[{"available":true,"c_guid":"9eb8fa99-a47f-4734-a7d6-a970908ed0e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A baleset után a közösségi médiában kezdett el keringeni a felvétel. ","shortLead":"A baleset után a közösségi médiában kezdett el keringeni a felvétel. ","id":"20250612_repulogepbaleset-india-london-ahmadabad-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9eb8fa99-a47f-4734-a7d6-a970908ed0e3.jpg","index":0,"item":"1d8b6c9c-71f4-4f79-be19-c99e3659eac2","keywords":null,"link":"/vilag/20250612_repulogepbaleset-india-london-ahmadabad-video","timestamp":"2025. június. 12. 12:10","title":"Videón, ahogy lezuhan az Indiából Londonba tartó repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741751a9-b81f-4046-95a1-837737e8be5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"David Lammy külügyminiszter közölte, hogy Itamár Bengvír nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics pénzügyminisztert szélsőséges erőszakcselekményekre és a palesztinok emberi jogainak súlyos megsértésére buzdító kijelentéseik miatt szankcionálták.","shortLead":"David Lammy külügyminiszter közölte, hogy Itamár Bengvír nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics...","id":"20250610_izrael-egyesult-kiralysag-szankciok-miniszterek-gazai-haboru-ciszjordania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/741751a9-b81f-4046-95a1-837737e8be5f.jpg","index":0,"item":"2c13014b-f19c-48d4-ab18-36d501386f9f","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_izrael-egyesult-kiralysag-szankciok-miniszterek-gazai-haboru-ciszjordania","timestamp":"2025. június. 10. 16:49","title":"Szankciókkal sújtott két izraeli minisztert a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2abdac4-b9bb-4272-aecf-d078fbf4ad89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 787 Dreamliner közvetlenül a felszállás után egy lakónegyedbe csapódott. A pilóta vészjelzést adott le a katasztrófa előtt, majd megszakadt a kommunikáció. A katasztrófát valószínűleg egyik utas sem élte túl, és a házakban tartózkodók között is lehetnek halálos áldozatok.","shortLead":"A Boeing 787 Dreamliner közvetlenül a felszállás után egy lakónegyedbe csapódott. A pilóta vészjelzést adott le...","id":"20250612_repulogepbaleset-india-london-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2abdac4-b9bb-4272-aecf-d078fbf4ad89.jpg","index":0,"item":"08b45c7e-1787-4154-ba06-18865d50b28c","keywords":null,"link":"/vilag/20250612_repulogepbaleset-india-london-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 11:15","title":"242 emberrel a fedélzetén lezuhant az Air India Londonba tartó gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352411a3-d74c-49f8-b7d2-2829c90e5a56","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Rekordot döntött a Nintendo Switch 2 eladása az első négy napon.","shortLead":"Rekordot döntött a Nintendo Switch 2 eladása az első négy napon.","id":"20250611_Ugy-veszik-a-Nintendo-uj-konzoljat-mintha-nem-lenne-holnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/352411a3-d74c-49f8-b7d2-2829c90e5a56.jpg","index":0,"item":"0d98a771-6dcf-4c58-b0e6-3905beb071cc","keywords":null,"link":"/kkv/20250611_Ugy-veszik-a-Nintendo-uj-konzoljat-mintha-nem-lenne-holnap","timestamp":"2025. június. 11. 08:08","title":"Úgy veszik a Nintendo új konzolját, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00f4955-adee-4c2a-aac0-164d81935f9f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Ezért ráadáskoncertet is tartanak.","shortLead":"Ezért ráadáskoncertet is tartanak.","id":"20250611_Egy-nap-alatt-elkelt-minden-jegy-Azahriah-oktoberi-MVM-Dome-koncertjere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d00f4955-adee-4c2a-aac0-164d81935f9f.jpg","index":0,"item":"4aa719df-df2c-4242-9376-bfde7f20bef6","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Egy-nap-alatt-elkelt-minden-jegy-Azahriah-oktoberi-MVM-Dome-koncertjere","timestamp":"2025. június. 11. 21:56","title":"Egy nap alatt elkelt minden jegy Azahriah októberi MVM Dome-koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac1ba16-fe81-4adb-9868-dd19b30f7f71","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta a mesterséges intelligenciára épülő videószerkesztő érkezését jelentette be. A Meta Movie Gent kifejezetten a rövid videók készítéséhez tervezte a cég.","shortLead":"A Meta a mesterséges intelligenciára épülő videószerkesztő érkezését jelentette be. A Meta Movie Gent kifejezetten...","id":"20250612_meta-movie-gen-mesterseges-intelligencia-videoszerkeszto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac1ba16-fe81-4adb-9868-dd19b30f7f71.jpg","index":0,"item":"15ece36d-1362-4ee2-aa1d-cb2905d1dde0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_meta-movie-gen-mesterseges-intelligencia-videoszerkeszto","timestamp":"2025. június. 12. 12:03","title":"Itt a Meta új videószerkesztője, és olyat tud, mint a hollywoodi produkciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86399e6-5caa-4c47-9a44-fcd22563ca9f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azt nem mondta az elnök, hogy megbocsát-e.","shortLead":"Azt nem mondta az elnök, hogy megbocsát-e.","id":"20250611_donald-trump-elon-musk-megbanas-szep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e86399e6-5caa-4c47-9a44-fcd22563ca9f.jpg","index":0,"item":"5c6e59ad-8bc8-4363-9b84-9156a692ce25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_donald-trump-elon-musk-megbanas-szep","timestamp":"2025. június. 11. 19:01","title":"Trump szerint szép dolog, hogy Musk megbánta, amit róla mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680e42d5-4c34-457c-a8e6-a055aaef0f4a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump újraválasztása és a saját közvélemény-kutatási sikereik lendületet adnak a jobboldali populistáknak Európában.","shortLead":"Donald Trump újraválasztása és a saját közvélemény-kutatási sikereik lendületet adnak a jobboldali populistáknak...","id":"20250611_Deutsche-Welle-Orban-kozep-europai-jobboldali-populista-halozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/680e42d5-4c34-457c-a8e6-a055aaef0f4a.jpg","index":0,"item":"3e19a37b-e229-43a8-a157-1984def8fe7a","keywords":null,"link":"/360/20250611_Deutsche-Welle-Orban-kozep-europai-jobboldali-populista-halozat","timestamp":"2025. június. 11. 15:45","title":"Deutsche Welle: Milyen szerepet játszik Orbán a közép-európai jobboldali populista hálózatban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]