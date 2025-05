Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"18d72fdf-f43e-4ab9-b8e5-a903b0a5d845","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A csapások katonai és pénzügyi értelemben is meggyengíthetik az Irán támogatását élvező lázadókat. Feltehetően áldozatai is vannak a támadásnak.","shortLead":"A csapások katonai és pénzügyi értelemben is meggyengíthetik az Irán támogatását élvező lázadókat. Feltehetően...","id":"20250505_Izrael-valaszcsapas-jemen-tel-aviv-lazadok-huszik-iran-ballisztikus-raketak-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18d72fdf-f43e-4ab9-b8e5-a903b0a5d845.jpg","index":0,"item":"05cf16cb-d6a5-42cc-9366-a3023610396d","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Izrael-valaszcsapas-jemen-tel-aviv-lazadok-huszik-iran-ballisztikus-raketak-hadsereg","timestamp":"2025. május. 05. 21:57","title":"Izrael válaszcsapást mért a jemeni lázadókra a Ben Gurion repülőtér megtámadása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Több bank már most visszavett a kedvezményeiből, mert a díjemelések tilalmán milliárdokat vesztenek.","shortLead":"Több bank már most visszavett a kedvezményeiből, mert a díjemelések tilalmán milliárdokat vesztenek.","id":"20250506_bank-kedvezmenyek-dijak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"2a5aeee9-12c3-4400-ad9e-fef6f0bda5af","keywords":null,"link":"/kkv/20250506_bank-kedvezmenyek-dijak","timestamp":"2025. május. 06. 11:08","title":"A kedvezményeket nyirbálhatják meg a bankok, ha már a díjakon emelniük nem szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca20a990-f193-44b1-b7aa-4349f6e3441e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ennek többségét a csehek által vezetett kezdeményezés szállíthatja.","shortLead":"Ennek többségét a csehek által vezetett kezdeményezés szállíthatja.","id":"20250505_zelenszkij-pavel-praga-tuzersegi-lovedek-haboru-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca20a990-f193-44b1-b7aa-4349f6e3441e.jpg","index":0,"item":"fb43f4ed-2d93-4600-8307-c8d20c2380f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_zelenszkij-pavel-praga-tuzersegi-lovedek-haboru-tamogatas","timestamp":"2025. május. 05. 07:44","title":"Zelenszkij: Ukrajna hárommillió tüzérségi lövedékre számít a szövetségeseitől 2025 folyamán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin szerint elég erejük és eszközük van arra, hogy legyőzzék Ukrajnát.","shortLead":"Vlagyimir Putyin szerint elég erejük és eszközük van arra, hogy legyőzzék Ukrajnát.","id":"20250504_putyin-atombomba-bevetes-nuklearias-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"78082c3f-e049-4ef8-a2e6-f786f1ca633a","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_putyin-atombomba-bevetes-nuklearias-fegyver","timestamp":"2025. május. 04. 13:36","title":"Putyin: Remélem, nem lesz szükség atombomba bevetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6cf3e6-5259-42eb-a929-589ec7ff44c0","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Leonora Carrington világhírű szürrealista művész élete kész regény, barátnője, Elena Poniatowska papírra is vetette, immár magyarul is olvasható.","shortLead":"Leonora Carrington világhírű szürrealista művész élete kész regény, barátnője, Elena Poniatowska papírra is vetette...","id":"20250504_hvg-Elena-Poniatowska-Leonora-Leonora-Carrington-regenyes-elete-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db6cf3e6-5259-42eb-a929-589ec7ff44c0.jpg","index":0,"item":"68799697-f753-4cff-9d45-9891a515090a","keywords":null,"link":"/360/20250504_hvg-Elena-Poniatowska-Leonora-Leonora-Carrington-regenyes-elete-konyv","timestamp":"2025. május. 04. 15:45","title":"„Festészete a tudatalattijából tör elő, olyan, mintha előző életéből őrizne jeleneteket a lelkében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4f2d54-593f-4186-8e84-94ddff27f603","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő sokáig sikerrel védekezett, de végül mindkét McLaren-versenyző elment mellette. A harmadik helyét egy alávágás miatt veszítette el.","shortLead":"A címvédő sokáig sikerrel védekezett, de végül mindkét McLaren-versenyző elment mellette. A harmadik helyét...","id":"20250504_kettos-mlaren-siker-piastri-norris-verstappen-miami-nagydij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad4f2d54-593f-4186-8e84-94ddff27f603.jpg","index":0,"item":"cc9f30ef-7e4c-46bc-a4d6-f8bbf09a69b9","keywords":null,"link":"/sport/20250504_kettos-mlaren-siker-piastri-norris-verstappen-miami-nagydij","timestamp":"2025. május. 04. 23:55","title":"Kettős McLaren-siker a Miami Nagydíjon, Verstappen lemaradt a dobogóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d07bd2-1585-4212-8ae6-0fb1d0d973b3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szlovákiai autógyárak vezetőivel tárgyal Robert Fico arról, hogyan lehetne megmenteni az iparágat és annak dolgozóit az amerikai vámok hatásaitól.","shortLead":"A szlovákiai autógyárak vezetőivel tárgyal Robert Fico arról, hogyan lehetne megmenteni az iparágat és annak dolgozóit...","id":"20250506_Trump-vam-szlovakia-tomeges-kirugasok-autogyarak-roviditett-munkaido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71d07bd2-1585-4212-8ae6-0fb1d0d973b3.jpg","index":0,"item":"720bef6f-dd59-452a-978b-dae623a57053","keywords":null,"link":"/kkv/20250506_Trump-vam-szlovakia-tomeges-kirugasok-autogyarak-roviditett-munkaido","timestamp":"2025. május. 06. 11:29","title":"Trump vámjai miatt választhatnak a szlovákok, tömeges kirúgások jöjjenek-e az autógyárakban vagy rövidített munkaidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár hídfoglalásba is torkollhat az esemény, bár a független képviselő szerint a végső siker nem ettől függ. ","shortLead":"Akár hídfoglalásba is torkollhat az esemény, bár a független képviselő szerint a végső siker nem ettől függ. ","id":"20250504_Hadhazy-rovid-beszedek-nelkuli-tuntetest-tervez-keddre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4.jpg","index":0,"item":"7b39e0a0-69a0-40ba-8082-25e8d5f87454","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_Hadhazy-rovid-beszedek-nelkuli-tuntetest-tervez-keddre","timestamp":"2025. május. 04. 19:54","title":"Hadházy rövid, beszédek nélküli tüntetést tervez keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]