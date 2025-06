Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9831b44b-434c-47b6-b793-340a60f47286","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Amerika egyelőre ellenáll, de Trump jobboldala ünnepli Orbán Viktort és módszereit. ","shortLead":"Amerika egyelőre ellenáll, de Trump jobboldala ünnepli Orbán Viktort és módszereit. ","id":"20250604_trump-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9831b44b-434c-47b6-b793-340a60f47286.jpg","index":0,"item":"23a44ae4-b9d5-45ee-b2d5-1f99bfd1d5e6","keywords":null,"link":"/360/20250604_trump-orban-viktor","timestamp":"2025. június. 04. 07:30","title":"Trump Orbántól inspirálódik – de az Egyesült Államokban nincs olyan könnyű dolga, mint magyar kollégájának volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f2ea44-f74f-4949-8e6d-4642dca894cc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem tud lépést tartani a kereslettel egy helyi pékség Törökországban, miután egy ötezeréves recept alapján készítenek kenyeret. Az egykori összetevők rokonfajtáit használják, és az már csak kellemes ráadás, hogy fölöttébb szárazságtűrő növényekről van szó.","shortLead":"Nem tud lépést tartani a kereslettel egy helyi pékség Törökországban, miután egy ötezeréves recept alapján készítenek...","id":"20250604_regeszeti-lelet-5000-eves-kenyer-recept-kolluoba-hoyuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3f2ea44-f74f-4949-8e6d-4642dca894cc.jpg","index":0,"item":"a2bc8390-8fe6-43c5-b7ee-3348c5b12722","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_regeszeti-lelet-5000-eves-kenyer-recept-kolluoba-hoyuk","timestamp":"2025. június. 04. 08:03","title":"Elővettek egy 5000 éves kenyérreceptet, és az emberek nem tudnak betelni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c52de4-bd8d-49f7-9897-7553e78cc31f","c_author":"Premens","category":"brandchannel","description":"Nagy visszhangot váltott ki, amikor a 2016-os riói olimpián egy kínai úszónő arról beszélt, hogy a menstruációja miatt gyengébb volt aznap. Igaz, ma már több szó esik a nők teljesítménye és a menstruációs ciklus közötti összefüggésekről, hiszen a nők többsége szenved a havivérzés alatti vagy az azt megelőző PMS okozta fájdalmaktól, ugyanakkor a menstruációs szabadság kérdéséről még mindig megoszlanak a vélemények.","shortLead":"Nagy visszhangot váltott ki, amikor a 2016-os riói olimpián egy kínai úszónő arról beszélt, hogy a menstruációja miatt...","id":"20250528_Menstruacios-szabadsag-premens","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88c52de4-bd8d-49f7-9897-7553e78cc31f.jpg","index":0,"item":"b0a71c00-aacf-4506-a991-793d2c91e15a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250528_Menstruacios-szabadsag-premens","timestamp":"2025. június. 04. 07:30","title":"Menstruációs szabadság – igen vagy nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Premens","c_partnerlogo":"2a563f0f-1aed-484e-a9b8-15a5cb40501f","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"fe6bf0f0-a098-4ad2-af5d-c717e7dfacb5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A mikroműanyag-kibocsátás nagy része az autógumikból származik. A törvényhozók változtatni akarnak ezen, de mivel járhat mindez a fogyasztók szempontjából?","shortLead":"A mikroműanyag-kibocsátás nagy része az autógumikból származik. A törvényhozók változtatni akarnak ezen, de mivel...","id":"20250604_gumiabroncsok-kopasa-euro-7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe6bf0f0-a098-4ad2-af5d-c717e7dfacb5.jpg","index":0,"item":"de2c9984-0161-42a8-b1ea-aaefa6f2e99b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_gumiabroncsok-kopasa-euro-7","timestamp":"2025. június. 04. 13:26","title":"Túl gyorsan kopik vagy túl drága? Új szabályozás szűkítheti az autógumik választékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983ea929-d544-4a40-8a46-2ef375035f31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az anti-James Bond-történet főhőse egy nagyravágyó balatoni londiner a hetvenes évek Magyarországán.","shortLead":"Az anti-James Bond-történet főhőse egy nagyravágyó balatoni londiner a hetvenes évek Magyarországán.","id":"20250604_Hideghaborus-kemfilm-keszul-Vilmanyi-Benett-foszereplesevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/983ea929-d544-4a40-8a46-2ef375035f31.jpg","index":0,"item":"5fc12967-b6af-4e40-81ab-94720bf7404b","keywords":null,"link":"/kultura/20250604_Hideghaborus-kemfilm-keszul-Vilmanyi-Benett-foszereplesevel","timestamp":"2025. június. 04. 14:47","title":"Hidegháborús kémfilm készül Vilmányi Benett főszereplésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded83c5f-b11b-4189-a9d1-1588411d5390","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horváth Ádám születésnapján Trokán Péter kulisszatitkokat árult el a nagy sikerű sorozatról.","shortLead":"Horváth Ádám születésnapján Trokán Péter kulisszatitkokat árult el a nagy sikerű sorozatról.","id":"20250604_szomszedok-trokan-peter-szinesz-budapest-horvath-adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ded83c5f-b11b-4189-a9d1-1588411d5390.jpg","index":0,"item":"2fba2a3f-02c1-43e3-8f7b-b3704ba63d3f","keywords":null,"link":"/elet/20250604_szomszedok-trokan-peter-szinesz-budapest-horvath-adam","timestamp":"2025. június. 04. 12:53","title":"A Szomszédok megalkotója a záróepizód panziójáról akart új sorozatot készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beccccc0-e4b0-49ab-ac61-fde36e83a726","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén július 29. és augusztus 2. között tartják a dél-baranyai fesztivált.","shortLead":"Idén július 29. és augusztus 2. között tartják a dél-baranyai fesztivált.","id":"20250605_Tompa-Andrea-Vecsei-H-Miklos-es-Thuroczy-Szabolcs-lesz-a-Ordogkatlan-diszvendege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beccccc0-e4b0-49ab-ac61-fde36e83a726.jpg","index":0,"item":"8f95a495-9d01-470c-ac36-c1f7903a9360","keywords":null,"link":"/kultura/20250605_Tompa-Andrea-Vecsei-H-Miklos-es-Thuroczy-Szabolcs-lesz-a-Ordogkatlan-diszvendege","timestamp":"2025. június. 05. 13:06","title":"Tompa Andrea, Vecsei H. Miklós és Thuróczy Szabolcs lesz az Ördögkatlan díszvendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már az ingyenes felhasználók előtt is nyitott a ChatGPT memóriája, mely egyúttal jobb is lett. A funkcióval tetszőlegesen elmenthet fontos dolgokat is, hogy később már ne kelljen elmondania a chatbotnak.","shortLead":"Már az ingyenes felhasználók előtt is nyitott a ChatGPT memóriája, mely egyúttal jobb is lett. A funkcióval...","id":"20250604_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-memoria-funkcio-ingyenesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"f0117545-b1ec-4ccc-903d-438f975d0314","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-memoria-funkcio-ingyenesseg","timestamp":"2025. június. 04. 14:03","title":"Ingyenes lett az egyik legjobb ChatGPT-funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]