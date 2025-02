Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f9ef0281-51bb-4a30-8643-5cd20835971e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov nem tette egyértelművé, mire gondol, de valószínűleg a sokkból felocsúdó európai vezetőknek üzent ezzel.","shortLead":"Dmitrij Peszkov nem tette egyértelművé, mire gondol, de valószínűleg a sokkból felocsúdó európai vezetőknek üzent ezzel.","id":"20250223_Kreml-szovivo-rendezesi-szandek-megzavaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9ef0281-51bb-4a30-8643-5cd20835971e.jpg","index":0,"item":"b879ee2a-fab2-4f61-be0c-1dbc3e4e96fa","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Kreml-szovivo-rendezesi-szandek-megzavaras","timestamp":"2025. február. 23. 15:24","title":"Kreml-szóvivő: semminek sem szabad megzavarnia az orosz és az amerikai elnök rendezési szándékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988d5944-9414-44f8-a280-ba778114f60c","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Bár adtak át fejlesztéseket, a 2021-es ambiciózus magyar hidrogénstratégiáról kevés konkrétum derült ki eddig. Tavaly készül el az első, nem kísérleti és nem tesztcélú, értelmezhető kapacitású ipari hidrogénüzem, magánberuházásban, a Mol saját projektjeként. Logikus, hogy az olajcég lágymányosi központjában tartották az idei hidrogén-konferenciát. Sokat elárul azonban, hogy az ott előadó Lantos Csaba energiaügyi miniszter milyen újdonságokkal állt elő.","shortLead":"Bár adtak át fejlesztéseket, a 2021-es ambiciózus magyar hidrogénstratégiáról kevés konkrétum derült ki eddig. Tavaly...","id":"20250224_hydrogenopen-konferencia-megujulo-energia-zold-hidrogen-ipar-dekarbonizacioja-fenntarthatosag-mol-campus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/988d5944-9414-44f8-a280-ba778114f60c.jpg","index":0,"item":"db038638-16b2-4eff-ac62-eb1a8553200e","keywords":null,"link":"/360/20250224_hydrogenopen-konferencia-megujulo-energia-zold-hidrogen-ipar-dekarbonizacioja-fenntarthatosag-mol-campus","timestamp":"2025. február. 24. 17:00","title":"Négy éve van hidrogénstratégiánk, de mire mentünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomkereső kutyák a XVII. kerület egy erdős területére vezették a rendőröket.","shortLead":"A nyomkereső kutyák a XVII. kerület egy erdős területére vezették a rendőröket.","id":"20250224_borond-holttest-xvii-kerulet-kiraly-utca-eltunt-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"3f4497b8-fba0-4aef-b331-91122dd4bd3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_borond-holttest-xvii-kerulet-kiraly-utca-eltunt-no","timestamp":"2025. február. 24. 17:48","title":"Egy bőröndben találták meg a Király utcából tavaly tavasszal eltűnt nő holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb649f34-bf06-4542-8ace-58f78bd15d42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A légszennyezés továbbra is komoly problémát jelent Kínában, amely nemcsak az emberek életminőségét, hanem a gazdaságot is befolyásolja.","shortLead":"A légszennyezés továbbra is komoly problémát jelent Kínában, amely nemcsak az emberek életminőségét, hanem a gazdaságot...","id":"20250225_Kina-megszuntetne-a-legszennyezettseget-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb649f34-bf06-4542-8ace-58f78bd15d42.jpg","index":0,"item":"c099be8d-48c2-4c4b-b86f-83a82e6365a3","keywords":null,"link":"/elet/20250225_Kina-megszuntetne-a-legszennyezettseget-2025","timestamp":"2025. február. 25. 10:31","title":"Folytatódik a kék égért vívott harc Kínában, idén teljesen felszámolnák a súlyos légszennyezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fba916-60a6-4a71-8aa3-fbb3072d29c0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A 93 évesen is aktív Agnes Denes munkásságának jelentőségét és elismertségét jelzi, hogy a londoni ArtReview magazin egyedüli magyar származású alkotóként idén is őt válogatta be a kortárs színtér száz legfontosabb szereplője közé. Műveit most a Szépművészeti Múzeum állítja ki.","shortLead":"A 93 évesen is aktív Agnes Denes munkásságának jelentőségét és elismertségét jelzi, hogy a londoni ArtReview magazin...","id":"20250224_hvg-A-logika-rendszerei-a-rendszerek-logikaja-agnes-denes-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92fba916-60a6-4a71-8aa3-fbb3072d29c0.jpg","index":0,"item":"9d49b96f-b292-4549-ad21-ad6e16224330","keywords":null,"link":"/360/20250224_hvg-A-logika-rendszerei-a-rendszerek-logikaja-agnes-denes-kiallitas","timestamp":"2025. február. 24. 16:00","title":"Aki búzamezővé alakította Manhattan szemétlerakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c904b112-727c-4dba-8442-c71a172fca98","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az is kiderült, hogy mikor lehet klíma a kocsikban.","shortLead":"Az is kiderült, hogy mikor lehet klíma a kocsikban.","id":"20250224_bkv-m3-metro-felujitas-ujragyartas-klima","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c904b112-727c-4dba-8442-c71a172fca98.jpg","index":0,"item":"94b7038c-4de2-4670-a25f-bfdf78eb8bdc","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_bkv-m3-metro-felujitas-ujragyartas-klima","timestamp":"2025. február. 24. 16:29","title":"Elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A híresség többször megosztotta a nyilvánossággal a gyerekvállalási nehézségeit. Most arról számolt be, hogy az első gyereke után jön a második is.","shortLead":"A híresség többször megosztotta a nyilvánossággal a gyerekvállalási nehézségeit. Most arról számolt be, hogy az első...","id":"20250225_vajna-timea-terhesseg-anyasag-beranyasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd.jpg","index":0,"item":"2d74fc45-3dc3-4b55-bc6d-f5b2ae02024d","keywords":null,"link":"/elet/20250225_vajna-timea-terhesseg-anyasag-beranyasag","timestamp":"2025. február. 25. 08:41","title":"Béranyától született gyereke Vajna Tímeának, aki közben teherbe is esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2231364c-67c7-4629-8f4d-e51031703eef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke december óta nem tudott futni. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke december óta nem tudott futni. ","id":"20250224_Gyurcsany-Ferencet-meg-kell-muteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2231364c-67c7-4629-8f4d-e51031703eef.jpg","index":0,"item":"967dd87d-940a-48c4-a011-16a7ad40ea6d","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Gyurcsany-Ferencet-meg-kell-muteni","timestamp":"2025. február. 24. 08:19","title":"Meg kell műteni Gyurcsány Ferencet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]