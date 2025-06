Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"444b5a75-0d88-4e07-891a-776a738305a6","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Ukrajnán keresztül már nem küldenek gázt, cserébe a hozzánk Szerbia felől belépő Török Áramlat csővezetéket csúcsra járatják. A régió gázelosztó központja Magyarország lett, a teljes délkelet-európai/balkáni régió függése az orosz gáztól a 2021-es szinthez képest csaknem megduplázódott. Egy friss tanulmány szerint a Gazprom ennél is többet akar, és van is még mozgástere.","shortLead":"Ukrajnán keresztül már nem küldenek gázt, cserébe a hozzánk Szerbia felől belépő Török Áramlat csővezetéket csúcsra...","id":"20250602_orosz-gaz-gazfuggoseg-Gazprom-Balkan-magyar-segitseg-elosztokozpont-Magyarorszag-Torokorszag-BOTAS-MVM-MET","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/444b5a75-0d88-4e07-891a-776a738305a6.jpg","index":0,"item":"e811f671-a13c-4b11-9525-88a5d82a02dc","keywords":null,"link":"/360/20250602_orosz-gaz-gazfuggoseg-Gazprom-Balkan-magyar-segitseg-elosztokozpont-Magyarorszag-Torokorszag-BOTAS-MVM-MET","timestamp":"2025. június. 02. 09:45","title":"Magyarország hathatós segítségével Moszkvának az egész régiót sikerült visszaszoktatnia az orosz gázra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d90a005-3fb9-4383-a6f2-4cd2d1c4ef8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután a celeb férje perrel fenyegette meg egy paródiavideó miatt, Molnár Áron egyrészt bocsánatot kért, amiért „nem dolgozunk eleget helyetted”, másrészt, amiért rosszul használta a „belesétálni a f*szerdőbe” kifejezést.","shortLead":"Miután a celeb férje perrel fenyegette meg egy paródiavideó miatt, Molnár Áron egyrészt bocsánatot kért, amiért „nem...","id":"20250603_Molnar-Aron-bocsanatkeres-Vasvari-Vivien-Bodnar-Zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d90a005-3fb9-4383-a6f2-4cd2d1c4ef8b.jpg","index":0,"item":"3fc67ebc-5e1b-4655-a9c4-f28eb23f416e","keywords":null,"link":"/elet/20250603_Molnar-Aron-bocsanatkeres-Vasvari-Vivien-Bodnar-Zsolt","timestamp":"2025. június. 03. 15:24","title":"Molnár Áron „bocsánatot kért” a Vasvári Vivien-videó után, de nem épp úgy, ahogy várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amit Metha amerikai bíró meghallgatta a záróbeszédeket abban a perben, amely letörné a Google piaci erőfölényét. A Google már a fellebbezést fogalmazza.","shortLead":"Amit Metha amerikai bíró meghallgatta a záróbeszédeket abban a perben, amely letörné a Google piaci erőfölényét...","id":"20250602_google-trosztellenes-per-monopolium-piaci-erofoleny-chrome-bongeszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518.jpg","index":0,"item":"e463ba0f-f4e0-4121-b31a-df7478d8bad4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_google-trosztellenes-per-monopolium-piaci-erofoleny-chrome-bongeszo","timestamp":"2025. június. 02. 10:03","title":"Megakadályozná a Google, hogy el kelljen adnia a Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6c2bec-061b-4bad-aea5-aae8a69216e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A felek a védelmi kiadások növelésére szólították fel a NATO-tagállamokat.","shortLead":"A felek a védelmi kiadások növelésére szólították fel a NATO-tagállamokat.","id":"20250602_Oroszorszag-az-euroatlanti-biztonsagot-fenyegeto-legnagyobb-veszely-kozos-kozlemenyt-adott-ki-a-lengyel-roman-es-litvan-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd6c2bec-061b-4bad-aea5-aae8a69216e7.jpg","index":0,"item":"93327ed7-babc-4786-a90d-10a103052d25","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Oroszorszag-az-euroatlanti-biztonsagot-fenyegeto-legnagyobb-veszely-kozos-kozlemenyt-adott-ki-a-lengyel-roman-es-litvan-elnok","timestamp":"2025. június. 