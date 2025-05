Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendezőt egy interjúban arról kérdezték, hogyan tette helyre magában, hogy kollégája szerint ő egy „közepesnél szarabb színész”, és milyen volt ennek fényében együtt dolgozni vele. ","shortLead":"A színész-rendezőt egy interjúban arról kérdezték, hogyan tette helyre magában, hogy kollégája szerint ő...","id":"20250519_Alfoldi-Robert-Cserhalmi-Gyorgy-kozepesnel-szarabb-szinesz-reakcio-Partizan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb.jpg","index":0,"item":"dec9d7da-3d40-487a-8a8b-e57d4d957d33","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_Alfoldi-Robert-Cserhalmi-Gyorgy-kozepesnel-szarabb-szinesz-reakcio-Partizan","timestamp":"2025. május. 19. 15:15","title":"Alföldi Róbert Cserhalmi Györgyről: Azért, mert ő azt gondolja rólam, hogy szar színész vagyok, én nem gondolom róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A szombat este kiadott kormányrendeletek szerint megszűntek a korlátozások okai.","shortLead":"A szombat este kiadott kormányrendeletek szerint megszűntek a korlátozások okai.","id":"20250518_szaj-es-koromfajas-importtilalom-visszavonas-Gerecse-tura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf.jpg","index":0,"item":"faffabe6-4cb3-44bd-ad75-8a4237dacde2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250518_szaj-es-koromfajas-importtilalom-visszavonas-Gerecse-tura","timestamp":"2025. május. 18. 08:53","title":"Visszavonták a száj- és körömfájás miatt elrendelt importtilalmat, megtarthatják a Gerecse-túrát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee2991d-2a46-4d5a-b5ab-d67505f2a3fd","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság előrejelzése szerint sem a GDP-növekedés, sem az inflációs adatok nem utalnak a gazdaság erősödésére. Különösen aggasztónak tartják a beruházások visszaesését.","shortLead":"Az Európai Bizottság előrejelzése szerint sem a GDP-növekedés, sem az inflációs adatok nem utalnak a gazdaság...","id":"20250519_europai-bizottsag-gazdasasgi-prognozis-magyar-gdp-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ee2991d-2a46-4d5a-b5ab-d67505f2a3fd.jpg","index":0,"item":"5c6a73eb-5a15-4181-9999-97daa6d555c5","keywords":null,"link":"/eurologus/20250519_europai-bizottsag-gazdasasgi-prognozis-magyar-gdp-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 11:14","title":"Brüsszel szerint is elmarad a repülőrajt: a magyar növekedést az utolsó helyre várják a régióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d5f2cd-2e4a-44d5-80d2-6c6909813fe0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A brit uralkodó és a volt amerikai elnök legutóbb 2023 júliusában találkozott egymással.","shortLead":"A brit uralkodó és a volt amerikai elnök legutóbb 2023 júliusában találkozott egymással.","id":"20250519_karoly-kiraly-joe-biden-rakos-megbetegedes-prosztatarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2d5f2cd-2e4a-44d5-80d2-6c6909813fe0.jpg","index":0,"item":"a5b9c3e3-c5e7-4ec5-837c-ffc2610310c1","keywords":null,"link":"/elet/20250519_karoly-kiraly-joe-biden-rakos-megbetegedes-prosztatarak","timestamp":"2025. május. 19. 16:58","title":"A rákkal kezelt III. Károly király is üzent Joe Bidennek a rákdiagnózisa után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár perccel a kezdés előtt értesítették a frakciókat, hogy az átláthatósági törvény ügyében a Fidesz rendkívüli bizottsági ülést hívott össze hétfő kora délutánra. A HVG kiderítette, mi a tervük ezzel, és ez a tárgyalási folyamat felgyorsítását jelenti-e.","shortLead":"Pár perccel a kezdés előtt értesítették a frakciókat, hogy az átláthatósági törvény ügyében a Fidesz rendkívüli...","id":"20250519_Nyolc-perc-alatt-hivtak-ossze-rendkivuli-bizottsagi-ulest-az-atlathatosagi-torveny-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"1e5da99a-396e-48c4-aed1-ad927eff90fa","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Nyolc-perc-alatt-hivtak-ossze-rendkivuli-bizottsagi-ulest-az-atlathatosagi-torveny-miatt-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 13:17","title":"Nyolc perc alatt hívott össze a Fidesz rendkívüli bizottsági ülést az „átláthatósági” törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f2b646-58d7-4c76-894c-3a9c45d0ad8b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Világszerte egyre többet adnak el plug-in hibrid, illetve tisztán elektromos kocsikból.","shortLead":"Világszerte egyre többet adnak el plug-in hibrid, illetve tisztán elektromos kocsikból.","id":"20250519_folytatodik-a-konnektoros-autok-eloretorese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7f2b646-58d7-4c76-894c-3a9c45d0ad8b.jpg","index":0,"item":"bb11a83e-0c52-4c95-8f96-f4e866d51598","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_folytatodik-a-konnektoros-autok-eloretorese","timestamp":"2025. május. 19. 07:21","title":"Folytatódik a konnektoros autók előretörése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c13f632-f438-4c33-88fd-f0d67649dadb","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Az összeesküvés-elméletek egyidősek az emberiséggel, a Covid azonban korábban nem látott szintre emelte a konteókat – ma pedig már az elit tagjai közül kerülnek ki a legbuzgóbb terjesztők. Miért lesz valaki a tévhitek megszállottja, és hogyan ismerhetjük fel magunkban is a megingathatatlan téveszmék jeleit? Hogyan segíthetünk konteóhívő ismerősünkön, valóban az észérvek jelentik itt a leghatékonyabb fegyvert? Dan Ariely izraeli-amerikai kutató kötete és Krekó Péter szociológus válaszolja meg a kérdéseket.","shortLead":"Az összeesküvés-elméletek egyidősek az emberiséggel, a Covid azonban korábban nem látott szintre emelte a konteókat –...","id":"20250518_tevhitek-osszeeskuves-elmeletek-alhirek-dezinformacio-dan-ariely-kreko-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c13f632-f438-4c33-88fd-f0d67649dadb.jpg","index":0,"item":"75665fe0-3653-42db-bc2a-0f98fbeba586","keywords":null,"link":"/360/20250518_tevhitek-osszeeskuves-elmeletek-alhirek-dezinformacio-dan-ariely-kreko-peter","timestamp":"2025. május. 18. 12:00","title":"Ördögnek kiáltották ki és halálosan megfenyegették a konteóhívők – megtanult együttérezni velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b1fb36-e558-45e7-9dda-01c2d2c2fa0a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megkongatták a vészharangot a biztonsági szakemberek: a támadók titkos mikrokódot tölthetnek be a processzorokba, és ezzel az eddigi szoftveres szint helyett hardverszinten avatkozhatnak be a gép működésébe, például közvetlenül futtathatnak zsarolóvírusokat a CPU-n.","shortLead":"Megkongatták a vészharangot a biztonsági szakemberek: a támadók titkos mikrokódot tölthetnek be a processzorokba, és...","id":"20250518_hardverszinten-tamado-zsarolovirus-processzor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04b1fb36-e558-45e7-9dda-01c2d2c2fa0a.jpg","index":0,"item":"5897119a-7b76-440d-9097-1ea44ccf7ec6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_hardverszinten-tamado-zsarolovirus-processzor","timestamp":"2025. május. 18. 10:03","title":"Behatolhatnak a zsarolóvírusok a processzorokba, és ez óriási baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]