Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ad4f2d54-593f-4186-8e84-94ddff27f603","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő sokáig sikerrel védekezett, de végül mindkét McLaren-versenyző elment mellette. A harmadik helyét egy alávágás miatt veszítette el.","shortLead":"A címvédő sokáig sikerrel védekezett, de végül mindkét McLaren-versenyző elment mellette. A harmadik helyét...","id":"20250504_kettos-mlaren-siker-piastri-norris-verstappen-miami-nagydij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad4f2d54-593f-4186-8e84-94ddff27f603.jpg","index":0,"item":"cc9f30ef-7e4c-46bc-a4d6-f8bbf09a69b9","keywords":null,"link":"/sport/20250504_kettos-mlaren-siker-piastri-norris-verstappen-miami-nagydij","timestamp":"2025. május. 04. 23:55","title":"Kettős McLaren-siker a Miami Nagydíjon, Verstappen lemaradt a dobogóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e3f96d-b93b-411a-8138-fc1c23b6670a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormánykoalíció elnökjelöltje leszerepelt a megismételt választás hétvégi fordulóján, ezért hozta meg ezt a döntést. ","shortLead":"A kormánykoalíció elnökjelöltje leszerepelt a megismételt választás hétvégi fordulóján, ezért hozta meg ezt a döntést. ","id":"20250505_Bejelentette-lemondasat-Marcel-Ciolacu-roman-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38e3f96d-b93b-411a-8138-fc1c23b6670a.jpg","index":0,"item":"41aff42d-25c4-4a07-9ff4-635bae69e314","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Bejelentette-lemondasat-Marcel-Ciolacu-roman-miniszterelnok","timestamp":"2025. május. 05. 19:03","title":"Bejelentette lemondását Marcel Ciolacu román miniszterelnök, és a kormánykoalíció is felbomlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ced2ad-b298-446a-9aea-95451ad265c3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google véletlenül idő előtt közzétette azt a bejegyzését, ami az Android új dizájnnyelvét mutatta be. Bár azóta már törölte az írást, ennyi is elég volt, hogy kiszivárogjon néhány érdekes részlet.","shortLead":"A Google véletlenül idő előtt közzétette azt a bejegyzését, ami az Android új dizájnnyelvét mutatta be. Bár azóta már...","id":"20250506_google-android-dizajnnyelv-material-design-3-exprerssive-android-kinezete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3ced2ad-b298-446a-9aea-95451ad265c3.jpg","index":0,"item":"c7828e9d-0971-47f3-8d6e-a1c1f0d053ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_google-android-dizajnnyelv-material-design-3-exprerssive-android-kinezete","timestamp":"2025. május. 06. 10:03","title":"Kiszivárgott képeken látni, hogyan néz majd ki az új Android","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74758b14-15f4-4284-91fb-86a219132bd0","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Több mint 10 év után hivatalosan egy új településsé minősítik azt területet, ahol az Elon Musk tulajdonában álló SpaceX központja működik. Ez jóval többről szól, mint egyszerű közigazgatási szójátékról.","shortLead":"Több mint 10 év után hivatalosan egy új településsé minősítik azt területet, ahol az Elon Musk tulajdonában álló SpaceX...","id":"20250505_elon-musk-spacex-starbase-csillagvaros-megalapitas-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74758b14-15f4-4284-91fb-86a219132bd0.jpg","index":0,"item":"af8a3d1f-e369-4a5a-9e8a-892ab97a588f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_elon-musk-spacex-starbase-csillagvaros-megalapitas-urkutatas","timestamp":"2025. május. 05. 20:14","title":"Saját városa lett Elon Musknak. Mi lehet a „texasi utópia” célja? Mi lesz Csillagvárosból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a2dc70-c419-4986-b10d-5971216699dc","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"A HVG fotóriportere, Veres Viktor nyerte az idei sajtófotó-pályázat legjobb hír- és eseményfotóért járó díját. A Hogy mi?! című kép, amely a tavalyi budapesti informális EU-csúcson készült, a legjobb Magyarországon készült hírképért járó különdíjat is elnyerte. Nagyítás galériánkban a legjobb díjazott fotókból válogattunk.","shortLead":"A HVG fotóriportere, Veres Viktor nyerte az idei sajtófotó-pályázat legjobb hír- és eseményfotóért járó díját...","id":"20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Palyazat-Nagyitas-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54a2dc70-c419-4986-b10d-5971216699dc.jpg","index":0,"item":"acf82061-b042-464f-90a2-5cf42d51891d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Palyazat-Nagyitas-galeria","timestamp":"2025. május. 06. 10:14","title":"Hogy mi?! Válogatás a 43. Magyar Sajtófotó Pályázat legjobb képeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fc0d2b-21f7-47b1-9cb9-24fc40935b54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentők a pszichiátriára szállították az önkívületi állapotban lévő férfit. ","shortLead":"A mentők a pszichiátriára szállították az önkívületi állapotban lévő férfit. ","id":"20250504_Fajtalankodas-pszichiatria-Budapest-rendorseg-allatorvos-kutya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1fc0d2b-21f7-47b1-9cb9-24fc40935b54.jpg","index":0,"item":"c90bc99a-ad54-48d3-be27-b103a216f7a0","keywords":null,"link":"/elet/20250504_Fajtalankodas-pszichiatria-Budapest-rendorseg-allatorvos-kutya","timestamp":"2025. május. 04. 21:54","title":"Fényes nappal fajtalankodhatott a kutyájával egy meztelen férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök a tekintélyuralmi magyar vezető modelljét követi, amikor kiterjeszti befolyását a médiában – fejti ki Adam Klein, a New York-i Pace Egyetem kommunikációval és médiával foglalkozó tanára a nonprofit Conversation honlapján, amely tudományos igényű elemzéseket közöl.","shortLead":"Az amerikai elnök a tekintélyuralmi magyar vezető modelljét követi, amikor kiterjeszti befolyását a médiában – fejti ki...","id":"20250505_Orban-Trump-sajto-Adam-Klein-Conversation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"2c006747-81b4-40b0-ab94-f1467b98ce57","keywords":null,"link":"/360/20250505_Orban-Trump-sajto-Adam-Klein-Conversation","timestamp":"2025. május. 05. 07:10","title":"Amerikai médiaszakértő: Trump Orbán forgatókönyvét vette át a sajtó átalakításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A terv szerint az izraeli hadsereg a rajtaütések helyett a területek elfoglalására koncentrál majd.","shortLead":"A terv szerint az izraeli hadsereg a rajtaütések helyett a területek elfoglalására koncentrál majd.","id":"20250505_izrael-gazai-ovezet-benjamin-netanjahu-biztonsagi-kabinet-ujabb-hadjarat-hamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490.jpg","index":0,"item":"956ccbcf-dffc-4c3d-9888-1a694497917b","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_izrael-gazai-ovezet-benjamin-netanjahu-biztonsagi-kabinet-ujabb-hadjarat-hamasz","timestamp":"2025. május. 05. 11:44","title":"Netanjahuék elfogadták az újabb gázai hadjárat tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]