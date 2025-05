Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7d7d939c-b3da-4720-86e2-a79c0f5f85cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 36 éves vádlott korábban már ült börtönben 12 év alatti sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt.","shortLead":"A 36 éves vádlott korábban már ült börtönben 12 év alatti sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt.","id":"20250529_Tobb-mint-16-ezer-gyermekekrol-keszult-pornofelvetelt-talaltak-egy-balatonfuredi-ferfinal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d7d939c-b3da-4720-86e2-a79c0f5f85cd.jpg","index":0,"item":"a54ceb47-c755-4914-a24f-25b01bf52e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Tobb-mint-16-ezer-gyermekekrol-keszult-pornofelvetelt-talaltak-egy-balatonfuredi-ferfinal","timestamp":"2025. május. 29. 10:59","title":"Több mint 16 ezer gyermekekről készült pornófelvételt találtak egy balatonfüredi férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee8a569-4963-4d0e-97d5-0dc2abfce42f","c_author":"Tornyos Kata","category":"itthon","description":"Béke, Harcosok Klubja, patriotizmus, szuverenitás, Isten, Haza, Család – ilyen hívószavak köré épül az idei budapesti CPAC, amelyre a világ különböző pontjairól érkeznek szélsőséges populista politikusok és influenszerek. A HVG szakértők segítségével körbejárta, hogy valójában mekkora súlya van ennek a rendezvénynek a nemzetközi jobboldalon, és miért fontos a kormánynak, hogy évről évre otthont adjon neki.","shortLead":"Béke, Harcosok Klubja, patriotizmus, szuverenitás, Isten, Haza, Család – ilyen hívószavak köré épül az idei budapesti...","id":"20250529_Orban-Harcosok-Klub-CPAC-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ee8a569-4963-4d0e-97d5-0dc2abfce42f.jpg","index":0,"item":"36ad6995-aad8-4601-863c-1b3d469480ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Orban-Harcosok-Klub-CPAC-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 10:27","title":"Orbán gyenge jobbos kínálattal és a Harcosok Klubja második részével táplálja a patriotizmus tüzét az idei CPAC-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04cb914-b10c-412b-a77f-a7ee7e3c4c89","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jámbor András szerint Ilaria Salis semmit sem tud az itt élőkről, vagy Magyarország problémáiról, és nem is nagyon érdekli mi történik valójában.","shortLead":"Jámbor András szerint Ilaria Salis semmit sem tud az itt élőkről, vagy Magyarország problémáiról, és nem is nagyon...","id":"20250528_jambor-andras-level-ilaria-salis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c04cb914-b10c-412b-a77f-a7ee7e3c4c89.jpg","index":0,"item":"63ea1fe8-2a61-4260-a350-eeebca99d346","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_jambor-andras-level-ilaria-salis","timestamp":"2025. május. 28. 20:57","title":"Jámbor András levele Ilaria Salisnak: Ne jöjjön ide, mert csak Orbán rendszerét erősíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tiszán és a Fidesz–KDNP-n kívül a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk is elérné a parlamentbe bejutási küszöböt.","shortLead":"A Tiszán és a Fidesz–KDNP-n kívül a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk is elérné a parlamentbe bejutási küszöböt.","id":"20250530_IDEA-Intezet-Negyparti-parlament-lehet-2026-ban-a-Tisza-7-szazalekkal-vezet-a-Fidesz-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342.jpg","index":0,"item":"09e8454f-fc50-4a71-9e90-a7b442ee6844","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_IDEA-Intezet-Negyparti-parlament-lehet-2026-ban-a-Tisza-7-szazalekkal-vezet-a-Fidesz-elott","timestamp":"2025. május. 30. 12:54","title":"IDEA Intézet: Négypárti parlament lehet 2026-ban, a Tisza 7 százalékkal vezet a Fidesz előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kulja András és Takács Péter trollhadseregekről vitatkozott.","shortLead":"Kulja András és Takács Péter trollhadseregekről vitatkozott.","id":"20250528_egeszsegugyi-allamtitkar-kulja-andras-harcosok-klubja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e.jpg","index":0,"item":"44f5ea5f-31d1-476b-94be-fc7e276c6daa","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_egeszsegugyi-allamtitkar-kulja-andras-harcosok-klubja","timestamp":"2025. május. 28. 15:00","title":"Az egészségügyi államtitkár szerint a Tisza Pártnál „tele a gatya” a Harcosok Klubja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"220a3a67-ce9f-44ea-86cc-75c17e4c1833","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Josh Klinghoffer vádalkut kötött.","shortLead":"Josh Klinghoffer vádalkut kötött.","id":"20250530_Red-Hot-Chili-Peppers-gitars-halalos-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/220a3a67-ce9f-44ea-86cc-75c17e4c1833.jpg","index":0,"item":"9d9c85ca-298d-4e00-8b16-cc5f7c621731","keywords":null,"link":"/elet/20250530_Red-Hot-Chili-Peppers-gitars-halalos-gazolas","timestamp":"2025. május. 30. 11:30","title":"Halálra gázolt egy gyalogost a Red Hot Chili Peppers volt gitárosa, de nem kell börtönbe mennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27477542-7c97-4141-a461-8e6e39205fc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzemeltetők elvették az idősek nyugdíját, miközben emberhez méltatlan körülmények között helyezték el őket.","shortLead":"Az üzemeltetők elvették az idősek nyugdíját, miközben emberhez méltatlan körülmények között helyezték el őket.","id":"20250529_illegalis-idosotthon-felszamolas-nemzeti-ado-es-vamhivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27477542-7c97-4141-a461-8e6e39205fc5.jpg","index":0,"item":"61af417d-d940-4f1f-a5da-060220b2d277","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_illegalis-idosotthon-felszamolas-nemzeti-ado-es-vamhivatal","timestamp":"2025. május. 29. 11:25","title":"Koszlott, illegálisan működő idősotthonokat számolt fel a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae728882-6618-422d-af9f-68dd8488f120","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csendes Olivér, a Visit Hungary Nonprofit Zrt. vezérigazgatója jól járt a forintgyengüléssel.","shortLead":"Csendes Olivér, a Visit Hungary Nonprofit Zrt. vezérigazgatója jól járt a forintgyengüléssel.","id":"20250529_Euroban-kapja-fizeteset-egy-allami-cegvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae728882-6618-422d-af9f-68dd8488f120.jpg","index":0,"item":"c4b0d3fb-f1d2-4f6b-9a5a-03a8a9db6912","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_Euroban-kapja-fizeteset-egy-allami-cegvezeto","timestamp":"2025. május. 29. 07:53","title":"Euróban kapja fizetését egy állami cégvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]