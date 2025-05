Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cc7f959d-40fd-44e3-aa59-e0523fe0dd35","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Friedrich Merz szerint nem megengedhető, hogy az EU döntései egy kisebbségtől függjenek.","shortLead":"Friedrich Merz szerint nem megengedhető, hogy az EU döntései egy kisebbségtől függjenek.","id":"20250526_friedrich-merz-nemet-kancellar-eu-konfliktus-maygarorszag-szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc7f959d-40fd-44e3-aa59-e0523fe0dd35.jpg","index":0,"item":"b989763e-4692-490e-84d4-2221b5d2c609","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_friedrich-merz-nemet-kancellar-eu-konfliktus-maygarorszag-szlovakia","timestamp":"2025. május. 26. 21:24","title":"Német kancellár: Elkerülhetetlen a konfliktus Magyarországgal és Szlovákiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841763b5-a598-4c4f-863d-ae243640ed38","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány sokszor elgondolkodott rajta, hogy meghívja Böde Dánielt a válogatottba, de szerinte a nemzeti csapat játéka nagyon más, mint a magyar bajnokság.","shortLead":"A szövetségi kapitány sokszor elgondolkodott rajta, hogy meghívja Böde Dánielt a válogatottba, de szerinte a nemzeti...","id":"20250528_marco-rossi-bode-daniel-magyar-valogatott-paks-nb-i","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/841763b5-a598-4c4f-863d-ae243640ed38.jpg","index":0,"item":"ece067d1-01ad-4e34-9376-56a275609e41","keywords":null,"link":"/sport/20250528_marco-rossi-bode-daniel-magyar-valogatott-paks-nb-i","timestamp":"2025. május. 28. 12:10","title":"Marco Rossi elmondta, miért nem hívta meg Böde Dánielt a válogatott keretbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem volt túl sikeres a Starship űrhajó tesztje a legutóbbi két alkalom során, de most újból próbára teszi az űrhajót a SpaceX.","shortLead":"Nem volt túl sikeres a Starship űrhajó tesztje a legutóbbi két alkalom során, de most újból próbára teszi az űrhajót...","id":"20250527_spacex-starship-urhajo-fejlesztes-tesztrepules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3.jpg","index":0,"item":"47b220c7-f1e3-4162-9305-59d04f613c6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_spacex-starship-urhajo-fejlesztes-tesztrepules","timestamp":"2025. május. 27. 15:03","title":"Kiderült, mi okozta a Starship űrhajó látványos robbanását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1e1636-af00-49f5-a051-d3294742e38e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Minneapolisból Madisonba tartó gépen két eltévedt madarat próbáltak becserkészni felszállás előtt. ","shortLead":"A Minneapolisból Madisonba tartó gépen két eltévedt madarat próbáltak becserkészni felszállás előtt. ","id":"20250528_galamb-legitarsasag-egyesult-allamok-madison-minneapolis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e1e1636-af00-49f5-a051-d3294742e38e.jpg","index":0,"item":"507c77d7-ad91-4051-9ead-4ba9d51a911b","keywords":null,"link":"/elet/20250528_galamb-legitarsasag-egyesult-allamok-madison-minneapolis","timestamp":"2025. május. 28. 13:30","title":"Galambokat kergettek az utasszállító repülőgép fedélzetén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef3990b-517a-4abf-a7fc-6b75d94c60fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Felemásra sikeredett a SpaceX legújabb tesztje, amelyben a Starship űrhajó képességeit igyekezett próbára tenni a vállalat.","shortLead":"Felemásra sikeredett a SpaceX legújabb tesztje, amelyben a Starship űrhajó képességeit igyekezett próbára tenni...","id":"20250528_spacex-starship-urhajo-teszt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ef3990b-517a-4abf-a7fc-6b75d94c60fb.jpg","index":0,"item":"1c7438a0-5bf0-438a-aa5d-bb1007528a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_spacex-starship-urhajo-teszt-video","timestamp":"2025. május. 28. 09:02","title":"Felrobbant és az Indiai-óceánba hullott a SpaceX Starship űrhajója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce00343a-47c8-4372-8924-52af0904220a","c_author":"Seres Szilvia ","category":"360","description":"Az információmorzsák önmagukban sokszor értelmetlenek, de ha összerakjuk, összekapcsoljuk őket, akkor sémákra lelhetünk. A feldolgozott adatok révén hálózatok, összefüggések mutathatnak rá a valóság rejtett folyamataira. Azt, hogy fontos-e a művészek, a művészeti intézmények számára az adat, az adatvezéreltség és a hálózatkutatás, jól mutatja, hogy a 19. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálé idei „arculatát” egy adatvezérelt kutatás és annak online platformja adja, amelyet Barabási Albert-László és csapata készített el. Ez a Giardini Központi Pavilonjának homlokzatát helyettesíti, az ugyanis felújítása miatt zárva tart.","shortLead":"Az információmorzsák önmagukban sokszor értelmetlenek, de ha összerakjuk, összekapcsoljuk őket, akkor sémákra...","id":"20250528_A-mu-Velencei-Epiteszeti-Biennale-Barabasi-Albert-Laszlo-halozatkutato-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce00343a-47c8-4372-8924-52af0904220a.jpg","index":0,"item":"e3524d07-caff-44b0-bce5-a26ba301b892","keywords":null,"link":"/360/20250528_A-mu-Velencei-Epiteszeti-Biennale-Barabasi-Albert-Laszlo-halozatkutato-interju","timestamp":"2025. május. 28. 14:30","title":"Adatművészek Velencében, „Covid-apostolok” Budapesten – interjú Barabási Albert-László hálózatkutatóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Könnyen lehet, hogy a még függőben lévő uniós milliárdokat is elveszítheti Magyarország. ","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a még függőben lévő uniós milliárdokat is elveszítheti Magyarország. ","id":"20250528_faz-orban-viktor-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca.jpg","index":0,"item":"6a05ea9f-5c8a-404b-a98e-011630aa88ee","keywords":null,"link":"/360/20250528_faz-orban-viktor-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 28. 07:30","title":"FAZ: Új eszközöket fontolgat Orbán ellen az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c545e1ee-2af1-4a8b-b1e7-2f14ef768afa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fidesz-frakció szóvivője szerint az énekes mást gondolt a világról, amíg „máshonnan kapta a pénzt”.","shortLead":"A Fidesz-frakció szóvivője szerint az énekes mást gondolt a világról, amíg „máshonnan kapta a pénzt”.","id":"20250528_Nemeth-Balazs-szerint-Caramel-az-ellenzeki-media-zsoldjaban-all","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c545e1ee-2af1-4a8b-b1e7-2f14ef768afa.jpg","index":0,"item":"cced9ec6-d944-4e53-84d6-518fcc9aa7d2","keywords":null,"link":"/elet/20250528_Nemeth-Balazs-szerint-Caramel-az-ellenzeki-media-zsoldjaban-all","timestamp":"2025. május. 28. 14:52","title":"Németh Balázs szerint Caramel „az ellenzéki média zsoldjában” áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]