[{"available":true,"c_guid":"f71700f5-56e7-4a66-b649-12d36250efc3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Donald Tusk lengyel miniszterelnök az ellenzéki Jog és Igazságosság párt támogatta elnökjelölt, Karol Nawrocki győzelme után arra kényszerül, hogy tovább éljen társbérletben olyan államfővel, aki azt tekinti feladatának, hogy akadályozza a kormány munkáját. Ez pedig Kaczynskiék hatalomba való visszatéréséhez vezethet. ","shortLead":"Donald Tusk lengyel miniszterelnök az ellenzéki Jog és Igazságosság párt támogatta elnökjelölt, Karol Nawrocki győzelme...","id":"20250603_Donald-Tusk-Karol-Nawrocki-lengyel-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f71700f5-56e7-4a66-b649-12d36250efc3.jpg","index":0,"item":"891771b9-3de8-401f-95db-da4b3deb7a2a","keywords":null,"link":"/360/20250603_Donald-Tusk-Karol-Nawrocki-lengyel-kormany","timestamp":"2025. június. 03. 06:30","title":"Gúzsba kötve marad Donald Tusk kormánya az új elnök mellett, és ez a koalíció széteséséhez vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62afaab-6df5-4e22-b710-f7867002c62c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung válhat a Perplexity AI legnagyobb befektetőjévé. És akkor már fel is turbózza telefonjait az amerikai mesterséges intelligenciás platform képességeivel.","shortLead":"A Samsung válhat a Perplexity AI legnagyobb befektetőjévé. És akkor már fel is turbózza telefonjait az amerikai...","id":"20250603_samsung-galaxy-okostelefonok-mesterseges-intelligencia-perplexity-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d62afaab-6df5-4e22-b710-f7867002c62c.jpg","index":0,"item":"7c48d0ff-1708-488b-901c-a5fabb5c2b9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_samsung-galaxy-okostelefonok-mesterseges-intelligencia-perplexity-befektetes","timestamp":"2025. június. 03. 08:03","title":"Ha Samsung telefonja van, ezt a változást észre fogja venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte az összes fontosabb német útvonalat lezártnak mutatta a Google alkalmazása a napokban, ami elég komoly káoszt okozott az országban. ","shortLead":"Szinte az összes fontosabb német útvonalat lezártnak mutatta a Google alkalmazása a napokban, ami elég komoly káoszt...","id":"20250602_google-terkep-hiba-nemetorszag-lezarasok-kaosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249.jpg","index":0,"item":"3ed44ae1-b2ae-4de2-9104-ecec0cddecf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_google-terkep-hiba-nemetorszag-lezarasok-kaosz","timestamp":"2025. június. 02. 09:03","title":"Meghibásodott a Google Térkép, szinte egész Németország megbénult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d97187c-c57a-4fbf-b1b6-c1d415263e3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Habony Árpád egyik vagyonkezelő cége továbbra is veszteséges, a másik nyeresége egy év alatt a tizedére esett. A nagy profit, a 7 milliárdos osztalék máshonnan, a kaszinóbizniszből folyt be. Habony brit cégének tavalyi gazdálkodása egyelőre nem ismert.","shortLead":"Habony Árpád egyik vagyonkezelő cége továbbra is veszteséges, a másik nyeresége egy év alatt a tizedére esett. A nagy...","id":"20250602_Hiaba-van-ket-vagyonkezelo-cege-Habony-Arpadnak-tavaly-egyikre-sem-lehetett-buszke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d97187c-c57a-4fbf-b1b6-c1d415263e3a.jpg","index":0,"item":"d5084b56-35e7-4765-a5d9-5690d565da5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Hiaba-van-ket-vagyonkezelo-cege-Habony-Arpadnak-tavaly-egyikre-sem-lehetett-buszke","timestamp":"2025. június. 02. 