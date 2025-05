Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2cf07454-c5f7-4efb-9f7b-86e5836bff2d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miközben Orbán Viktor szorult helyzetben van, közeleg a választási vereség, Kárpátalján Moszkvával összhangban végzi a kavarást – írja a National Interest című amerikai biztonságpolitikai lap.","shortLead":"Miközben Orbán Viktor szorult helyzetben van, közeleg a választási vereség, Kárpátalján Moszkvával összhangban végzi...","id":"20250517_Magyarorszag-revizionista-celjai-National-Interest-Robert-Lansing-Institute-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cf07454-c5f7-4efb-9f7b-86e5836bff2d.jpg","index":0,"item":"572fc5e8-60ab-4a8e-a714-4adde2c4ecf6","keywords":null,"link":"/360/20250517_Magyarorszag-revizionista-celjai-National-Interest-Robert-Lansing-Institute-Orban-Viktor","timestamp":"2025. május. 17. 07:27","title":"Magyarország revizionista céljairól írnak egy washingtoni biztonságpolitikai lapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826984b2-d24c-4b57-9040-61ae8d834bb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt azokban a megyékben voltak a legaktívabbak a szavazók, ahol az első fordulóban a magyarellenes jelölt győzött.","shortLead":"Délelőtt azokban a megyékben voltak a legaktívabbak a szavazók, ahol az első fordulóban a magyarellenes jelölt győzött.","id":"20250518_Rekordreszvetel-roman-elnokvalasztas-George-Simion-valasztasi-csalas-RMDSZ-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/826984b2-d24c-4b57-9040-61ae8d834bb7.jpg","index":0,"item":"a3da1d66-eed0-46b0-9aec-6805cc8ba2bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Rekordreszvetel-roman-elnokvalasztas-George-Simion-valasztasi-csalas-RMDSZ-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 12:41","title":"Rekordrészvétellel indult a román elnökválasztás, Simion pártja választási csalást emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Netflix 2026-tól kezdve a mesterséges intelligencia segítségével jelenítene meg hirdetéseket a tartalmaiban, ami igyekszik alkalmazkodni a felhasználó nézési élményéhez.","shortLead":"A Netflix 2026-tól kezdve a mesterséges intelligencia segítségével jelenítene meg hirdetéseket a tartalmaiban, ami...","id":"20250516_netflix-reklam-hirdetes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad.jpg","index":0,"item":"cafd38b2-a0a0-4e41-b7a4-0b3796be14f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_netflix-reklam-hirdetes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 16. 17:03","title":"Ijesztően pontos reklámok jönnek a Netflixre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ezzel a harmadik nagy hitelminősítő is megvonta a legjobb, AAA államadós-osztályzatot a világ legerősebb gazdaságától.","shortLead":"Ezzel a harmadik nagy hitelminősítő is megvonta a legjobb, AAA államadós-osztályzatot a világ legerősebb gazdaságától.","id":"20250516_Leminositette-az-Egyesult-Allamokat-a-Moodys","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539.jpg","index":0,"item":"6291b06d-1116-43c3-9f84-70ea7f2da700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_Leminositette-az-Egyesult-Allamokat-a-Moodys","timestamp":"2025. május. 16. 23:41","title":"Leminősítette az Egyesült Államokat a Moody's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb szakasz követi, a posztmenopauza, amely számtalan pozitív lehetőséget rejt magában, ha az ember nyitottan és tudatosan áll hozzá. Mi történik szervezetünkben ebben az időszakban, milyen változásokra számítsunk, és mit tegyünk azért, hogy minél tovább aktívak és egészségesek maradhassunk?","shortLead":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb...","id":"20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9.jpg","index":0,"item":"0f28b434-4f2b-4510-92ae-6e0734d21ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 18. 11:30","title":"Amikor kisimul az élet: ez vár ránk a menopauza után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"83768d08-a17c-48ab-a52a-984e7bdd9bd6","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250517_Marabu-Feknyuz-Az-uj-fougyesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83768d08-a17c-48ab-a52a-984e7bdd9bd6.jpg","index":0,"item":"ea885cc5-1d39-42d6-88a6-fe7fa6fd50ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Marabu-Feknyuz-Az-uj-fougyesz","timestamp":"2025. május. 17. 11:00","title":"Marabu Féknyúz: Az új főügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mínusz 1,6 Celsius-fokban dideregtek két településen is. ","shortLead":"Mínusz 1,6 Celsius-fokban dideregtek két településen is. ","id":"20250517_majus-hidegrekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f.jpg","index":0,"item":"c92f9235-2bbe-4bdb-903b-d8ff35d95131","keywords":null,"link":"/elet/20250517_majus-hidegrekord","timestamp":"2025. május. 17. 11:20","title":"Megdőlt a hajnali hidegrekord pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf670b6-e24c-4db7-a7f8-4857a5471d4c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már nem csak a meccsek szünetében találkozhatunk a kormánypropagandával.","shortLead":"Már nem csak a meccsek szünetében találkozhatunk a kormánypropagandával.","id":"20250517_voks-2025-m4-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caf670b6-e24c-4db7-a7f8-4857a5471d4c.jpg","index":0,"item":"ad461c3d-1929-469f-b954-2ee1f1444176","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_voks-2025-m4-sport","timestamp":"2025. május. 17. 17:54","title":"A kormány annyira pörgeti az ukrán EU-tagságról szóló szavazást, hogy már a meccsközvetítés alatt is az villódzik a képernyőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]