május. 04. 19:30","title":"Radnay Csilla: Amikor bajszos, hatvanas, pocakos gőg kezd el üvölteni körülöttem, arra nagyon érzékenyen reagálok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Amikor a csempészet a mentőöv szerepét tölti be, abból a szervezett alvilág az egész világon hasznot húz – véli Roberto Saviano író-újságíró, aki jó 20 éve az olasz rendőrség védelme alatt áll, miután megfenyegette a nápolyi maffia.","shortLead":"Amikor a csempészet a mentőöv szerepét tölti be, abból a szervezett alvilág az egész világon hasznot húz – véli...","id":"20250504_A-maffia-ajandeknak-tekinti-az-amerikai-vamokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344.jpg","index":0,"item":"4b1f830e-d659-439d-888a-1c404e02b569","keywords":null,"link":"/360/20250504_A-maffia-ajandeknak-tekinti-az-amerikai-vamokat","timestamp":"2025. május. 04. 10:13","title":"A maffia ajándéknak tekinti az amerikai vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított P. Krisztián Veszprémből származik, ahol a helyi kézilabdacsapat fanatikus szurkolója volt.","shortLead":"A gyanúsított P. Krisztián Veszprémből származik, ahol a helyi kézilabdacsapat fanatikus szurkolója volt.","id":"20250505_ausztriaban-gyilkolo-magyar-ferfi-tavoltartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565.jpg","index":0,"item":"3c3b90bf-d1db-4513-8c7a-768dff4af25f","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_ausztriaban-gyilkolo-magyar-ferfi-tavoltartas","timestamp":"2025. május. 05. 10:23","title":"Hiába jelentette fel áldozata, nem rendeltek el távoltartást az Ausztriában gyilkoló magyar férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]