02. 15:44","title":"Oroszország az euroatlanti biztonságot fenyegető legnagyobb veszély – közös közleményt adott ki a lengyel, román és litván elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a8f100-9bce-4a6a-872d-c83ac9e599c0","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Szerinte „az ilyesfajta bírálat eddig a globalisták részéről volt szokásban”. ","shortLead":"Szerinte „az ilyesfajta bírálat eddig a globalisták részéről volt szokásban”. ","id":"20250602_Pogany-Indulo-Gorgenyi-Erno-fideszes-polgarmester-Gyula-droghaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a8f100-9bce-4a6a-872d-c83ac9e599c0.jpg","index":0,"item":"ac32bec3-44e3-492d-873e-b4a2be8e4fdf","keywords":null,"link":"/kultura/20250602_Pogany-Indulo-Gorgenyi-Erno-fideszes-polgarmester-Gyula-droghaboru","timestamp":"2025. június. 02. 11:54","title":"Gyula fideszes polgármestere kiállt a városban tartott Pogány Induló-koncert mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56805d3d-dc3c-4520-bed7-165060fced64","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2023-hoz képest csökkent ugyan, de így is 39 milliárddal gazdagodott a felcsúti cégtulajdonos.","shortLead":"2023-hoz képest csökkent ugyan, de így is 39 milliárddal gazdagodott a felcsúti cégtulajdonos.","id":"20250603_meszaros-lorinc-v-hid-dobbenetes-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56805d3d-dc3c-4520-bed7-165060fced64.jpg","index":0,"item":"e746c57e-24fc-46d7-8061-489cc58683ac","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_meszaros-lorinc-v-hid-dobbenetes-nyereseg","timestamp":"2025. június. 03. 12:35","title":"Mészáros Lőrinc vasútépítő cége is döbbenetes nyereséget produkált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Lounge Design Kft-ből felvett 4 milliárd forint után a New Land Mediából tovább 5, a Lounge Event Kft-ből pedig még 9 milliárdos osztalékot vett ki a kormánykommunikációs közbeszerzéseken rendre verhetetlen Balásy Gyula.","shortLead":"A Lounge Design Kft-ből felvett 4 milliárd forint után a New Land Mediából tovább 5, a Lounge Event Kft-ből pedig még 9...","id":"20250602_balasy-gyula-new-land-media-kormany-kommunikacio-kozbeszerzes-beszamolo-eredmeny-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6.jpg","index":0,"item":"84a7b426-d13e-4c3a-b27a-24eb2621d189","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_balasy-gyula-new-land-media-kormany-kommunikacio-kozbeszerzes-beszamolo-eredmeny-osztalek","timestamp":"2025. június. 02. 19:19","title":"Három cégéből összesen 18 milliárd forint osztalékot vett ki a kormány kommunikációs tenderbajnoka, Balásy Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bc8213-6866-43a5-bfde-ad0ee038a918","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal azért, mert „a háború hosszabb és brutálisabb lesz annál, mint amire az év elején számítottak”. Ebből a miniszterelnök azt vezette le, hogy Brüsszel és Kijev a hibás, és jönnek a Magyarország elleni titkosszolgálati műveletek és lejárató kampányok.","shortLead":"Ezúttal azért, mert „a háború hosszabb és brutálisabb lesz annál, mint amire az év elején számítottak”. Ebből...","id":"20250602_Orban-Viktor-megint-osszehivta-a-Vedelmi-Tanacsot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3bc8213-6866-43a5-bfde-ad0ee038a918.jpg","index":0,"item":"275214e4-b862-4362-87c4-8f87fceca48a","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Orban-Viktor-megint-osszehivta-a-Vedelmi-Tanacsot","timestamp":"2025. június. 02. 14:19","title":"Orbán Viktor megint összehívta a Védelmi Tanácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]