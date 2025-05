Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"04a8acb5-fe1b-4926-9845-d94729b365e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormánypárti napilap Von Der Leyent lényegében azért támadja, amit a honvédelmi miniszterünknek is fel lehetne róni. ","shortLead":"A kormánypárti napilap Von Der Leyent lényegében azért támadja, amit a honvédelmi miniszterünknek is fel lehetne róni. ","id":"20250508_Magyar-Nemzet-Honvedelmi-miniszter-Magyar-Peter-haboru-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04a8acb5-fe1b-4926-9845-d94729b365e4.jpg","index":0,"item":"f824ff19-f902-485f-b0c5-c86ddb7a8195","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Magyar-Nemzet-Honvedelmi-miniszter-Magyar-Peter-haboru-beke","timestamp":"2025. május. 08. 11:36","title":"A Magyar Nemzet csütörtöki címlapja kiváló időzítéssel száll bele a háborúpártiságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301ffe14-d01c-4766-adc9-ee71537c5017","c_author":"Horváth Zoltán, Lindner András ","category":"360","description":"Gyurcsány Ferenc lemondott pártja, a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéről, frakcióvezetői posztjáról, országgyűlési képviselői mandátumáról. Teljesen visszavonul a közélettől, a választásokon sem indul, és elválik feleségétől, Dobrev Klárától. A volt miniszterelnökkel a HVG 2003-ban készített portréinterjút, amikor sportminiszterként debütált kormányzati szerepben. Alább ezt a cikket közöljük újra.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc lemondott pártja, a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéről, frakcióvezetői posztjáról...","id":"20250508_Gyurcsany-Ferenc-gyermek-ifjusagi-es-sportminiszter-HVG-portre-2003-oktober-11","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/301ffe14-d01c-4766-adc9-ee71537c5017.jpg","index":0,"item":"97549097-e6ba-4c2e-b988-30d49f84c2cb","keywords":null,"link":"/360/20250508_Gyurcsany-Ferenc-gyermek-ifjusagi-es-sportminiszter-HVG-portre-2003-oktober-11","timestamp":"2025. május. 08. 14:34","title":"„Nem szokásom bedobni a törülközőt” – Gyurcsány Ferenc a HVG-nek 2003-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d5358b-16be-4941-94ad-a576d58535ce","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Mit fognak elnevezni a magyar burzsoáziáról? Börtönszárnyat, esetleg. Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy az egyre hevesebb rongyrázás a végjáték. Hogy az utolsó évüket akarják kiélvezni. És most már mindegy, mit csinálnak, mert túl vannak minden büntetési tételen. Vélemény.","shortLead":"Mit fognak elnevezni a magyar burzsoáziáról? Börtönszárnyat, esetleg. Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy az egyre...","id":"20250508_hvg-Tota-W-Arpad-Szodoma-szazhusz-Ferrarija","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9d5358b-16be-4941-94ad-a576d58535ce.jpg","index":0,"item":"afeb357e-ce16-4959-8a9f-3adaa5c17356","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-Tota-W-Arpad-Szodoma-szazhusz-Ferrarija","timestamp":"2025. május. 08. 08:30","title":"Tóta W. Árpád: Szodoma százhúsz Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3deb9194-4775-41d3-82ec-cf67c409ba72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Powelliphanta augusta még a róla gondoskodó szakembereket is meglepte.","shortLead":"A Powelliphanta augusta még a róla gondoskodó szakembereket is meglepte.","id":"20250507_Powelliphanta-augusta-csiga-ritkasag-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3deb9194-4775-41d3-82ec-cf67c409ba72.jpg","index":0,"item":"8b88aef9-e86e-48ae-b1c6-913de0d91737","keywords":null,"link":"/zhvg/20250507_Powelliphanta-augusta-csiga-ritkasag-video","timestamp":"2025. május. 07. 10:09","title":"Először videózták le, hogyan petézik a nyakán egy ragadozó csiga, amit a kihalástól próbálnak megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7877c7d-492b-429d-99bb-0b46c71e8886","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A minden előzmény nélküli Hyundai Elexio egy középkategóriás szabadidő-autó.","shortLead":"A minden előzmény nélküli Hyundai Elexio egy középkategóriás szabadidő-autó.","id":"20250508_700-kilometeres-hatotavu-vadonatuj-hyundai-elexio-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7877c7d-492b-429d-99bb-0b46c71e8886.jpg","index":0,"item":"d542abd8-e00b-4df0-ba2d-13964ee6a554","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_700-kilometeres-hatotavu-vadonatuj-hyundai-elexio-villanyauto","timestamp":"2025. május. 08. 07:21","title":"700 kilométeres hatótávú vadonatúj Hyundai villanyautó érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934cbd6a-3662-43ee-b861-6ff21a0b84a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vizsgálatot követelnek demokrata szenátorok Amerikában azzal kapcsolatban, hogy miként kezelik az agyba bepillantó neurotechnológiai vállalatok a felhasználói adatokat. Aggodalmuk érthető, hiszen az, amit az emberi agy tárol, valóban a legszemélyesebb szféra.","shortLead":"Vizsgálatot követelnek demokrata szenátorok Amerikában azzal kapcsolatban, hogy miként kezelik az agyba bepillantó...","id":"20250507_agyi-adatok-kezelese-neurotechnologiai-cegek-adatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/934cbd6a-3662-43ee-b861-6ff21a0b84a5.jpg","index":0,"item":"c52be748-c488-4b14-93ee-66d5a55f5fa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_agyi-adatok-kezelese-neurotechnologiai-cegek-adatvedelem","timestamp":"2025. május. 07. 09:03","title":"Segítség, árulják az agyamban őrzött adatokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd507374-d4a1-4329-b94a-b51c5a9fe256","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A ceruza és a mérőszalag alapkellékei a famegmunkálásnak. A korszerű technika azonban itt is felváltja a hagyományos eszközöket: a kiterjesztett valóság (AR) használata sosem látott pontosságot kínál az asztalosoknak, de úgy, hogy őket sem hagyja ki a folyamatból.","shortLead":"A ceruza és a mérőszalag alapkellékei a famegmunkálásnak. A korszerű technika azonban itt is felváltja a hagyományos...","id":"20250508_kiterjesztett-valosag-rendszer-asztalosok-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd507374-d4a1-4329-b94a-b51c5a9fe256.jpg","index":0,"item":"42373e22-e3e6-4ba8-b3d2-06ca8132a2a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_kiterjesztett-valosag-rendszer-asztalosok-szamara","timestamp":"2025. május. 08. 12:03","title":"Íme minden asztalos álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31697a95-379d-4e71-a493-87929b5d2bfb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Singer legújabb 911-es Porschéja és pörgős szívó benzinmotort vonultat fel.","shortLead":"A Singer legújabb 911-es Porschéja és pörgős szívó benzinmotort vonultat fel.","id":"20250507_a-80-as-evekbe-repit-vissza-ez-az-izgalmas-uj-retro-porsche-911-singer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31697a95-379d-4e71-a493-87929b5d2bfb.jpg","index":0,"item":"0940bae6-d460-4098-aafe-3a58a8f3a3f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_a-80-as-evekbe-repit-vissza-ez-az-izgalmas-uj-retro-porsche-911-singer","timestamp":"2025. május. 07. 06:41","title":"A 80-as évekbe repít vissza ez az izgalmas új retró Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]