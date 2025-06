Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"813541ea-28c6-4769-8fc6-0aa118090819","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kétötödük, bár nem sokkal többet. Tízből kilenc viszont azt várja, hogy az állam költsön többet a megújulókra, derül ki egy friss közvélemény-kutatásból.","shortLead":"Kétötödük, bár nem sokkal többet. Tízből kilenc viszont azt várja, hogy az állam költsön többet a megújulókra, derül ki...","id":"20250605_felmeres-megujulo-energia-mol-nyrt-napelem-szeleromu-geotermia-biouzemanyagok-zold-hidrogen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/813541ea-28c6-4769-8fc6-0aa118090819.jpg","index":0,"item":"fdcc103f-1278-4a2c-ac54-ab159a039093","keywords":null,"link":"/zhvg/20250605_felmeres-megujulo-energia-mol-nyrt-napelem-szeleromu-geotermia-biouzemanyagok-zold-hidrogen","timestamp":"2025. június. 05. 18:32","title":"Egész sok magyar fizetne többet a tiszta energiáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4f82d14-1218-4de0-bb52-c704febdc038","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jelenleg ez a világ legnagyobb teljesítménysűrűségű elektromosjármű-akkumulátora.","shortLead":"Jelenleg ez a világ legnagyobb teljesítménysűrűségű elektromosjármű-akkumulátora.","id":"20250604_18-masodperces-toltes-Itt-az-uj-szuperakkumulator-ami-atirhatja-a-szabalyokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4f82d14-1218-4de0-bb52-c704febdc038.jpg","index":0,"item":"2e368657-e775-4521-9c95-96954fbf471b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_18-masodperces-toltes-Itt-az-uj-szuperakkumulator-ami-atirhatja-a-szabalyokat","timestamp":"2025. június. 04. 15:48","title":"18 másodperc alatt feltölthető autóakku? Itt egy új rendszer, ami átírhatja a szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Börtönbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélték a csengeri örökösnőt. Pólus Mária azt állítja, hogy a mesés vagyon létezik, Kósa Lajost pedig azért vette ki az ügyből, mert átverték.","shortLead":"Börtönbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélték a csengeri örökösnőt. Pólus Mária azt állítja, hogy a mesés vagyon...","id":"20250604_elso-foku-itelet-csengeri-orokosno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64.jpg","index":0,"item":"de5cf6c3-c8c1-4eea-816f-467f6661b6cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_elso-foku-itelet-csengeri-orokosno","timestamp":"2025. június. 04. 15:40","title":"Hét évet kapott a csengeri örökösnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"A nyereséget és az eredménytartalékot is kivette osztalékként a felerészben Vaszily Miklós tulajdonában lévő Indamedia Network holdingvállalat. Jelentős változás történt a szervezeti struktúrában is: a Totalcar az Indexhez kerül, ezzel az alapító Karotta is távozik, a Port.hu ezentúl a Femina Médiához tartozik.","shortLead":"A nyereséget és az eredménytartalékot is kivette osztalékként a felerészben Vaszily Miklós tulajdonában lévő Indamedia...","id":"20250604_indamedia-vaszily-leanyceg-Index-tulajdonos-starcz-ziegler-osztalek-port-totalcar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e.jpg","index":0,"item":"d640c380-ada1-4919-9941-800ff18614a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_indamedia-vaszily-leanyceg-Index-tulajdonos-starcz-ziegler-osztalek-port-totalcar-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 22:35","title":"Összes leánycégét kiürítette az Index tulajdonosa, Karotta távozik a Totalcartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed0555e-5046-4940-b08d-c18de90465a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Azok után merült fel a kérdés, hogy a VSquare arról írt, létezik egy fideszes vészforgatókönyv, hogy Orbán Viktor helyett valaki más legyen a párt kormányfőjelöltje. ","shortLead":"Azok után merült fel a kérdés, hogy a VSquare arról írt, létezik egy fideszes vészforgatókönyv, hogy Orbán Viktor...","id":"20250604_gulyas-gergely-orban-viktor-miniszterelnok-jelolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed0555e-5046-4940-b08d-c18de90465a7.jpg","index":0,"item":"e026e582-0702-4168-b436-aa843c48119d","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_gulyas-gergely-orban-viktor-miniszterelnok-jelolt","timestamp":"2025. június. 04. 16:28","title":"Gulyás elárulta, lehetséges-e, hogy ne Orbán Viktor legyen a miniszterelnök-jelöltjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c9dda0-47b2-4271-ae77-4bd183c18c5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szobrot a Nagyszombati kerület ajándékozta a szigetnek abból az apropóból, hogy 250 éve érte el Tajvant a kalandos életű, szlovák származású magyar gróf.","shortLead":"A szobrot a Nagyszombati kerület ajándékozta a szigetnek abból az apropóból, hogy 250 éve érte el Tajvant a kalandos...","id":"20250604_szobor-benyovszky-tajvan-szlovakok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c9dda0-47b2-4271-ae77-4bd183c18c5c.jpg","index":0,"item":"828fda5b-c235-472a-97b7-954d1df287eb","keywords":null,"link":"/kultura/20250604_szobor-benyovszky-tajvan-szlovakok","timestamp":"2025. június. 04. 17:31","title":"Szobrot állítottak Tajvanon Benyovszky Móricnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f886fc0-5255-4f32-be9f-cc6a4c5609d7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Megjelent egy rég várt rendelet, de sok haszon nincs belőle, mert nem ismeri az önkéntes segítők fogalmát.","shortLead":"Megjelent egy rég várt rendelet, de sok haszon nincs belőle, mert nem ismeri az önkéntes segítők fogalmát.","id":"20250605_iskolai-felvilagositas-rendelet-onkentes-segito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f886fc0-5255-4f32-be9f-cc6a4c5609d7.jpg","index":0,"item":"f0d187ad-41c9-4b73-b19f-fab6d6a64294","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_iskolai-felvilagositas-rendelet-onkentes-segito","timestamp":"2025. június. 05. 05:43","title":"Csak olyan emberek világosíthatják fel a gyerekeket az iskolákban, amilyenek nincsenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638a3be6-6c7b-498d-a57d-e600904a5f7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Együtt dolgozott a 2000-es években a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és az a főosztályvezető, aki őt a posztjára kinevezte.","shortLead":"Együtt dolgozott a 2000-es években a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és az a főosztályvezető, aki őt a posztjára...","id":"20250605_fidesz-csepel-polgarmester-jelolt-szolo-utcai-javitointezet-igazgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/638a3be6-6c7b-498d-a57d-e600904a5f7b.jpg","index":0,"item":"78c471bc-858a-4ec4-8143-82e245fc7470","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_fidesz-csepel-polgarmester-jelolt-szolo-utcai-javitointezet-igazgato","timestamp":"2025. június. 05. 21:06","title":"A Fidesz csepeli polgármesterjelöltje volt, aki felterjesztette a Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját a posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]