[{"available":true,"c_guid":"17b1582b-6836-4daa-a064-75416132b840","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyiek és az őket segítő önkéntesek védőgátat építettek vasárnap este egy esetleges árhullám megfékezésére.","shortLead":"A helyiek és az őket segítő önkéntesek védőgátat építettek vasárnap este egy esetleges árhullám megfékezésére.","id":"20250602_Nem-keletkeztek-uj-beomlasok-de-a-regiek-tovabb-nottek-a-parajdi-sobanyanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17b1582b-6836-4daa-a064-75416132b840.jpg","index":0,"item":"c7b49ae0-a4a1-4629-ac60-f3beaeb69733","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Nem-keletkeztek-uj-beomlasok-de-a-regiek-tovabb-nottek-a-parajdi-sobanyanal","timestamp":"2025. június. 02. 12:03","title":"Nem keletkeztek új beomlások, de a régiek tovább nőttek a parajdi sóbányánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156bf6f1-2de7-4c5a-b2ac-c3fa2f69be84","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az egymilliárdos profitot közelítette a Manker Beauty.","shortLead":"Az egymilliárdos profitot közelítette a Manker Beauty.","id":"20250602_Kasza-Tibi-etrendkiegeszitos-ceg-osztalek-nyereseg-profit-manker","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/156bf6f1-2de7-4c5a-b2ac-c3fa2f69be84.jpg","index":0,"item":"076ed919-e4b1-46f2-b996-3b3d9e2c98ba","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Kasza-Tibi-etrendkiegeszitos-ceg-osztalek-nyereseg-profit-manker","timestamp":"2025. június. 02. 11:22","title":"700 millió forint osztalékot fizetett Kasza Tibi étrendkiegészítős cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5652bba-a82a-410d-b4cb-2b534c439724","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jön a néhai Twitter üzenetküldő szolgáltatása, ami – a platform új neve, az X után – nem meglepő módon az XChat nevet kapja. ","shortLead":"Jön a néhai Twitter üzenetküldő szolgáltatása, ami – a platform új neve, az X után – nem meglepő módon az XChat nevet...","id":"20250602_elon-musk-x-xchat-uzenetkuldo-funkcio-titkositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5652bba-a82a-410d-b4cb-2b534c439724.jpg","index":0,"item":"32e91577-03ef-4215-8e34-c6b7ada4ecde","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_elon-musk-x-xchat-uzenetkuldo-funkcio-titkositas","timestamp":"2025. június. 02. 14:03","title":"Riválist kap a Messenger, a Signal és a többi üzenetküldő – jöhet, amit Elon Musk évek óta emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98af8446-1326-42f2-b9e5-00445257f9a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két év óta először fordult elő, hogy egy nagy telefongyártó okostelefon-sorozatának alapmodellje lesz a legkelendőbb telefon negyedéves szinten. A gyártó kiléte nem meglepetés, természetesen az Apple-ről van szó.","shortLead":"Két év óta először fordult elő, hogy egy nagy telefongyártó okostelefon-sorozatának alapmodellje lesz a legkelendőbb...","id":"20250602_legtobbet-vasarolt-okostelefon-modell-2025-q1-counterpoint-research","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98af8446-1326-42f2-b9e5-00445257f9a5.jpg","index":0,"item":"d60eaf0b-ad89-4ef7-bd5d-6ee35a416c9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_legtobbet-vasarolt-okostelefon-modell-2025-q1-counterpoint-research","timestamp":"2025. június. 02. 11:23","title":"Melyik telefon kell most az embereknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Dibusz Dénes arra számított, hogy a világbajnokságot „még megcsináljuk együtt”.","shortLead":"Dibusz Dénes arra számított, hogy a világbajnokságot „még megcsináljuk együtt”.","id":"20250603_gulacsi-peter-dibusz-denes-magyar-labdarugo-valogatott-lemondas-meglepetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f.jpg","index":0,"item":"8bf01287-5425-4664-84a4-07aa189ca087","keywords":null,"link":"/sport/20250603_gulacsi-peter-dibusz-denes-magyar-labdarugo-valogatott-lemondas-meglepetes","timestamp":"2025. június. 03. 12:52","title":"Dibuszt meglepte Gulácsi döntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f77e0bb-77a0-4e02-9f84-cdf186a66086","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Olyan stabil volt a TV2 gazdálkodása, mint ha semmi nem drágult volna, szinte minden fontos számuk ugyanolyan lett 2024-ben, mint amilyen 2023-ban volt.","shortLead":"Olyan stabil volt a TV2 gazdálkodása, mint ha semmi nem drágult volna, szinte minden fontos számuk ugyanolyan lett...","id":"20250602_tv2-media-nyereseg-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f77e0bb-77a0-4e02-9f84-cdf186a66086.jpg","index":0,"item":"1edcfb52-1d69-4ac6-bed4-0282a577899b","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_tv2-media-nyereseg-beszamolo","timestamp":"2025. június. 02. 10:59","title":"Kétmilliárd forint nyereséget hozott a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8da439c-fd28-4da2-94ad-a6924cd88a4e","c_author":"Domány András","category":"360","description":"Karol Nawrocki lakótelepen nőtt föl, fiatalon bunyózott, egy ellátási szerződéssel kapcsolatos visszaélés is felmerült vele szemben, ahogyan az is, hogy prostituáltak közvetítésével foglalkozott. Amúgy oroszellenes, ellenzi Ukrajna EU-tagságát és az amerikai kormány támogatását élvezi.","shortLead":"Karol Nawrocki lakótelepen nőtt föl, fiatalon bunyózott, egy ellátási szerződéssel kapcsolatos visszaélés is felmerült...","id":"20250602_Karol-Nawrocki-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8da439c-fd28-4da2-94ad-a6924cd88a4e.jpg","index":0,"item":"ad1be1e5-6462-47f2-a2d3-4fdd0b151b72","keywords":null,"link":"/360/20250602_Karol-Nawrocki-portre","timestamp":"2025. június. 02. 16:14","title":"Keményfiúkkal barátkozott és tudósok elleni tisztogatással vált hírhedtté az új lengyel elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A miniszterelnök azt mondta, felkészülnek a „nehéz együttműködésre” az új elnökkel.","shortLead":"A miniszterelnök azt mondta, felkészülnek a „nehéz együttműködésre” az új elnökkel.","id":"20250602_lengyelorszag-elnokvalasztas-karol-nawrocki-donald-tusk-miniszterelnok-bizalmi-szavazas-jaroslaw-kaczynski","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"5fdbca44-91d5-4cb3-9814-952aec317fc4","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_lengyelorszag-elnokvalasztas-karol-nawrocki-donald-tusk-miniszterelnok-bizalmi-szavazas-jaroslaw-kaczynski","timestamp":"2025. június. 02. 21:10","title":"Tusk bizalmi szavazást kér, Kaczynski kormányváltást sürget Nawrocki győzelme után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]