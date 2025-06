Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef126042-efa7-4f5e-909b-980f1c56e00a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár az osztrák Kurier nem világlap, Clint Eastwood olyan népszerű, hogy a legnagyobb lapok is lecsaptak rá és szemlézték. Aztán Eastwood közölte: semmilyen interjút nem adott sem ennek a lapnak, sem másiknak.","shortLead":"Bár az osztrák Kurier nem világlap, Clint Eastwood olyan népszerű, hogy a legnagyobb lapok is lecsaptak rá és...","id":"20250603_Egy-osztrak-lap-Clint-Eastwood-interjujat-idezi-a-vilag-de-nem-is-letezik-ilyen-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef126042-efa7-4f5e-909b-980f1c56e00a.jpg","index":0,"item":"8e0b68fd-ac98-41b5-be55-b5f2c1102cf0","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_Egy-osztrak-lap-Clint-Eastwood-interjujat-idezi-a-vilag-de-nem-is-letezik-ilyen-interju","timestamp":"2025. június. 03. 13:47","title":"Egy osztrák lap Clint Eastwood-interjúját idézi a világ, de nem is létezik ilyen interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3351f0c0-9427-4fc5-90d2-c31b2ab3d68f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség biztosítja a területet.","shortLead":"A rendőrség biztosítja a területet.","id":"20250602_fidesz-szekhaz-lendvay-utca-tuzszereszek-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3351f0c0-9427-4fc5-90d2-c31b2ab3d68f.jpg","index":0,"item":"67545e54-a543-46bd-91cd-a412bc400464","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_fidesz-szekhaz-lendvay-utca-tuzszereszek-rendorseg","timestamp":"2025. június. 02. 15:10","title":"Tűzszerészek vonultak ki a Fidesz Lendvay utcai székházához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3aaf5d-d569-49bf-9736-7525918059df","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Akinek pedig ez nem tetszik, az „húzzon haza”.","shortLead":"Akinek pedig ez nem tetszik, az „húzzon haza”.","id":"20250603_40-milliardnyi-osztalekot-vett-ki-Meszaros-Lorinc-osszesen-a-cegeibol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec3aaf5d-d569-49bf-9736-7525918059df.jpg","index":0,"item":"961b8b7c-10fb-4a25-8520-3afc24511e9f","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_40-milliardnyi-osztalekot-vett-ki-Meszaros-Lorinc-osszesen-a-cegeibol","timestamp":"2025. június. 03. 07:43","title":"40 milliárdnyi osztalékot vett ki eddig Mészáros Lőrinc összesen a cégeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc7564d-d811-423b-9192-7cbf492ac68d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az osztálytársak kedd reggel iskolába indultak, de nem érkeztek meg oda.","shortLead":"Az osztálytársak kedd reggel iskolába indultak, de nem érkeztek meg oda.","id":"20250603_rendorseg-eger-eltunes-kereses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc7564d-d811-423b-9192-7cbf492ac68d.jpg","index":0,"item":"8b334b2c-06a8-4912-9e22-b6a2d93e2f07","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_rendorseg-eger-eltunes-kereses","timestamp":"2025. június. 03. 20:16","title":"Eltűnt két tizenéves fiú Egerben, a vasútállomáson látták őket utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d4a0a5-16c3-49a5-bbb7-e605403829e3","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Mit gondol az újságíróról, aki lehúzta a leghíresebb albumát? Mit kért Istentől, amikor betépve játszott Woodstockban, és kígyóvá változott a gitárja? Milyen kapcsolatban volt Gábor Szabóval? És miért utálja a Sympathy for the Devilt a Rolling Stones-tól? Carlos Santana június 11-én koncertezik Budapesten, ez alkalomból 10 percig beszélgettünk.","shortLead":"Mit gondol az újságíróról, aki lehúzta a leghíresebb albumát? Mit kért Istentől, amikor betépve játszott Woodstockban...","id":"20250603_carlos-santana-interju-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62d4a0a5-16c3-49a5-bbb7-e605403829e3.jpg","index":0,"item":"314aaa18-e295-4459-b0a6-cfdd3a8a479d","keywords":null,"link":"/360/20250603_carlos-santana-interju-koncert","timestamp":"2025. június. 03. 13:58","title":"Santana a HVG-nek: Magyar cigány vagyok egy másik életemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8419f1f8-cd89-4f4c-93cb-d06527c6aa88","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány által meghatározott „tolerálható” tartozás felét áprilisra felhalmozták az intézmények.","shortLead":"A kormány által meghatározott „tolerálható” tartozás felét áprilisra felhalmozták az intézmények.","id":"20250603_2025-ben-is-oriasi-adossagot-gorgetnek-maguk-elott-a-korhazak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8419f1f8-cd89-4f4c-93cb-d06527c6aa88.jpg","index":0,"item":"8e1e3b31-21f3-4328-8500-9f2f95b2346f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_2025-ben-is-oriasi-adossagot-gorgetnek-maguk-elott-a-korhazak","timestamp":"2025. június. 03. 11:44","title":"2025-ben is óriási adósságot görgetnek maguk előtt a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amit Metha amerikai bíró meghallgatta a záróbeszédeket abban a perben, amely letörné a Google piaci erőfölényét. A Google már a fellebbezést fogalmazza.","shortLead":"Amit Metha amerikai bíró meghallgatta a záróbeszédeket abban a perben, amely letörné a Google piaci erőfölényét...","id":"20250602_google-trosztellenes-per-monopolium-piaci-erofoleny-chrome-bongeszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518.jpg","index":0,"item":"e463ba0f-f4e0-4121-b31a-df7478d8bad4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_google-trosztellenes-per-monopolium-piaci-erofoleny-chrome-bongeszo","timestamp":"2025. június. 02. 10:03","title":"Megakadályozná a Google, hogy el kelljen adnia a Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ac5e5d-a0d3-452c-985f-33783b3da09c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA Mars-járója, a Perseverance még március 1-jén fordította egyik kameráját a hajnali égbolt felé, az eredmény pedig lenyűgöző lett.","shortLead":"A NASA Mars-járója, a Perseverance még március 1-jén fordította egyik kameráját a hajnali égbolt felé, az eredmény...","id":"20250602_nasa-mars-deimos-hold-perseverance-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16ac5e5d-a0d3-452c-985f-33783b3da09c.jpg","index":0,"item":"d16e9fab-5169-4910-b40f-5b9c259727d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_nasa-mars-deimos-hold-perseverance-foto","timestamp":"2025. június. 02. 18:33","title":"Lenyűgöző fotót készített a NASA a Mars egyik holdjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]