Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"095d9123-1986-4e82-a052-170eb2ff51b0","c_author":"Wáberer Medical Center","category":"brandcontent","description":"Nem igaz, hogy a magyarok ne törődnének az egészségükkel, de a napi hajtásban vagy a korábbi negatív kórházi élmények miatt nem mindig jutnak el időben az orvoshoz. Erről beszélt dr. Köves Béla, a Wáberer Medical Center urológiai központjának vezetője.","shortLead":"Nem igaz, hogy a magyarok ne törődnének az egészségükkel, de a napi hajtásban vagy a korábbi negatív kórházi élmények...","id":"20250603_Robottechnologia-pacienskozpontusag-moder-urologiai-kozpont-waberer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/095d9123-1986-4e82-a052-170eb2ff51b0.jpg","index":0,"item":"4a413804-3969-4722-a8c2-fe5f5214e122","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250603_Robottechnologia-pacienskozpontusag-moder-urologiai-kozpont-waberer","timestamp":"2025. június. 05. 07:30","title":"Robottechnológiával ötvözött páciensközpontúság – ezt tudja hazánk legmodernebb urológiai központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01437281-db0c-4b91-b1ad-310989bcefc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter csütörtökön a Parlament közelében lesz Ruszin-Szendi Romulusszal, miközben a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság zárt ülésen tárgyalja a volt vezérkari főnököt célzó kémvádakat.","shortLead":"Magyar Péter csütörtökön a Parlament közelében lesz Ruszin-Szendi Romulusszal, miközben a Honvédelmi és Rendészeti...","id":"20250605_Ruszin-Szendi-Minden-szemelyes-szenvedest-vallalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01437281-db0c-4b91-b1ad-310989bcefc5.jpg","index":0,"item":"4e2d998d-fdbb-460b-9030-ee3f181d3d43","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Ruszin-Szendi-Minden-szemelyes-szenvedest-vallalok","timestamp":"2025. június. 05. 09:17","title":"Ruszin-Szendi: Tartsatok ki, ezt a pár hónapot már fél lábon is kibírjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester a Kormányinfón elhangzottakra reagálva jelezte, hogy a főváros az Állami Számvevőszék szerint is 2021 óta nettó befizető.","shortLead":"A főpolgármester a Kormányinfón elhangzottakra reagálva jelezte, hogy a főváros az Állami Számvevőszék szerint is 2021...","id":"20250604_karacsony-gergely-budapest-netto-befizeto-kormanyinfo-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"1cf48c12-0852-4587-ade2-00996b05fcba","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_karacsony-gergely-budapest-netto-befizeto-kormanyinfo-reakcio","timestamp":"2025. június. 04. 20:39","title":"Karácsony: Tőlem megnézhetnek mindent számlát, csak fejezzék be Budapest kivéreztetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gadi Haggaj és felesége, Dzsudi Vejnstejn épp reggeli sétát tett, amikor 2023. október 7-én megtámadta Izraelt a Hamász.","shortLead":"Gadi Haggaj és felesége, Dzsudi Vejnstejn épp reggeli sétát tett, amikor 2023. október 7-én megtámadta Izraelt a Hamász.","id":"20250605_hamasz-tamadas-izrael-tuszok-holttest-hazaspar-idf-gazai-ovezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"e27b69a7-e816-4de6-95a6-f08b5343827b","keywords":null,"link":"/vilag/20250605_hamasz-tamadas-izrael-tuszok-holttest-hazaspar-idf-gazai-ovezet","timestamp":"2025. június. 05. 09:53","title":"Most találtak meg két holttestet, amelyeket október 7-én magukkal vittek a Hamász terroristái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5e8ef6-f05e-4c2b-a5a6-e62a4aa949ab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lengyel példából az derül ki, hogy egy autokratikus rendszert nem lehet eltakarítani a szokásos játékszabályok mentén mozogva. Más megoldások lehetnek – de azok pont olyan kihívásokkal járnának, mint Lengyelországban. Domány Andrást Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"A lengyel példából az derül ki, hogy egy autokratikus rendszert nem lehet eltakarítani a szokásos játékszabályok mentén...","id":"20250604_Fulke-podcast-Domany-Andras-Lengyelorszag-Magyarorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5e8ef6-f05e-4c2b-a5a6-e62a4aa949ab.jpg","index":0,"item":"b1487db8-334d-4299-af70-77b6260d47e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Fulke-podcast-Domany-Andras-Lengyelorszag-Magyarorszag-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 18:02","title":"Lengyel példán látjuk: a NER-t nem lehet lebontani jogállami eszközökkel – Domány András a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad4bdd5-4641-4727-8a30-bc221e0fc988","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Meglátták az elemzők, mi okozta az év eleji visszaesést, és még tovább rontották az előrejelzéseiket. Az infláció viszont egy kicsit kisebb lehet, mint amit eddig vártak.","shortLead":"Meglátták az elemzők, mi okozta az év eleji visszaesést, és még tovább rontották az előrejelzéseiket. Az infláció...","id":"20250604_Erste-OTP-gdp-novekedes-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ad4bdd5-4641-4727-8a30-bc221e0fc988.jpg","index":0,"item":"afaed722-e302-453a-83c9-befcc6a64d9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_Erste-OTP-gdp-novekedes-inflacio","timestamp":"2025. június. 04. 14:06","title":"Erste, OTP: nemhogy repülőrajt nincs, az 1 százalékos GDP-növekedést is bukhatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bezuhantak a Tesla-részvények az amerikai elnök és a milliárdos összeveszésének hírére.","shortLead":"Bezuhantak a Tesla-részvények az amerikai elnök és a milliárdos összeveszésének hírére.","id":"20250605_trump-musk-szerzodesbontas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7.jpg","index":0,"item":"2fdf5993-d8dc-4e01-904c-b8fe1ea10aac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_trump-musk-szerzodesbontas-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 21:38","title":"Trump arról írt, hogy az amerikai kormány felbontja Elon Musk szerződéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863f8280-3237-4944-8827-9e8df0decc02","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Új vezetők kerültek a Pallas-alapítvány svájci ingatlanos érdekeltségének élére, és várhatóan az igazgatóságba is bekerül két új igazgató.","shortLead":"Új vezetők kerültek a Pallas-alapítvány svájci ingatlanos érdekeltségének élére, és várhatóan az igazgatóságba is...","id":"20250605_A-Matolcsy-alapitvany-svajci-luxusingatlanos-cegenel-is-valtozasok-tortennek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/863f8280-3237-4944-8827-9e8df0decc02.jpg","index":0,"item":"f01c6b3e-37b9-4a42-b294-c07654b08178","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_A-Matolcsy-alapitvany-svajci-luxusingatlanos-cegenel-is-valtozasok-tortennek","timestamp":"2025. június. 05. 12:11","title":"A Matolcsy-alapítvány svájci luxusingatlanos cégénél is változások történnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]