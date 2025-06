Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b8b57b91-c93d-4cd6-8b2f-5422baa8affe","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Egy olyan alapítványnak adná oda a kormány – az egyelőre félretett törvénytervezet szerint – a feketelistára felkerülő civilektől elvont egyszázalékos adófelajánlásokat, amelynek létrejötte és működésének első négy hónapja sem volt problémamentes. Ez utóbbi azért is aggasztó, mert kulcsszerepet játszik sok ezer beteg terápiájában.","shortLead":"Egy olyan alapítványnak adná oda a kormány – az egyelőre félretett törvénytervezet szerint – a feketelistára felkerülő...","id":"20250606_hvg-egeszsegugy-batthyanystrattmann-alapitvany-1-szazalek-szuverenitasvedelmi-hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8b57b91-c93d-4cd6-8b2f-5422baa8affe.jpg","index":0,"item":"2e99a2e4-1f6e-4df0-9687-3e78a1ea45a7","keywords":null,"link":"/360/20250606_hvg-egeszsegugy-batthyanystrattmann-alapitvany-1-szazalek-szuverenitasvedelmi-hivatal","timestamp":"2025. június. 06. 10:06","title":"Miért beteg a tb-támogatás nélküli drága gyógyszerek odaítéléséről döntő alapítvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce09355-bc05-4598-9943-595954f29799","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A személyzet kénytelen volt elmenekülni, egy közelben lévő konténerszállító vette fel őket. ","shortLead":"A személyzet kénytelen volt elmenekülni, egy közelben lévő konténerszállító vette fel őket. ","id":"20250605_Haromezer-autoval-sodrodik-hajo-Alaszkanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ce09355-bc05-4598-9943-595954f29799.jpg","index":0,"item":"68c2c648-26cf-46e7-9a4d-b69e56968ee4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_Haromezer-autoval-sodrodik-hajo-Alaszkanal","timestamp":"2025. június. 05. 07:18","title":"Kigyulladt Alaszkánál egy hatalmas teherhajó 3000 autóval a fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9468b7da-c68c-404f-a865-ec30dcacceca","c_author":"HVG","category":"360","description":"A dollár hamarosan elveszíti a tartalékdeviza-szerepét? Mi lesz az arannyal? Miért nem gyengül még a forint? A vámháború miatt tényleg leáll a világgazdaság? Hogyan lehet együtt élni a szétrúgott világban? Európa újra nagy lesz? Mitől csicskul be az amerikai elnök? Balásy Zsolt, a Hold Alapkezelő és Le Phuong Hai Than, a Concorde Értékpapír portfóliómenedzsere volt a HVG Címlapsztori vendége.","shortLead":"A dollár hamarosan elveszíti a tartalékdeviza-szerepét? Mi lesz az arannyal? Miért nem gyengül még a forint...","id":"20250605_hvg-cimlapsztori-alapkezelo-trump-tozsde-befektetes-Balasy-Zsolt-Le-Phuong-Hai-Than","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9468b7da-c68c-404f-a865-ec30dcacceca.jpg","index":0,"item":"3cfe73a1-98da-4268-bda8-0d1e625617f9","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-cimlapsztori-alapkezelo-trump-tozsde-befektetes-Balasy-Zsolt-Le-Phuong-Hai-Than","timestamp":"2025. június. 05. 17:04","title":"Mitől csicskul be az amerikai elnök, és miért nem gyengül még a forint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5179036a-6b7e-476c-98cd-bf56768fcdc9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes-színész abban hisz, hogy a művészetnek nincs oldala.","shortLead":"Az énekes-színész abban hisz, hogy a művészetnek nincs oldala.","id":"20250605_Bereczki-Egy-rogtonitelo-birosag-var-mindenkire-aki-kozeleti-dolgokban-megszolal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5179036a-6b7e-476c-98cd-bf56768fcdc9.jpg","index":0,"item":"e6c4fd82-e698-4cf9-b56b-9dc82028a89b","keywords":null,"link":"/elet/20250605_Bereczki-Egy-rogtonitelo-birosag-var-mindenkire-aki-kozeleti-dolgokban-megszolal","timestamp":"2025. június. 05. 08:41","title":"Bereczki: „Egy rögtönítélő bíróság vár mindenkire, aki közéleti dolgokban megszólal”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983ea929-d544-4a40-8a46-2ef375035f31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az anti-James Bond-történet főhőse egy nagyravágyó balatoni londiner a hetvenes évek Magyarországán.","shortLead":"Az anti-James Bond-történet főhőse egy nagyravágyó balatoni londiner a hetvenes évek Magyarországán.","id":"20250604_Hideghaborus-kemfilm-keszul-Vilmanyi-Benett-foszereplesevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/983ea929-d544-4a40-8a46-2ef375035f31.jpg","index":0,"item":"5fc12967-b6af-4e40-81ab-94720bf7404b","keywords":null,"link":"/kultura/20250604_Hideghaborus-kemfilm-keszul-Vilmanyi-Benett-foszereplesevel","timestamp":"2025. június. 04. 14:47","title":"Hidegháborús kémfilm készül Vilmányi Benett főszereplésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29462094-a97e-401e-865b-c8181dd88451","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Amazon Web Services (AWS) elérhetővé tette az Amazon Q nevű, generatív mesterséges intelligencia-alapú asszisztenst. A cég szerint az eszköz a szoftverfejlesztők és üzleti felhasználók hatékonyságát növeli, és új szintre emeli az adatvezérelt döntéshozatalt.","shortLead":"Az Amazon Web Services (AWS) elérhetővé tette az Amazon Q nevű, generatív mesterséges intelligencia-alapú asszisztenst...","id":"20250604_aws-amazon-q-mestereseges-intelligencia-asszisztens-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29462094-a97e-401e-865b-c8181dd88451.jpg","index":0,"item":"8650bc6f-d04d-42ce-ae53-69827efcc188","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_aws-amazon-q-mestereseges-intelligencia-asszisztens-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 22:03","title":"Megjelent a Q","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9831b44b-434c-47b6-b793-340a60f47286","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök rendelete hét másik országból részlegesen korlátozza a beutazást.","shortLead":"Az elnök rendelete hét másik országból részlegesen korlátozza a beutazást.","id":"20250605_donald-trump-amerikai-elnok-rendelet-beutazasi-tilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9831b44b-434c-47b6-b793-340a60f47286.jpg","index":0,"item":"66c01229-15e1-4b3a-b414-05cba1407358","keywords":null,"link":"/vilag/20250605_donald-trump-amerikai-elnok-rendelet-beutazasi-tilalom","timestamp":"2025. június. 05. 06:59","title":"Megtiltotta tizenkét ország polgárainak Trump, hogy beutazzanak az Egyesült Államokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01212c11-9553-4d1d-9621-b673f73f27bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mahmud Ahmadinezsád a fenntarthatóságról beszélt, és a rektorral is találkozott.","shortLead":"Mahmud Ahmadinezsád a fenntarthatóságról beszélt, és a rektorral is találkozott.","id":"20250604_nke-mahmud-ahmadinezsad-deli-gergely-irani-elnok-holokauszttagado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01212c11-9553-4d1d-9621-b673f73f27bf.jpg","index":0,"item":"cffd51e5-9532-479d-9a66-9b7741313239","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_nke-mahmud-ahmadinezsad-deli-gergely-irani-elnok-holokauszttagado","timestamp":"2025. június. 04. 14:04","title":"Ismét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adott elő a holokauszttagadó volt iráni elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]