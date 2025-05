Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f672a24-a3c2-4237-a653-46397b36661c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Fekete-Afrika lakosságának több mint a harmada éget rendszeresen faszenet, főként a főzéshez, óriási környezeti károkat okozva. És a több tízmilliárd dolláros faszénüzlet várhatóan tovább bővül.","shortLead":"Fekete-Afrika lakosságának több mint a harmada éget rendszeresen faszenet, főként a főzéshez, óriási környezeti károkat...","id":"20250524_hvg-afrikai-faszenuzlet-olthatatlan-parazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f672a24-a3c2-4237-a653-46397b36661c.jpg","index":0,"item":"63e39315-003c-4078-895c-f78d6ce4d0a3","keywords":null,"link":"/360/20250524_hvg-afrikai-faszenuzlet-olthatatlan-parazs","timestamp":"2025. május. 24. 15:30","title":"Afrika igazi „fekete aranya” óriási biznisz, de sokszorosan megfizetünk érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombat este a Szegedi Borfesztiválon lépett fel Molnár Ferenc Caramel, aki a záró dal, a Lélekdonor előtt rövid beszédet tartott az összetartozásról. ","shortLead":"Szombat este a Szegedi Borfesztiválon lépett fel Molnár Ferenc Caramel, aki a záró dal, a Lélekdonor előtt rövid...","id":"20250525_Caramel-Ezek-a-fszfejek-Oxfordon-annyit-tanultak-meg-hogy-kell-megosztani-az-embereket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a.jpg","index":0,"item":"6cb2684d-a833-4362-a52f-eac5537ee1a8","keywords":null,"link":"/kultura/20250525_Caramel-Ezek-a-fszfejek-Oxfordon-annyit-tanultak-meg-hogy-kell-megosztani-az-embereket","timestamp":"2025. május. 25. 09:47","title":"Caramel: „Ezek a f*szfejek Oxfordon annyit tanultak meg, hogy kell megosztani az embereket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6cf9ec-0a61-4a23-836e-569ce542698b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Zenét alkalmazó gyógymódok lehetőségét villantja fel amerikai kutatók vizsgálata, amelynek eredeti célja annak megértése volt, hogy milyen hatással van az agyra a nosztalgiát kiváltó muzsika.","shortLead":"Zenét alkalmazó gyógymódok lehetőségét villantja fel amerikai kutatók vizsgálata, amelynek eredeti célja annak...","id":"20250524_hvg-zenehallgatas-nosztalgia-agytevekenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f6cf9ec-0a61-4a23-836e-569ce542698b.jpg","index":0,"item":"b917b976-eba5-46f8-a2a8-5663ad27236a","keywords":null,"link":"/360/20250524_hvg-zenehallgatas-nosztalgia-agytevekenyseg","timestamp":"2025. május. 24. 16:15","title":"Egy érdekes kísérlet mutatta meg, mire képes egy-egy kedves zeneszám az ember agyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az uniónak nem tetszik a magyar ellehetetlenítési törvény, Trump több ponton is sebezehető, a német fegyverkezés pedig elgondolkodtató. Ezt írják a lapok.","shortLead":"Az uniónak nem tetszik a magyar ellehetetlenítési törvény, Trump több ponton is sebezehető, a német fegyverkezés pedig...","id":"20250525_Ujabb-unios-nyomas-Magyarorszagra-Trump-bekekudarca-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"722e3791-f6e0-4b5f-bd63-f203b0c93670","keywords":null,"link":"/360/20250525_Ujabb-unios-nyomas-Magyarorszagra-Trump-bekekudarca-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 25. 10:46","title":"Újabb uniós nyomás Magyarországra, Trump békekudarca – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5317e937-b3be-4f21-8ddf-99ea15c399f4","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vashiány a világon a leggyakoribb hiányállapot, ami sok embert érint. Leggyakrabban nőknél és gyermekeknél alakul ki, de a nagyobb fizikai terhelésnek kitett sportolók is veszélyeztetettek. Nézzük, mi áll a vashiány hátterében, mit okoz, hogyan diagnosztizálható és kezelhető.","shortLead":"A vashiány a világon a leggyakoribb hiányállapot, ami sok embert érint. Leggyakrabban nőknél és gyermekeknél alakul ki...","id":"20250428_Globalis-egeszsegi-problemat-jelent-ez-a-nyomelemhiany-maltofer-vas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5317e937-b3be-4f21-8ddf-99ea15c399f4.jpg","index":0,"item":"9a217e3c-f7d1-4c39-bf3c-6d1a9dc7bbbb","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Globalis-egeszsegi-problemat-jelent-ez-a-nyomelemhiany-maltofer-vas","timestamp":"2025. május. 26. 07:30","title":"Globális egészségi problémát jelent ez a nyomelemhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"1a777f79-269a-4095-93eb-0c3f8a641d4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton már 51,6 fokot mértek Abu-Dzabiban.","shortLead":"Szombaton már 51,6 fokot mértek Abu-Dzabiban.","id":"20250524_egyesult-arab-emirsegek-melegrekord-hoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a777f79-269a-4095-93eb-0c3f8a641d4c.jpg","index":0,"item":"02b2720c-2f3d-477e-91bb-e6181d9bcfda","keywords":null,"link":"/vilag/20250524_egyesult-arab-emirsegek-melegrekord-hoseg","timestamp":"2025. május. 24. 20:43","title":"Akkora a hőség az Emírségekben, hogy két nap alatt kétszer dőlt meg a 50 fok fölötti havi rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6320254d-dc2d-48c4-816a-fb82b0b77deb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 14-en megsérültek az orosz támadásban.","shortLead":"Legalább 14-en megsérültek az orosz támadásban.","id":"20250524_Orosz-drontamadas-Kijev-ellen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6320254d-dc2d-48c4-816a-fb82b0b77deb.jpg","index":0,"item":"d5e3dbe2-1f41-424f-94b5-63ea12756001","keywords":null,"link":"/vilag/20250524_Orosz-drontamadas-Kijev-ellen-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 13:58","title":"Az eddigi egyik legnagyobb orosz drón- és rakétatámadás érte Kijevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357aa803-7412-4033-b550-dcc962dbd135","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Összességében a 36. bajnoki címét nyerte a Fradi.","shortLead":"Összességében a 36. bajnoki címét nyerte a Fradi.","id":"20250524_labdarugas-ferencvaros-bajnoki-cim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/357aa803-7412-4033-b550-dcc962dbd135.jpg","index":0,"item":"f8b66720-9656-457b-b257-13bcece53250","keywords":null,"link":"/sport/20250524_labdarugas-ferencvaros-bajnoki-cim","timestamp":"2025. május. 24. 22:01","title":"Sorozatban hetedszer lett bajnok a Ferencváros az NB I-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]