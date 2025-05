Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bali Gábor szerint a leválás az olajnál valóban okozna drágulást, de a földgáznál nem feltétlenül.","shortLead":"Bali Gábor szerint a leválás az olajnál valóban okozna drágulást, de a földgáznál nem feltétlenül.","id":"20250525_Orban-Viktor-ukran-energiafenyegetes-orosz-energiahordozok-rezsicsokkentes-villany-gaz-olaj-dragulas-szakerto-cafolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa.jpg","index":0,"item":"082ab794-78d2-409d-93c2-8a0adaffd8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250525_Orban-Viktor-ukran-energiafenyegetes-orosz-energiahordozok-rezsicsokkentes-villany-gaz-olaj-dragulas-szakerto-cafolat","timestamp":"2025. május. 25. 21:15","title":"Energetikai szakértő: Ha lenne politikai akarat, két év alatt le lehetne cserélni az orosz energiahordozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57d04f8-8d14-4a0a-a96c-323856a106a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Beelőzött a Huawei, mondhatnánk, ugyanis egy olyan összehajtható géppel rukkolt ki, amelyik olyan, mint ha az Apple sokat pletykált hajtható iPadje (MacBookja?) lenne.","shortLead":"Beelőzött a Huawei, mondhatnánk, ugyanis egy olyan összehajtható géppel rukkolt ki, amelyik olyan, mint ha az Apple...","id":"20250524_huawei-matebook-fold-ultimate-bemutato-osszehajthato-notebook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c57d04f8-8d14-4a0a-a96c-323856a106a0.jpg","index":0,"item":"80f1e396-fe9f-4fb8-b35e-d0641f572ff5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250524_huawei-matebook-fold-ultimate-bemutato-osszehajthato-notebook","timestamp":"2025. május. 24. 16:03","title":"Egy elég különleges számítógéppel rukkolt ki a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250525_kh-atm-keszpenzfelvetel-kartya-nelkul-coop-hibrid-bolt-szeged-geoffrey-hinton-mesterseges-intelligencia-chrome-jelszocsere-agy-mikromuanyagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97.jpg","index":0,"item":"84b24d16-b7a3-46a8-b10f-c3ea761ed638","keywords":null,"link":"/tudomany/20250525_kh-atm-keszpenzfelvetel-kartya-nelkul-coop-hibrid-bolt-szeged-geoffrey-hinton-mesterseges-intelligencia-chrome-jelszocsere-agy-mikromuanyagok","timestamp":"2025. május. 25. 12:00","title":"Ez történt: Bevezették, hogy bankkártya nélkül is lehessen készpénzt felvenni, itt vannak a magyarok számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a27fb8e-7a12-46e9-8a47-578efc5b8402","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész csak a finisre ért oda, amit azért is sajnál, mert „vidéki gyerekként nagyon szereti a vidéket járni és beszélgetni a vidéki emberekkel”. ","shortLead":"A színész csak a finisre ért oda, amit azért is sajnál, mert „vidéki gyerekként nagyon szereti a vidéket járni és...","id":"20250525_Nagy-Ervin-Magyar-Peter-gyalogtura-Nagyvarad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a27fb8e-7a12-46e9-8a47-578efc5b8402.jpg","index":0,"item":"85ac8498-e498-41d1-ba14-0c639ed63e65","keywords":null,"link":"/elet/20250525_Nagy-Ervin-Magyar-Peter-gyalogtura-Nagyvarad","timestamp":"2025. május. 25. 16:37","title":"„Valakinek dolgozni is kell” – Nagy Ervin ezért nem gyalogolt Magyar Péterrel a Nagyváradig tartó túrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1735523-f9df-4cb3-aa72-62c968eee4fa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"És a rendszámokat cserélgették is. ","shortLead":"És a rendszámokat cserélgették is. ","id":"20250524_porgetheto-rendszamos-furgonokkal-csempesztek-a-cigarettat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1735523-f9df-4cb3-aa72-62c968eee4fa.jpg","index":0,"item":"f637aa3f-9305-4cdd-815b-6f54142b3f5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250524_porgetheto-rendszamos-furgonokkal-csempesztek-a-cigarettat","timestamp":"2025. május. 24. 11:25","title":"A NAV-sok is csak pislogtak: pörgetős rendszámmal csempészték a cigarettát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40abe512-9f05-499d-a589-6db8f5b192e8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már tavaly megígérte a Google, hogy 2025-ben elindulhat a Project Starline, azaz a keresőóriás különleges videohívás technológiája. Úgy tűnik, az ígéret teljesül, sőt, új néven és a korábbinál fejlettebb változatban jelenik meg a 3D-s videóhívás.","shortLead":"Már tavaly megígérte a Google, hogy 2025-ben elindulhat a Project Starline, azaz a keresőóriás különleges videohívás...","id":"20250524_elindul-google-beam-vidoehivas-project-starline","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40abe512-9f05-499d-a589-6db8f5b192e8.jpg","index":0,"item":"84d06d4b-26af-4103-8b34-e17588b1051d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250524_elindul-google-beam-vidoehivas-project-starline","timestamp":"2025. május. 24. 18:03","title":"Elindul a Google „varázsablaka”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a777f79-269a-4095-93eb-0c3f8a641d4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton már 51,6 fokot mértek Abu-Dzabiban.","shortLead":"Szombaton már 51,6 fokot mértek Abu-Dzabiban.","id":"20250524_egyesult-arab-emirsegek-melegrekord-hoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a777f79-269a-4095-93eb-0c3f8a641d4c.jpg","index":0,"item":"02b2720c-2f3d-477e-91bb-e6181d9bcfda","keywords":null,"link":"/vilag/20250524_egyesult-arab-emirsegek-melegrekord-hoseg","timestamp":"2025. május. 24. 20:43","title":"Akkora a hőség az Emírségekben, hogy két nap alatt kétszer dőlt meg a 50 fok fölötti havi rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635d0eb4-9b07-440f-8433-c2da40cb6a1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A népszerű valcer május 31-én, a Bécsi Szimfonikus Zenekar előadásában hangzik majd el világűr-szerte. ","shortLead":"A népszerű valcer május 31-én, a Bécsi Szimfonikus Zenekar előadásában hangzik majd el világűr-szerte. ","id":"20250525_Kek-Duna-keringo-Strauss-az-urben-Europai-Urugynokseg-radiojelek-Becsi-Szimfonikus-Zenekar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/635d0eb4-9b07-440f-8433-c2da40cb6a1b.jpg","index":0,"item":"96a651f3-aa6b-4ca2-a96f-d3662f159787","keywords":null,"link":"/kultura/20250525_Kek-Duna-keringo-Strauss-az-urben-Europai-Urugynokseg-radiojelek-Becsi-Szimfonikus-Zenekar","timestamp":"2025. május. 25. 19:37","title":"Rádiójelekkel sugározzák az űrbe a Kék Duna keringőt, akár a Holdról is lehetne hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]