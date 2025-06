Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"953342dc-a2ce-4cdc-a0ea-6bbb8a6c904f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vasárnap Barcson egy német nő belefulladt a Drávába.","shortLead":"Vasárnap Barcson egy német nő belefulladt a Drávába.","id":"20250608_somogy-fulladas-tuzoltok-drava-barcs-lengyeltoti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/953342dc-a2ce-4cdc-a0ea-6bbb8a6c904f.jpg","index":0,"item":"345cdbd1-1d1b-4b21-9c18-80a978cb5ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_somogy-fulladas-tuzoltok-drava-barcs-lengyeltoti","timestamp":"2025. június. 08. 19:12","title":"Egy hét alatt hárman is vízbe fulladtak Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2182fbb-8cdb-4547-b255-f47396e37ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vastag télikabát kellett annak, aki hajnalban a Bükk-fennsíknál járt.","shortLead":"Vastag télikabát kellett annak, aki hajnalban a Bükk-fennsíknál járt.","id":"20250610_A-nyari-idoszakok-eddigi-legalacsonyabb-homersekletet-mertek-hajnalban-a-Bukk-fennsikon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2182fbb-8cdb-4547-b255-f47396e37ae6.jpg","index":0,"item":"917b4508-6d9f-4812-b836-7089f9870d3c","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_A-nyari-idoszakok-eddigi-legalacsonyabb-homersekletet-mertek-hajnalban-a-Bukk-fennsikon","timestamp":"2025. június. 10. 11:00","title":"Rekordhideget, –8 fokot mértek hajnalban a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119f3b45-65b5-4c23-a053-1fcde105f08f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Speciális, allergia elleni lakástextíliákat fejlesztettek ki a Pécsi Tudományegyetem (PTE) kutatói és a baranyai megyeszékhelyen működő Rovitex Kft. szakemberei.","shortLead":"Speciális, allergia elleni lakástextíliákat fejlesztettek ki a Pécsi Tudományegyetem (PTE) kutatói és a baranyai...","id":"20250610_allergia-ellenes-lakastextilia-allergeneket-megkoto-szovet-pte-rovitex-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/119f3b45-65b5-4c23-a053-1fcde105f08f.jpg","index":0,"item":"f5b2585d-c066-4984-88ef-9450ad9ae271","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_allergia-ellenes-lakastextilia-allergeneket-megkoto-szovet-pte-rovitex-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 08:03","title":"Megjött az allergiások álma: a magyar találmány megköt a lakásban mindent, amiből tüsszögés, könnyezés, orrfolyás, szem- és torokviszketés lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b7e1ec-7ff2-4cbd-8cc9-ba7bbe0b5d95","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Azt mondja, a nők tele vannak szorongással az anyai szerepekkel kapcsolatban, megfeszülnek a családalapításban és -fenntartásban, és sokan nem kapnak ehhez megfelelő támaszt.","shortLead":"Azt mondja, a nők tele vannak szorongással az anyai szerepekkel kapcsolatban, megfeszülnek a családalapításban és...","id":"20250610_Jakupcsek-Gabriella-CSOK-csalad-narrativa-noi-szerepek-anyasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93b7e1ec-7ff2-4cbd-8cc9-ba7bbe0b5d95.jpg","index":0,"item":"100da1b6-bc42-42f7-a28b-cc5dbdc3769c","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Jakupcsek-Gabriella-CSOK-csalad-narrativa-noi-szerepek-anyasag","timestamp":"2025. június. 10. 15:51","title":"„Önmagában a csok nem fogja megoldani a problémákat” – Jakupcsek Gabriella szerint ma nem kapnak elég segítséget az anyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa856f2-43de-424e-8c87-830cabb2b629","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klíma- és emberjogi aktivista Párizson keresztül térhez vissza Svédországba.","shortLead":"A klíma- és emberjogi aktivista Párizson keresztül térhez vissza Svédországba.","id":"20250610_greta-thunberg-freedom-flotilla-izrael-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fa856f2-43de-424e-8c87-830cabb2b629.jpg","index":0,"item":"56aeba99-aa20-402b-878e-3d83a6ce15a0","keywords":null,"link":"/elet/20250610_greta-thunberg-freedom-flotilla-izrael-franciaorszag","timestamp":"2025. június. 10. 10:50","title":"Egy Franciaországba tartó repülőjárattal hagyta el Izraelt Greta Thunberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ff8b52-6cb7-4769-b172-64286577aeca","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új király születik a kiberbűnözők világában? A DragonForce nevű csoport nem csak cégeket támad, de rivális zsarolóvírus-bűnbandákkal is háborúzik a dominanciáért. A Sophos kiberbiztonsági cég szakértői szerint ez az eddiginél sokkal kevésbé kiszámítható helyzetet eredményez.","shortLead":"Új király születik a kiberbűnözők világában? A DragonForce nevű csoport nem csak cégeket támad, de rivális...","id":"20250609_dragonforce-csoport-zsarolovirus-sophos-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92ff8b52-6cb7-4769-b172-64286577aeca.jpg","index":0,"item":"5abf61de-a60f-4d96-afb8-6abc51196cf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_dragonforce-csoport-zsarolovirus-sophos-elemzes","timestamp":"2025. június. 09. 08:03","title":"A szemünk előtt esik szét a bűnözők eddigi világa, és ami most születik, az sokkal félelmetesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a8807a-4bcb-44c1-8034-b1805aba8af0","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A konfliktusokkal terhelt jelenlegi orosz–ukrán hadifogolycseréhez képest jóval több bizalmatlansággal és huzakodással zajlott száz éve az első csereügylet a magyar és a szovjet hatóságok között. A foglyokat a magyar kommunisták túszként használták elvtársaik kiszabadításához. ","shortLead":"A konfliktusokkal terhelt jelenlegi orosz–ukrán hadifogolycseréhez képest jóval több bizalmatlansággal és huzakodással...","id":"20250609_hvg-atleptek-minden-hatart-hadifogolycsere-tuszdrama-rakosi-jungerth-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92a8807a-4bcb-44c1-8034-b1805aba8af0.jpg","index":0,"item":"62c0108d-2b3f-4b74-82f5-d38daeeb82f5","keywords":null,"link":"/360/20250609_hvg-atleptek-minden-hatart-hadifogolycsere-tuszdrama-rakosi-jungerth-oroszorszag","timestamp":"2025. június. 09. 14:30","title":"Taktikázások és elakadások: miért tartott öt évig az Oroszországban rekedt magyar hadifoglyok kiszabadítása az I. világháború után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok korai felismerésében, amikor a klinikai tünetek még nem jelentkeztek. A ferritin szintjének ellenőrzése kulcsfontosságú a súlyosabb vashiányos állapotok megelőzésében, különösen terhes nők és sportolók esetében, ahol nincs idő a hosszadalmas kezelésre.","shortLead":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok...","id":"20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4.jpg","index":0,"item":"485cced7-f36f-495a-93ca-d4204f54abef","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","timestamp":"2025. június. 09. 15:30","title":"Aktívan sportol, esetleg kisbabát vár? Akkor ezt az értéket mindenképpen ellenőrizze a laboreredményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""}]