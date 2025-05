„Az orosz mintára bevezetendő „külföldi ügynök”-törvény vérfagyasztó jele annak, hogy az Orbán-kormány elszánta magát arra, hogy a magyar független média utolsó maradványait is megsemmisíti annak érdekében, hogy a jövő évi választásokra korlátlan hatalommal rendelkezzen” – áll a New York-i székhelyű nemzetközi újságíró-szervezet, a Committee to Protect Journalists (CPJ) közleményében, amit gyakran neveznek a sajtó Vöröskeresztjének is.

A CPJ szerint az intézkedés azt is jelenti, hogy Magyarország teljes mértékben elhanyagolja az EU-s tagállamként rá vonatkozó kötelezettségeit, és emiatt a szervezet gyors cselekvésre szólítja fel az európai vezetőket.

A törvénytervezettel kapcsolatban a CPJ kereste Kovács Zoltánt, a kormány nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárát, ám nem kaptak választ.

Az elmúlt években a független magyar médiára leselkedő legkomolyabb veszélyként értékelte a törvénytervezetet a Nemzetközi Sajtóintézet is. Szerintük a médiának nyújtott támogatás ellehetetlenítésére tett erőfeszítések ellentétesek az uniós elvekkel, különösen ami az egységes piac koncepcióját illeti.

A sajtószervezet arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy ideiglenes intézkedéseket alkalmazzon Magyarországgal szemben, amíg a várhatóan gyorsan elfogadott törvényt az Európai Bíróság meg nem semmisíti.