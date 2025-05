Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b233efa0-8544-4120-9414-59e008985525","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helybeliek úgy tudják, hogy az elkövető csákánnyal ütötte fejbe a feleségét.","shortLead":"A helybeliek úgy tudják, hogy az elkövető csákánnyal ütötte fejbe a feleségét.","id":"20250508_csomend-feleseg-gyilkossag-emberoles-ferj-gyanusitott-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b233efa0-8544-4120-9414-59e008985525.jpg","index":0,"item":"185955a2-5546-4706-a6f0-c5a276fe0557","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_csomend-feleseg-gyilkossag-emberoles-ferj-gyanusitott-rendorseg","timestamp":"2025. május. 08. 11:27","title":"Felesége brutális meggyilkolásával gyanúsítanak egy csömendi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f73dc4f-113c-41ce-9e73-7e6929de4728","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Azok számára is láthatóvá vált, hogy Orbánnak csak a hatalom megtartása számít, akik eddig félre­néztek – mondja Majtényi László, jogtudós, korábbi ombudsman.","shortLead":"Azok számára is láthatóvá vált, hogy Orbánnak csak a hatalom megtartása számít, akik eddig félre­néztek – mondja...","id":"20250507_hvg-Majtenyi-Laszlo-Foszlik-a-paravan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f73dc4f-113c-41ce-9e73-7e6929de4728.jpg","index":0,"item":"abab9905-02c7-4115-9652-88dcee265c81","keywords":null,"link":"/360/20250507_hvg-Majtenyi-Laszlo-Foszlik-a-paravan","timestamp":"2025. május. 07. 06:45","title":"Majtényi László: „Foszlik a paraván, látszik a rendszer züllöttsége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d40255-e5a4-428e-971c-48e274baa2fd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elég ijesztő, hogy egy ilyen monstrum 210-zel is száguldhat. ","shortLead":"Elég ijesztő, hogy egy ilyen monstrum 210-zel is száguldhat. ","id":"20250506_bemutatkozott-a-brutalis-Brabus-XL800","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51d40255-e5a4-428e-971c-48e274baa2fd.jpg","index":0,"item":"678135dd-68bf-4a4d-9611-7aa55c416958","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_bemutatkozott-a-brutalis-Brabus-XL800","timestamp":"2025. május. 06. 20:20","title":"Fél méterrel a föld felett: bemutatkozott a brutális Brabus XL800","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d097532d-e8b7-4492-9845-2284ce281122","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A temetés a kapolcsi temetőben lesz, azt kérik, mindenki csak egy szál szegfűvel búcsúzzon.","shortLead":"A temetés a kapolcsi temetőben lesz, azt kérik, mindenki csak egy szál szegfűvel búcsúzzon.","id":"20250507_kapolcs-temetes-galko-balazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d097532d-e8b7-4492-9845-2284ce281122.jpg","index":0,"item":"22f2eec3-a008-4f7d-a9d8-61347b96fa82","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_kapolcs-temetes-galko-balazs","timestamp":"2025. május. 07. 17:51","title":"Kapolcson kísérik utolsó útjára Galkó Balázst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2143146c-0f6b-4acf-ae7f-a9642a31ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2023-ban még csak 16,5 milliárd forint volt a klub bevétele.","shortLead":"2023-ban még csak 16,5 milliárd forint volt a klub bevétele.","id":"20250507_Kozel-20-milliard-forintbol-gazdalkodott-a-Fradi-2024-ben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2143146c-0f6b-4acf-ae7f-a9642a31ae1b.jpg","index":0,"item":"5395439a-0c7e-4fa9-ac0d-b66a59c4233f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_Kozel-20-milliard-forintbol-gazdalkodott-a-Fradi-2024-ben","timestamp":"2025. május. 07. 20:28","title":"Közel 20 milliárd forintból gazdálkodott a Fradi 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6be0d35-b6e2-4073-a4b8-6800ead47a0d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Meglepte az elemzőket, hogy az árrésstop ellenére is csökkent az élelmiszerboltok forgalma márciusban. Áprilisban még segíthetnek a hosszú hétvégék, de a kiskereskedelemre vonatkozó éves növekedési előrejelzést máris egy százalékkal rontotta az ING.","shortLead":"Meglepte az elemzőket, hogy az árrésstop ellenére is csökkent az élelmiszerboltok forgalma márciusban. Áprilisban még...","id":"20250507_kiskereskedelemi-adat-gazdasag-elemzok-ing-erste-oksz-boltok-forgalma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6be0d35-b6e2-4073-a4b8-6800ead47a0d.jpg","index":0,"item":"06892239-fd29-4a80-8ea0-8ca15589a7e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_kiskereskedelemi-adat-gazdasag-elemzok-ing-erste-oksz-boltok-forgalma","timestamp":"2025. május. 07. 10:41","title":"Drasztikusan alulmúlta a piaci várakozásokat a kiskereskedelmi forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59a75d1-2605-4c7e-83a8-2800b669ce8f","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Organikus összeomlás vagy új stratégiai cél felé tart a Momentum? Fekete-Győr András azt javasolja, el se induljanak a 2026-os választáson. A HVG-nek adott interjúban azt mondta, ez egyszerre vezethet rendszerváltáshoz és a Momentum túléléséhez is. Szerinte azt kell eldönteni, hogy a probléma vagy a megoldás része akarnak lenni. A volt elnök beszélt arról is, mit tehetnének most más ellenzéki pártok, és mit tesz ő, ha a terve kudarcba fullad.","shortLead":"Organikus összeomlás vagy új stratégiai cél felé tart a Momentum? Fekete-Győr András azt javasolja, el se induljanak...","id":"20250507_Momentum-Fekete-Gyor-Andras-interju-valasztas-javaslat-indulas-rendszervaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b59a75d1-2605-4c7e-83a8-2800b669ce8f.jpg","index":0,"item":"a87d330c-a472-4a0c-af34-5bb9398ecb9a","keywords":null,"link":"/360/20250507_Momentum-Fekete-Gyor-Andras-interju-valasztas-javaslat-indulas-rendszervaltas","timestamp":"2025. május. 07. 18:18","title":"Fekete-Győr András: „Harcostársaimat ne küldjék vágóhídra, a Momentum tud sikeres lenni a parlamenten kívül is”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori momentumos politikus, jelenlegi influenszer szerint Gyurcsány döntése sokkal inkább választási stratégia, mint őszinte szembenézés.","shortLead":"Az egykori momentumos politikus, jelenlegi influenszer szerint Gyurcsány döntése sokkal inkább választási stratégia...","id":"20250508_pottyondy-gyurcsany-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9.jpg","index":0,"item":"00344b2d-9025-4d77-b1f6-0ab048da25db","keywords":null,"link":"/elet/20250508_pottyondy-gyurcsany-reakcio","timestamp":"2025. május. 08. 15:07","title":"Pottyondy Gyurcsány távozásáról: „Hiába távozik, a gyurcsányizmus itt marad velünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]