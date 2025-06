Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bfbef7a4-0275-4800-ac96-de31eb285221","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Axiom-4 legénységének kulturális sokszínűségét ünnepli az a plüsshattyú, amit magukkal visznek az űrhajósok.","shortLead":"Az Axiom-4 legénységének kulturális sokszínűségét ünnepli az a plüsshattyú, amit magukkal visznek az űrhajósok.","id":"20250606_kapu-tibor-axiom-4-kuldetes-pluss-hattyu-kabala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfbef7a4-0275-4800-ac96-de31eb285221.jpg","index":0,"item":"36f660bb-4dfa-47d2-b498-7c37052b3aa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_kapu-tibor-axiom-4-kuldetes-pluss-hattyu-kabala","timestamp":"2025. június. 06. 14:03","title":"Egy plüsshattyú is az űrbe megy Kapu Tiborékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe7b220-e38b-4ca2-8ccd-0006efaa602a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kilmar Abrego Garciáról a legfelsőbb bírósága is kimondta, hogy a jogtalanul zárták a világ egyik leghírhedtebb börtönébe.","shortLead":"Kilmar Abrego Garciáról a legfelsőbb bírósága is kimondta, hogy a jogtalanul zárták a világ egyik leghírhedtebb...","id":"20250607_Visszaszallitottak-az-Egyesult-Allamokba-a-jogtalanul-Salvadorba-toloncolt-csaladapat-aki-ellen-ket-pontban-is-vadat-emeltek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fe7b220-e38b-4ca2-8ccd-0006efaa602a.jpg","index":0,"item":"569e4d7b-9616-4e2b-aca7-a6738009f6d5","keywords":null,"link":"/elet/20250607_Visszaszallitottak-az-Egyesult-Allamokba-a-jogtalanul-Salvadorba-toloncolt-csaladapat-aki-ellen-ket-pontban-is-vadat-emeltek","timestamp":"2025. június. 07. 16:49","title":"Visszaszállították az Egyesült Államokba és vádat emeltek a jogtalanul Salvadorba toloncolt családapa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9da0b5-ab72-4722-83c2-3a8013874302","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bárki megveheti annak az 1984-es Macintoshnak a replikáját, aminek mindössze 2,4 hüvelykes a kijelzője – és fut rajta az eredeti operációs rendszer is.","shortLead":"Bárki megveheti annak az 1984-es Macintoshnak a replikáját, aminek mindössze 2,4 hüvelykes a kijelzője – és fut rajta...","id":"20250607_apple-macintosh-miniatur-valtozat-replika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9da0b5-ab72-4722-83c2-3a8013874302.jpg","index":0,"item":"dd0f5629-ba1f-472d-a0fd-95b1cc15dd71","keywords":null,"link":"/tudomany/20250607_apple-macintosh-miniatur-valtozat-replika","timestamp":"2025. június. 07. 16:03","title":"Megcsinálták a legendás Macintosh miniatűr változatát: alig nagyobb, mint egy Apple Watch, és működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b88475b-704c-4225-b3e6-842398d3b2f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hvg.hu-n már látható is az egyik legígéretesebb új előadó, cibi (így kisbetűvel) futurisztikus klipje, amiben egy létező robotkutya is fontos szerepet kap.","shortLead":"A hvg.hu-n már látható is az egyik legígéretesebb új előadó, cibi (így kisbetűvel) futurisztikus klipje, amiben...","id":"20250605_Mi-lenne-ha-az-eletunknek-egy-masodik-verzioja-is-letezne-Uj-klippel-jelentkezett-cibi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b88475b-704c-4225-b3e6-842398d3b2f3.jpg","index":0,"item":"642beef8-c945-4fce-9d52-528327f55dde","keywords":null,"link":"/kultura/20250605_Mi-lenne-ha-az-eletunknek-egy-masodik-verzioja-is-letezne-Uj-klippel-jelentkezett-cibi","timestamp":"2025. június. 06. 