[{"available":true,"c_guid":"e30c5c60-d915-4f24-871a-2a85002d24c7","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök régóta lobbizik, Erdő pedig a komoly esélyesek között van. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök régóta lobbizik, Erdő pedig a komoly esélyesek között van. ","id":"20250507_erdo-peter-papa-konklave","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e30c5c60-d915-4f24-871a-2a85002d24c7.jpg","index":0,"item":"f9f6e966-28dc-4f21-8f0b-42b4da250bc6","keywords":null,"link":"/360/20250507_erdo-peter-papa-konklave","timestamp":"2025. május. 07. 07:30","title":"Libération: Orbán sikere is lenne, ha Erdő Pétert választanák meg pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c2ab2e-c3a4-4d31-8c86-1733eb787b4e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrség sem talált jogsértést.","shortLead":"A rendőrség sem talált jogsértést.","id":"20250507_lo-kocsma-kecskemet-alkohol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1c2ab2e-c3a4-4d31-8c86-1733eb787b4e.jpg","index":0,"item":"c2c2e760-8f76-4980-b8e8-07c1b4020176","keywords":null,"link":"/elet/20250507_lo-kocsma-kecskemet-alkohol","timestamp":"2025. május. 07. 16:23","title":"Kiderült: lehet lóval kocsmába menni Kecskeméten, ha befér és a hely megengedi (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az Országos Kereskedelmi Szövetség állításai szembemennek a józan ésszel és a közgazdaságtan alapvetéseivel.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az Országos Kereskedelmi Szövetség állításai szembemennek a józan ésszel és...","id":"20250507_nagy-marton-oksz-arrestop-kiskereskedelmi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196.jpg","index":0,"item":"b5f6701c-aef2-4406-8414-ce4de58e45fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_nagy-marton-oksz-arrestop-kiskereskedelmi-adatok","timestamp":"2025. május. 07. 16:58","title":"Nagy Mártonék nekiugrottak az OKSZ-nek az árrésstopot védve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ae6e8b-704c-4b55-9019-1771374c8980","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozás tulajdonosa felcsúti, Mészáros Lőrinchez is fűzik üzleti kapsolatok.","shortLead":"A vállalkozás tulajdonosa felcsúti, Mészáros Lőrinchez is fűzik üzleti kapsolatok.","id":"20250507_Hatvanpuszta-NAV-vegrehajtas-Euroved-Security-Talics-Norbert-Felcsut-Meszaros-Lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11ae6e8b-704c-4b55-9019-1771374c8980.jpg","index":0,"item":"3429bb44-ac51-4bf7-9222-7e513ccbdfc9","keywords":null,"link":"/360/20250507_Hatvanpuszta-NAV-vegrehajtas-Euroved-Security-Talics-Norbert-Felcsut-Meszaros-Lorinc","timestamp":"2025. május. 07. 16:17","title":"Adóhiány miatt csapott le a NAV a biztonsági cégre, amely védte az Orbán család hatvanpusztai birtokát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Páros ajánlatot tesztel a YouTube, ami egy új előfizetési szint lehet hamarosan az egyéni és a családi opciók között. ","shortLead":"Páros ajánlatot tesztel a YouTube, ami egy új előfizetési szint lehet hamarosan az egyéni és a családi opciók között. ","id":"20250506_google-youtube-premium-elofizetes-paros-csomag-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241.jpg","index":0,"item":"337f910a-4b58-4d82-92f7-898cb38be284","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_google-youtube-premium-elofizetes-paros-csomag-teszt","timestamp":"2025. május. 06. 15:03","title":"Olcsóbb YouTube-előfizetés jöhet, de lesz egy feltétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ausztrál filmipart is tönkreteheti az a százszázalékos büntetővám, amit Donald Trump készül kivetni a külföldön forgatott amerikai filmekre, ezért az ausztrálok, akár a filmekben, egy akciósztárhoz fordultak a helyzet megoldásáért.","shortLead":"Az ausztrál filmipart is tönkreteheti az a százszázalékos büntetővám, amit Donald Trump készül kivetni a külföldön...","id":"20250507_Mel-Gibson-ausztralia-donald-Trump-filmes-vamok-buntetovam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"e2022d70-c97e-411e-84e1-83d09b92e676","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_Mel-Gibson-ausztralia-donald-Trump-filmes-vamok-buntetovam","timestamp":"2025. május. 07. 10:51","title":"Mel Gibsontól várja az ausztrál filmipar, hogy beszéljen Trump fejével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db725a68-9fe4-4ab9-acd3-84aa97ab9192","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt feladatot kell megoldaniuk a középszinten vizsgázóknak, valamivel több mint két órájuk van rá.","shortLead":"Öt feladatot kell megoldaniuk a középszinten vizsgázóknak, valamivel több mint két órájuk van rá.","id":"20250506_matematika-erettsegi-masodik-resz-feladatok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db725a68-9fe4-4ab9-acd3-84aa97ab9192.jpg","index":0,"item":"e4a1c171-28fc-4bfa-a759-382c6dca3d2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matematika-erettsegi-masodik-resz-feladatok-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 10:11","title":"A Túró Rudi, a téglalap kerülete és függvények is előkerültek a matekérettségi második részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f68877-52ca-45a8-a82b-48d04c3970be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korábban a cukorbetegek segítésére használt szereket egyre jobban veszik testsúlycsökkentőként. Most a Richter is egy ilyen fejlesztésébe társul be.","shortLead":"A korábban a cukorbetegek segítésére használt szereket egyre jobban veszik testsúlycsökkentőként. Most a Richter is...","id":"20250506_Fogyasztoinjekcio-fejlesztesebe-szall-be-a-Richter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21f68877-52ca-45a8-a82b-48d04c3970be.jpg","index":0,"item":"a70f5b89-790b-49a8-aaa3-63fca4420503","keywords":null,"link":"/kkv/20250506_Fogyasztoinjekcio-fejlesztesebe-szall-be-a-Richter","timestamp":"2025. május. 06. 10:27","title":"Fogyasztóinjekció fejlesztésébe száll be a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]