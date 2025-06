Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi képviselő korábban arról posztolt, a vállalat Lázár János utasítására trükközik a sokat késő vonatokkal.","shortLead":"A fővárosi képviselő korábban arról posztolt, a vállalat Lázár János utasítására trükközik a sokat késő vonatokkal.","id":"20250609_A-MAV-szerint-Vitezy-David-hazudik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4.jpg","index":0,"item":"50dc1975-d98b-4e66-8eb7-79efea59c4a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_A-MAV-szerint-Vitezy-David-hazudik","timestamp":"2025. június. 09. 16:47","title":"A MÁV szerint Vitézy Dávid hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef03d745-6b7e-4276-a528-204ebe83ff45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még három tagnak kell befejeznie a szolgálatát, utána újra teljes lesz a BTS.","shortLead":"Még három tagnak kell befejeznie a szolgálatát, utána újra teljes lesz a BTS.","id":"20250610_Leszereltek-a-legismertebb-K-pop-egyuttes-tagjai-ujra-egyesulhet-a-banda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef03d745-6b7e-4276-a528-204ebe83ff45.jpg","index":0,"item":"4e9e8b9b-d6dc-453d-8a20-f44f6cc55938","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Leszereltek-a-legismertebb-K-pop-egyuttes-tagjai-ujra-egyesulhet-a-banda","timestamp":"2025. június. 10. 06:17","title":"Leszereltek a legismertebb K-pop-együttes tagjai, újra egyesülhet a banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07364e43-c31f-4539-a367-34a6835d7080","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A volt innovációs miniszternek várhatóan egy évig sem kell elviselnie, hogy nem ő gyakorolja a közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) tulajdonosi jogait a szülővárosában csaknem 70 milliárd forintból felépített autóipari tesztpálya, a ZalaZone felett. Bár az uniós elvárások miatt Palkovics László tavaly októberben lemondott a kuratóriumi elnöki posztról, a kormány most egy újabbat kreált. A jelenleg a mesterségesintelligencia-fejlesztésekért felelős kormánybiztos arról is beszélt a HVG-nek adott interjúban, hogy a kormány „brüsszelező” politikája mellett miként vennének igénybe uniós támogatásokat.","shortLead":"A volt innovációs miniszternek várhatóan egy évig sem kell elviselnie, hogy nem ő gyakorolja a közérdekű vagyonkezelő...","id":"20250610_Palkovics-Laszlo-ZalaZone-autoipari-tesztpalya-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07364e43-c31f-4539-a367-34a6835d7080.jpg","index":0,"item":"c18dc2c5-5312-4a02-ab78-c5343d97bf8d","keywords":null,"link":"/360/20250610_Palkovics-Laszlo-ZalaZone-autoipari-tesztpalya-interju","timestamp":"2025. június. 10. 06:30","title":"Palkovics László újabb kinevezés előtt: „Valószínűleg az átlagnál jobban elboldogulok a tesztpálya irányításával”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3086f4d8-b6b3-4bdf-be38-2d349ad69085","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz történelemben nem először történt, hogy egy másik államot a nemzeti önrendelkezési jog ellenében lerohantak – emlékeztet egy friss interjúban Nádas Péter, és hozzáteszi, csak az ő életében ez már az ötödik.","shortLead":"Az orosz történelemben nem először történt, hogy egy másik államot a nemzeti önrendelkezési jog ellenében lerohantak –...","id":"20250610_Nadas-Peter-Nem-tort-ki-semmi-Egy-Putyin-nevu-orosz-allamelnok-parancsot-adott-egy-igen-felkeszuletlen-hadseregnek-hogy-rohanjak-le-mar-Ukrajnat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3086f4d8-b6b3-4bdf-be38-2d349ad69085.jpg","index":0,"item":"28622898-c968-4f8f-9b12-acb5a9cb8dcc","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Nadas-Peter-Nem-tort-ki-semmi-Egy-Putyin-nevu-orosz-allamelnok-parancsot-adott-egy-igen-felkeszuletlen-hadseregnek-hogy-rohanjak-le-mar-Ukrajnat","timestamp":"2025. június. 10. 11:57","title":"Nádas Péter: „Olyan ember a mi hazánkban ritkán terem, aki világméretű diskurzusba beleszólna, legfeljebb a regnáló magyar miniszterelnöknek és külügyminiszterének vannak ilyen jellegű rögeszméi és hiedelmei”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78a3cbb-362b-43cc-a360-3cf0fa6a92be","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Legalábbis a bevételek csaknem fele onnan származott. De még így is keletkezett 80 millió forint hiány.","shortLead":"Legalábbis a bevételek csaknem fele onnan származott. De még így is keletkezett 80 millió forint hiány.","id":"20250610_ungar-anna-lmp-partkassza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d78a3cbb-362b-43cc-a360-3cf0fa6a92be.jpg","index":0,"item":"8e04f542-9b4e-4cf9-a85e-3ec4f35f7380","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_ungar-anna-lmp-partkassza","timestamp":"2025. június. 10. 22:00","title":"Az Ungár család tartotta el az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7271ed-5017-4625-ab90-e2cfce6dbe87","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan elérhető lesz egy új társkereső alkalmazás, ami szakít az eddigi gyakorlattal, amelyen nem látványos képekkel, valamint tökéletesre csiszolt bemutatkozásokkal találkozhat. ","shortLead":"Hamarosan elérhető lesz egy új társkereső alkalmazás, ami szakít az eddigi gyakorlattal, amelyen nem látványos...","id":"20250610_lovejack-uj-tarskereso-alkalmazas-ot-szo-koncepcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a7271ed-5017-4625-ab90-e2cfce6dbe87.jpg","index":0,"item":"6f0ac3cf-5bb9-4118-818a-1d5164ee58ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_lovejack-uj-tarskereso-alkalmazas-ot-szo-koncepcio","timestamp":"2025. június. 10. 09:03","title":"A Tinder már boomer, az új randiappban 5 szóban kell elmondania magáról mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8bd967b-0b47-4cb6-8d59-888529dd2bd9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nemrég átadott autóútszakaszok váltak fizetőssé.","shortLead":"Nemrég átadott autóútszakaszok váltak fizetőssé.","id":"20250610_fizetos-autout-utdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8bd967b-0b47-4cb6-8d59-888529dd2bd9.jpg","index":0,"item":"84c02021-16e0-405c-8640-7701ed946385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_fizetos-autout-utdij","timestamp":"2025. június. 10. 08:47","title":"Két autóút újabb szakaszaiért kell mostantól útdíjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2182fbb-8cdb-4547-b255-f47396e37ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vastag télikabát kellett annak, aki hajnalban a Bükk-fennsíknál járt.","shortLead":"Vastag télikabát kellett annak, aki hajnalban a Bükk-fennsíknál járt.","id":"20250610_A-nyari-idoszakok-eddigi-legalacsonyabb-homersekletet-mertek-hajnalban-a-Bukk-fennsikon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2182fbb-8cdb-4547-b255-f47396e37ae6.jpg","index":0,"item":"917b4508-6d9f-4812-b836-7089f9870d3c","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_A-nyari-idoszakok-eddigi-legalacsonyabb-homersekletet-mertek-hajnalban-a-Bukk-fennsikon","timestamp":"2025. június. 10. 11:00","title":"Rekordhideget, –8 fokot mértek hajnalban a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]