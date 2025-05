Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f2e1d310-b0dd-4932-ad61-b4e12a9832c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Varese-tó melletti villát egy magyar tőkealap vásárolta meg, a vezetőjének neve már korábban felbukkant az Orbán-közeli körökben. ","shortLead":"A Varese-tó melletti villát egy magyar tőkealap vásárolta meg, a vezetőjének neve már korábban felbukkant...","id":"20250505_orban-villa-lombardia-olasz-sajto-magantokealap-tiszolczi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2e1d310-b0dd-4932-ad61-b4e12a9832c6.jpg","index":0,"item":"93b4667b-e4cd-4cde-9a4f-d7000966c290","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_orban-villa-lombardia-olasz-sajto-magantokealap-tiszolczi-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 12:32","title":"Orbán-villának neveznek az olasz sajtóban egy lombardiai ingatlant, amelynek adásvétele Habony és Szalay-Bobrovniczky köreihez vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Napi 3600 felvételt készít a SPHEREx űrtávcső, melynek a teljes neve és a feladata is igen komplex, de fontos kérdésekre szolgálhat válasszal.","shortLead":"Napi 3600 felvételt készít a SPHEREx űrtávcső, melynek a teljes neve és a feladata is igen komplex, de fontos...","id":"20250505_nasa-teleszkop-bekapcsolas-spherex-univerzum-felfedezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4.jpg","index":0,"item":"e1b368c5-ec1d-4e33-9c9a-000d4669d50f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_nasa-teleszkop-bekapcsolas-spherex-univerzum-felfedezese","timestamp":"2025. május. 05. 15:11","title":"Bekapcsolta a NASA az űrtávcsövet, ami feltárhatja az univerzum titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Vadim Tudor és Gheorghe Funar is megnyalta volna mind a tíz ujját, ha valaha is olyan sikeres lehetett volna, mint a romániai elnökválasztás első fordulójának győztese, George Simion. Hogyan lesz a román fociultrákkal magyarok ellen támadó, pártadományokkal ügyeskedőből a magyarok által is támogatott államfőjelölt? Portré.","shortLead":"Vadim Tudor és Gheorghe Funar is megnyalta volna mind a tíz ujját, ha valaha is olyan sikeres lehetett volna, mint...","id":"20250505_George-Simion-a-simlis-es-szende-vasgardista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff.jpg","index":0,"item":"589740f3-f964-4bb3-a88e-c98a0b79b1ee","keywords":null,"link":"/360/20250505_George-Simion-a-simlis-es-szende-vasgardista","timestamp":"2025. május. 05. 11:15","title":"Hogyan nyerhetett ekkorát George Simion, a simlis és szende vasgárdista?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf290754-b017-4262-bf36-3160f65417da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a technikával elkerülhető, hogy a madár az embereket tekintse saját fajtársainak, így könnyebb lesz visszaengedni a vadonba.","shortLead":"Ezzel a technikával elkerülhető, hogy a madár az embereket tekintse saját fajtársainak, így könnyebb lesz visszaengedni...","id":"20250505_keselyufioka-kesztyubab-etetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf290754-b017-4262-bf36-3160f65417da.jpg","index":0,"item":"0feca998-2e64-48e9-9e30-98d861fff39d","keywords":null,"link":"/elet/20250505_keselyufioka-kesztyubab-etetes","timestamp":"2025. május. 05. 17:17","title":"Kesztyűbábbal etetik a keselyűfiókát, hogy ne a gondozójához kötődjön – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"7-8 forinttal olcsóbban tankolhatunk literenként. ","shortLead":"7-8 forinttal olcsóbban tankolhatunk literenként. ","id":"20250505_uzemanyag-olajar-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f.jpg","index":0,"item":"a3e9f835-08cf-47ab-9644-2cb7b443692a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_uzemanyag-olajar-csokkenes","timestamp":"2025. május. 05. 09:34","title":"Esik az olaj ára, komolyabb árcsökkenés jön a kutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa arra kéri Orbán Viktort, hogy még májusban döntsön a nyugdíjak visszamenőleges, 1,3 százalékos emeléséről, amelyet a 13. havi nyugdíjra is kiterjesztenének.","shortLead":"A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa arra kéri Orbán Viktort, hogy még májusban döntsön a nyugdíjak...","id":"20250506_orban-viktor-nyugdijkorrekcio-nyuszet-level","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab.jpg","index":0,"item":"4dcd7989-19e0-4bfc-bfe3-72fa97bcb06e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_orban-viktor-nyugdijkorrekcio-nyuszet-level","timestamp":"2025. május. 06. 14:15","title":"Évközi nyugdíjkorrekciót követelnek a nyugdíjasok Orbán Viktortól az infláció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Húsz másodpercen át sikerült 12 LED izzót üzemeltetni vízcseppek segítségével. A megoldás a különböző szabadtéri szenzorok használatánál lehet kifejezetten hasznos.","shortLead":"Húsz másodpercen át sikerült 12 LED izzót üzemeltetni vízcseppek segítségével. A megoldás a különböző szabadtéri...","id":"20250506_esoelem-csapadek-esocsepp-viz-elektromos-aram-generalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d.jpg","index":0,"item":"513920e6-675d-44b8-acfa-10851ec3712b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_esoelem-csapadek-esocsepp-viz-elektromos-aram-generalas","timestamp":"2025. május. 06. 08:03","title":"Kitalálták az esőelemet, ami esőcseppekből generál elektromos áramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint a húszik leállítják támadásaikat a Vörös-tengeren közlekedő hajók ellen. ","shortLead":"Donald Trump szerint a húszik leállítják támadásaikat a Vörös-tengeren közlekedő hajók ellen. ","id":"20250506_trump-huszik-kapitulacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2.jpg","index":0,"item":"94a5a0c4-e35b-484a-9bbf-d66b6f0cf5a3","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_trump-huszik-kapitulacio","timestamp":"2025. május. 06. 21:15","title":"Trump: A húszik megadták magukat, elállnak a harctól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]