[{"available":true,"c_guid":"031e4a99-e1fa-4fb5-8355-6657bcfe006a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Így is nőtt a dohánycég nyeresége, de csak százmillió forinttal.","shortLead":"Így is nőtt a dohánycég nyeresége, de csak százmillió forinttal.","id":"20250529_Hiaba-robbantak-be-a-Philip-Morris-bevetelei-a-penzugyi-muveletek-visszafogtak-a-profitot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/031e4a99-e1fa-4fb5-8355-6657bcfe006a.jpg","index":0,"item":"ab7338fc-c284-407b-acd3-db3a833ed40d","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Hiaba-robbantak-be-a-Philip-Morris-bevetelei-a-penzugyi-muveletek-visszafogtak-a-profitot","timestamp":"2025. május. 29. 10:38","title":"Hiába robbantak be a Philip Morris bevételei, a pénzügyi műveletek visszafogták a profitot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71935088-ecd5-40f4-9547-e428cf119a8f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A német Scope Ratings a nem teljesítő szintre minősítette le a Nitrogénművek lejárt határidejű, 200 millió eurós kötvénycsomagját.","shortLead":"A német Scope Ratings a nem teljesítő szintre minősítette le a Nitrogénművek lejárt határidejű, 200 millió eurós...","id":"20250528_Bige-mutragya-bocli-scope-ratings-leminosites-nitrogenmuvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71935088-ecd5-40f4-9547-e428cf119a8f.jpg","index":0,"item":"e9110dee-7f76-4627-8974-3cee0bff6d13","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Bige-mutragya-bocli-scope-ratings-leminosites-nitrogenmuvek","timestamp":"2025. május. 28. 14:03","title":"Nagy bajba került a műtrágyakirály, a bóvli legaljára sorolták be Bige László cégének kötvényeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svéd kutatók vizsgálata világított rá arra, hogyan vezethet végül szívbetegséget az, ha valaki keveset alszik.","shortLead":"Svéd kutatók vizsgálata világított rá arra, hogyan vezethet végül szívbetegséget az, ha valaki keveset alszik.","id":"20250528_keves-alvashiany-egeszseg-ver-feherje-gyulladas-szivbetegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44.jpg","index":0,"item":"f213bacd-a7e0-4d63-b762-a788c49981bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_keves-alvashiany-egeszseg-ver-feherje-gyulladas-szivbetegseg","timestamp":"2025. május. 28. 08:03","title":"Ez indul be a szervezetében már három nap után, ha nem alszik eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c27513-257a-468e-bddf-6e7ae2642cc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ukrán pólók, Kollár Kinga-bábu és Mészáros Lőrinc vagyonosodása is előkerült a városházán.","shortLead":"Ukrán pólók, Kollár Kinga-bábu és Mészáros Lőrinc vagyonosodása is előkerült a városházán.","id":"20250528_Karacsony-Gergely-Magyar-Peter-fovarosi-kozgyules-atlathatosagi-torveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33c27513-257a-468e-bddf-6e7ae2642cc8.jpg","index":0,"item":"f7dbec5c-96a1-4f46-be71-5353c9b481c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_Karacsony-Gergely-Magyar-Peter-fovarosi-kozgyules-atlathatosagi-torveny-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 11:06","title":"A Fidesz arról beszélt a Fővárosi Közgyűlésben, hogy Magyar Péter miatt is jól fog jönni az „átláthatósági” törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427911ba-445e-450f-88b1-e17508036b49","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Bombabiztosnak tűnő gazdaságok, hatalmas támogatottságú pártok, néha egész rendszerek zuhantak meg – nem egyszer bármilyen komoly előjel nélkül. Sokan kutatták már, miért, majd kiderült, hogy egy pénzpiaci elmélet tökéletesen leírja, mitől bukhatnak meg a legstabilabbnak látszó rendszerek is meglepő gyorsasággal.","shortLead":"Bombabiztosnak tűnő gazdaságok, hatalmas támogatottságú pártok, néha egész rendszerek zuhantak meg – nem egyszer...","id":"20250528_egy-masik-kozgazdasag-valsag-krizis-dornbusch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427911ba-445e-450f-88b1-e17508036b49.jpg","index":0,"item":"f98990a8-b4b5-4eca-9032-1bd67234888d","keywords":null,"link":"/360/20250528_egy-masik-kozgazdasag-valsag-krizis-dornbusch","timestamp":"2025. május. 28. 11:41","title":"Hogyhogy csak most inoghat meg a NER? Váratlan helyről érkezett a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550b4980-2076-4ea8-b570-d038a5a7ddc2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi elmondása szerint le akart telepedni Oroszországban.","shortLead":"A férfi elmondása szerint le akart telepedni Oroszországban.","id":"20250528_oroszorszag-SUP-francia-ferfi-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550b4980-2076-4ea8-b570-d038a5a7ddc2.jpg","index":0,"item":"f9fd0809-d26a-4f55-b2d3-9ff533efa970","keywords":null,"link":"/elet/20250528_oroszorszag-SUP-francia-ferfi-borton","timestamp":"2025. május. 28. 10:02","title":"Észtországból Oroszországba SUP-ozott egy francia férfi, két hónapra lecsukták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Június 21-től újítják fel a vágányokat Rákosrendezőn, emiatt borul a megszokott közlekedés.","shortLead":"Június 21-től újítják fel a vágányokat Rákosrendezőn, emiatt borul a megszokott közlekedés.","id":"20250528_nyugati-palyaudvar-esztergom-a-szob-veresegyhaz-vonat-mav","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b.jpg","index":0,"item":"2fec28a0-9e00-482a-ac9f-640e579ebd1d","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_nyugati-palyaudvar-esztergom-a-szob-veresegyhaz-vonat-mav","timestamp":"2025. május. 28. 15:45","title":"Egy hónapig nem érintik a Nyugatit az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e230198a-7204-4b16-88f8-7fb287009eba","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az olasz Corriere della sera értesülései szerint Antonio Filosa válthatja a Stellantis élén a tavaly év végén távozó Carlos Tavarest.","shortLead":"Az olasz Corriere della sera értesülései szerint Antonio Filosa válthatja a Stellantis élén a tavaly év végén távozó...","id":"20250528_Fontos-bejelentesre-keszul-szerdan-az-egyik-legnagyobb-autogyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e230198a-7204-4b16-88f8-7fb287009eba.jpg","index":0,"item":"8e9d5b17-1609-4742-967b-9709a9747471","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Fontos-bejelentesre-keszul-szerdan-az-egyik-legnagyobb-autogyar","timestamp":"2025. május. 28. 07:55","title":"Fontos bejelentésre készül szerdán az egyik legnagyobb autógyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]