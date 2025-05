Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"976304cc-50bc-4452-a3ff-cf4d7fb6ea87","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dupla kitiltás, káosz, majd egy olyan választás, amelyet a szélsőjobb nyert meg első körben igazán. Barabás Balázzsal Kacskovics Mihály Béla beszélgetett Romániáról.","shortLead":"Dupla kitiltás, káosz, majd egy olyan választás, amelyet a szélsőjobb nyert meg első körben igazán. Barabás Balázzsal...","id":"20250505_Fulke-podcast-Balazs-Barnabas-roman-elnokvalasztas-elso-fordulo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/976304cc-50bc-4452-a3ff-cf4d7fb6ea87.jpg","index":0,"item":"285e3ec7-8e50-4e89-b26d-fb95a94d5694","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Fulke-podcast-Balazs-Barnabas-roman-elnokvalasztas-elso-fordulo-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 17:45","title":"Most dől el, hogy az oroszokkal vagy a Nyugattal tart-e Románia – Fülke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A könyvírás receptjét kínálja – immár magyarul is – John Gillard marketingguru 50 sztárszerző segítségével.","shortLead":"A könyvírás receptjét kínálja – immár magyarul is – John Gillard marketingguru 50 sztárszerző segítségével.","id":"20250506_hvg-John-Gillard-Kreativ-iroakademia-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c.jpg","index":0,"item":"b0b8fb34-eaf4-4c3e-a0d3-33b83804df87","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-John-Gillard-Kreativ-iroakademia-konyv","timestamp":"2025. május. 06. 16:00","title":"Van, aki kalandor, van, aki rohamoz, van, aki ráér – így tanulhatja el az írás csínját-bínját J. K. Rowlingtól és Stephen Kingtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7490debf-1ef8-4bd6-8a2d-fead2005f13c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden jel szerint a Malassezia sympodialis nevű gomba képes megvédeni a szervezetet a Staphylococcus aureus nevű baktérium fertőzésétől, ami komoly megbetegedést okozhat.","shortLead":"Minden jel szerint a Malassezia sympodialis nevű gomba képes megvédeni a szervezetet a Staphylococcus aureus nevű...","id":"20250505_egeszseg-emberi-bor-gomba-staphylococcus-aureus-fertozes-antibiotikum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7490debf-1ef8-4bd6-8a2d-fead2005f13c.jpg","index":0,"item":"582a4476-eee6-49c0-a391-790239e61e60","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_egeszseg-emberi-bor-gomba-staphylococcus-aureus-fertozes-antibiotikum","timestamp":"2025. május. 05. 20:03","title":"Az ön bőrében is van egy gomba, és az egészségét köszönheti neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a913c084-c6e8-4194-a983-f39460ab034e","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A koronavírus eredetéről szóló vitákat is felélesztheti Donald Trump döntése, amellyel korlátozza a biotechnológiai kutatások egy vitatott formáját. Miért veszélyesek a funkciónyeréses kísérletek, amiket Amerikában hol engedélyeznek, hol betiltanak?","shortLead":"A koronavírus eredetéről szóló vitákat is felélesztheti Donald Trump döntése, amellyel korlátozza a biotechnológiai...","id":"20250507_Trump-funkcionyereses-kiserletek-gain-of-function-BSL-labor-koronavirus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a913c084-c6e8-4194-a983-f39460ab034e.jpg","index":0,"item":"0fb3db18-fdd1-4a0f-9c82-4dd168093aba","keywords":null,"link":"/360/20250507_Trump-funkcionyereses-kiserletek-gain-of-function-BSL-labor-koronavirus","timestamp":"2025. május. 07. 15:58","title":"Lehet, hogy Trumpnak most igaza van egy tudományügyi kérdésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f47d3-074f-40ed-9872-c73659059873","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legkülönfélébb, esetenként egészen meglepő termékek várnak új gazdára a Facebook online piacterén. Azonban az mindenképpen különös, hogy még világháborús hajóroncsot is kínálnak, sőt vesznek itt.","shortLead":"A legkülönfélébb, esetenként egészen meglepő termékek várnak új gazdára a Facebook online piacterén. Azonban...","id":"20250507_elso-vilaghaborus-hajoroncs-facebook-marketplace","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f47d3-074f-40ed-9872-c73659059873.jpg","index":0,"item":"647d4364-ae98-441e-8477-5f2e368d8dd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_elso-vilaghaborus-hajoroncs-facebook-marketplace","timestamp":"2025. május. 07. 12:03","title":"140 ezer forintért vett valaki a Facebookon egy I. világháborús hajóroncsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16769845-0993-4374-9cb9-220b1ba6e657","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos útmutatóra holnapig várni kell. ","shortLead":"A hivatalos útmutatóra holnapig várni kell. ","id":"20250507_tortenelem-erettsegi-2025-elso-resz-hivatalos-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16769845-0993-4374-9cb9-220b1ba6e657.jpg","index":0,"item":"07a7c420-e8cc-4ac9-80db-8eb3823cfcab","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_tortenelem-erettsegi-2025-elso-resz-hivatalos-megoldas","timestamp":"2025. május. 07. 12:21","title":"Itt a középszintű történelemérettségi feladatsorának nem hivatalos megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c133ef-96fd-4aa9-a9cb-eca6284fc479","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illetőt előállították és kihallgatták. ","shortLead":"Az illetőt előállították és kihallgatták. ","id":"20250507_Ket-ember-ellen-indult-eljaras-a-keddi-tuntetes-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27c133ef-96fd-4aa9-a9cb-eca6284fc479.jpg","index":0,"item":"e1638d76-8bc9-4580-8993-2e64288feebe","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Ket-ember-ellen-indult-eljaras-a-keddi-tuntetes-utan","timestamp":"2025. május. 07. 08:19","title":"Rendőrség: a keddi tüntetés után vonuló tömegből egy férfi megrongált egy kisteherautót az Erzsébet hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d8383d3-64ec-4050-8941-7376d5569f2a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az indok valahol jogos volt, túl veszélyes az autó közúton.","shortLead":"Az indok valahol jogos volt, túl veszélyes az autó közúton.","id":"20250507_Xiaomi-SU7-Ultra-teljesitmenykorlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d8383d3-64ec-4050-8941-7376d5569f2a.jpg","index":0,"item":"ae4e3227-2612-461e-98ba-12ca4ad3b56f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_Xiaomi-SU7-Ultra-teljesitmenykorlatozas","timestamp":"2025. május. 07. 08:08","title":"Botrány lett a szoftverfrissítésből, a Xiaomi megpróbálta lekorlátozni 1500 lóerős kocsija teljesítményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]