12:01","title":"Hiába van két vagyonkezelő cége Habony Árpádnak, most egyikre sem lehet túl büszke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A miniszterelnök azt mondta, felkészülnek a „nehéz együttműködésre” az új elnökkel.","shortLead":"A miniszterelnök azt mondta, felkészülnek a „nehéz együttműködésre” az új elnökkel.","id":"20250602_lengyelorszag-elnokvalasztas-karol-nawrocki-donald-tusk-miniszterelnok-bizalmi-szavazas-jaroslaw-kaczynski","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"5fdbca44-91d5-4cb3-9814-952aec317fc4","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_lengyelorszag-elnokvalasztas-karol-nawrocki-donald-tusk-miniszterelnok-bizalmi-szavazas-jaroslaw-kaczynski","timestamp":"2025. június. 02. 21:10","title":"Tusk bizalmi szavazást kér, Kaczynski kormányváltást sürget Nawrocki győzelme után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1e4e9b-c27c-490b-a5fc-51224d003c8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan járművekkel bővül majd a flotta, amikkel hatékonyan fel lehet venni a harcot az erdőtüzek ellen.","shortLead":"Olyan járművekkel bővül majd a flotta, amikkel hatékonyan fel lehet venni a harcot az erdőtüzek ellen.","id":"20250602_Tobb-mint-50-uj-tuzoltoautot-vesz-a-katasztrofavedelem-18-milliard-forintos-unios-tamogatassal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf1e4e9b-c27c-490b-a5fc-51224d003c8e.jpg","index":0,"item":"a702b035-63cd-43a6-9ccf-f062a114d086","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Tobb-mint-50-uj-tuzoltoautot-vesz-a-katasztrofavedelem-18-milliard-forintos-unios-tamogatassal","timestamp":"2025. június. 02. 13:08","title":"Uniós támogatással vesz 51 tűzoltóautót a katasztrófavédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874bd86d-d0b6-4a6d-8a49-f6ffbbdbdde0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A brit kormány azonnal befagyasztotta az eladásból származó 2,3 milliárd fontot, most bíróságra viszik az ügyet, hogy az összeget humanitárius célokra fordíthassák a háború sújtotta országban.","shortLead":"A brit kormány azonnal befagyasztotta az eladásból származó 2,3 milliárd fontot, most bíróságra viszik az ügyet...","id":"20250603_Abramovics-harom-eve-eladta-a-Chelsea-t-a-vetelar-most-Ukrajnahoz-kerulhet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/874bd86d-d0b6-4a6d-8a49-f6ffbbdbdde0.jpg","index":0,"item":"4a3f4ac6-d0d6-417e-93b3-2e6de73c7aa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Abramovics-harom-eve-eladta-a-Chelsea-t-a-vetelar-most-Ukrajnahoz-kerulhet","timestamp":"2025. június. 03. 08:55","title":"Abramovics három éve eladta a Chelsea-t, a vételár most Ukrajnához kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Vizsgázik az amerikai alkotmány és a demokrácia, hasonló tekintélyuralmi akció bontakozik ki, mint amilyet Orbán Viktor szervezett meg a CEU ellen. Ahhoz hasonló nem volt Európában azóta, hogy a náci Németországban az 1930-as években eltávolították a zsidó tudósokat – írja a Washington Postban a CEU volt rektora.","shortLead":"Vizsgázik az amerikai alkotmány és a demokrácia, hasonló tekintélyuralmi akció bontakozik ki, mint amilyet Orbán Viktor...","id":"20250603_Michael-Ignatieff-Trump-Harvard-Orban-CEU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582.jpg","index":0,"item":"d3056b62-41a0-42dc-ab96-94063832071d","keywords":null,"link":"/360/20250603_Michael-Ignatieff-Trump-Harvard-Orban-CEU","timestamp":"2025. június. 03. 15:45","title":"Michael Ignatieff: Trumpnak Orbán és a CEU az etalon a Harvard lerohanásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]