11:00","title":"Mi lenne, ha az életünknek egy második verziója is létezne? – Új klippel jelentkezett cibi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bfaeb8-e9c5-4a21-85af-c3141c42a7ac","c_author":"Urzinol","category":"brandchannel","description":"A nyári időszak sokak számára a szabadság, a könnyed bulik, a vízparti lazulás és a fesztiválok szezonja. A gondtalan pillanatok mögött azonban leselkedik egy gyakori, mégis sokszor elhanyagolt probléma: a köznyelvben felfázásnak hívott hólyaghurut, azaz a húgyúti fertőzés. Ez különösen a nők körében fordul elő, és nyáron még gyakoribb lehet, főleg, ha nem figyelünk oda néhány egyszerű, de fontos szempont betartására.","shortLead":"A nyári időszak sokak számára a szabadság, a könnyed bulik, a vízparti lazulás és a fesztiválok szezonja. A gondtalan...","id":"20250528_tunetmentes-fesztivalszezon-hugyuti-fertozes-urzinol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48bfaeb8-e9c5-4a21-85af-c3141c42a7ac.jpg","index":0,"item":"6f82ba2a-0d3f-4ffc-abf4-72e5cea43c32","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250528_tunetmentes-fesztivalszezon-hugyuti-fertozes-urzinol","timestamp":"2025. június. 06. 07:30","title":"Legyen tünetmentes a fesztiválszezon! Így kerülhető el a húgyúti fertőzés nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Urzinol","c_partnerlogo":"13bb1707-7561-455d-b384-3e2a71ec9e0f","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"88608487-c367-4e71-b2e0-1cf07f724837","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró történelmi olvasmányokat kínálnak a június 12. és 15. közötti ünnepi könyvhétre megjelenő kötetek szerzői. A bőséges választékból a HVG ismét szubjektív válogatással szolgál. Sorozatunk első részében kilenc könyvet ajánlunk.","shortLead":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró...","id":"20250607_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-1-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88608487-c367-4e71-b2e0-1cf07f724837.jpg","index":0,"item":"3eb03949-de90-4a78-8762-562b344bc408","keywords":null,"link":"/360/20250607_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-1-resz","timestamp":"2025. június. 07. 18:00","title":"„Vörös tatárjárás” és „vörös farsang”, hamis hősök, tabutémák gyilkosa – könyvheti HVG-mustra, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31661c70-97b8-46dd-8508-a6a53ef25398","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mezőgazdasági szempontból nem indul kedvezően a nyár: egyre fokozódik az aszály, az első hőhullám is megérkezett. A hétvégén jön egy hidegfront, de nem hoz sok csapadékot.","shortLead":"Mezőgazdasági szempontból nem indul kedvezően a nyár: egyre fokozódik az aszály, az első hőhullám is megérkezett...","id":"20250606_agrometeorologia-fokozodo-aszaly-elorejelzes-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31661c70-97b8-46dd-8508-a6a53ef25398.jpg","index":0,"item":"b9d6a6a0-7f85-49fd-8c44-448f702ef2dd","keywords":null,"link":"/zhvg/20250606_agrometeorologia-fokozodo-aszaly-elorejelzes-idojaras","timestamp":"2025. június. 06. 12:15","title":"Medárd nem fogja odatenni magát, fokozódó aszályra figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285b5921-0549-4965-9db3-cee67d37d6bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista időben kapott orvosi segítséget, egy új klímakészüléket ajánlott fel a kórháznak, nyáron pihen. ","shortLead":"A humorista időben kapott orvosi segítséget, egy új klímakészüléket ajánlott fel a kórháznak, nyáron pihen. ","id":"20250607_Szivizomgyulladasa-van-Kiss-Adam-humoristanak-a-fellepesei-szunetelnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/285b5921-0549-4965-9db3-cee67d37d6bc.jpg","index":0,"item":"dd13be20-a945-40d8-b8c5-2b55f631f72d","keywords":null,"link":"/elet/20250607_Szivizomgyulladasa-van-Kiss-Adam-humoristanak-a-fellepesei-szunetelnek","timestamp":"2025. június. 07. 10:08","title":"Szívizomgyulladása van Kiss Ádám humoristának, a fellépései szünetelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]