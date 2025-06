Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d78a3cbb-362b-43cc-a360-3cf0fa6a92be","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Legalábbis a bevételek csaknem fele onnan származott. De még így is keletkezett 80 millió forint hiány.","shortLead":"Legalábbis a bevételek csaknem fele onnan származott. De még így is keletkezett 80 millió forint hiány.","id":"20250610_ungar-anna-lmp-partkassza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d78a3cbb-362b-43cc-a360-3cf0fa6a92be.jpg","index":0,"item":"8e04f542-9b4e-4cf9-a85e-3ec4f35f7380","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_ungar-anna-lmp-partkassza","timestamp":"2025. június. 10. 22:00","title":"Az Ungár család tartotta el az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fab5e4e-e40b-4566-967c-8287a441cf50","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Alaposan megemelték az internet árát Kubában, az egyetemisták szerint a kormány így akar dollárhoz jutni.","shortLead":"Alaposan megemelték az internet árát Kubában, az egyetemisták szerint a kormány így akar dollárhoz jutni.","id":"20250612_internet-aremeles-kuba-egyetemista-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fab5e4e-e40b-4566-967c-8287a441cf50.jpg","index":0,"item":"3af5f591-77c3-4ae3-a36a-422116a602d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_internet-aremeles-kuba-egyetemista-tiltakozas","timestamp":"2025. június. 12. 19:45","title":"Megemelték az internet árát Kubában, a diákoknál ez volt az utolsó csepp a pohárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b5dc40-665e-451e-83e0-97dc00216173","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magasan a hazai átlag felett javult az elmúlt durván másfél évtizedben a bankok termelékenysége. Még úgy is felfelé húzzák az átlagot, hogy 2021 óta a különadók hatására nem tudtak tovább javítani – állapította meg a GKI.","shortLead":"Magasan a hazai átlag felett javult az elmúlt durván másfél évtizedben a bankok termelékenysége. Még úgy is felfelé...","id":"20250612_bank-es-biztositasi-szektor-termelekenysege-gazdasag-kulonado-gki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76b5dc40-665e-451e-83e0-97dc00216173.jpg","index":0,"item":"46f32ca6-ec78-450b-aabb-726c059ed694","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_bank-es-biztositasi-szektor-termelekenysege-gazdasag-kulonado-gki","timestamp":"2025. június. 12. 11:36","title":"A különadók kiéheztették a bankokat, de így is lenyomják a többi ágazatot a termelékenység javulásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A focista egyedüli tulajdonosa kommunikációs vállalatának.","shortLead":"A focista egyedüli tulajdonosa kommunikációs vállalatának.","id":"20250612_szoboszlai-dominik-kommunikacios-ceg-profit-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14.jpg","index":0,"item":"79495d74-f512-4c0a-8c50-be06eecc7cdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_szoboszlai-dominik-kommunikacios-ceg-profit-nyereseg","timestamp":"2025. június. 12. 14:59","title":"Szoboszlai nemcsak a pályán, az üzleti életben is sikeres: cége 140 milliós profittal zárta első évét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c910190d-1658-416f-93a7-1213e7872109","c_author":"hvg360","category":"360","description":"De nem a jó értelemben. ","shortLead":"De nem a jó értelemben. ","id":"20250611_npr-usa-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c910190d-1658-416f-93a7-1213e7872109.jpg","index":0,"item":"99859211-a64f-477e-ae94-762e05f31f0b","keywords":null,"link":"/360/20250611_npr-usa-magyarorszag","timestamp":"2025. június. 11. 07:30","title":"NPR: Egyre több a hasonlóság Amerika és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcab224e-549b-4ffe-a9fe-4473534f4f4e","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az üzleti világ számára értelmezhetetlen és ezért riasztó a kormány elhalasztott javaslata.","shortLead":"Az üzleti világ számára értelmezhetetlen és ezért riasztó a kormány elhalasztott javaslata.","id":"20250612_hvg-atlathatosagi-ellehetetlensegi-torveny-vallalatok-elorehozott-felelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcab224e-549b-4ffe-a9fe-4473534f4f4e.jpg","index":0,"item":"e58b421b-3b7d-42b4-a431-683a94735150","keywords":null,"link":"/360/20250612_hvg-atlathatosagi-ellehetetlensegi-torveny-vallalatok-elorehozott-felelem","timestamp":"2025. június. 12. 06:30","title":"„Azt is kérdezhetné, hogy főbe lőnek-e holnap!” – kiakasztotta a cégeket a Fidesz ellehetetlenítési törvénytervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8178ea5b-8253-4520-8086-d1e098ab8750","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vadonatúj dizájn, panorámavetítős műszerfal, akár 900 kilométeres hatótáv, brutális töltési sebesség és AI által automatizált töltőfedél. Kipróbáltuk a az első magyar gyártású BMW-t, a bajor gyártónál új fejezetet nyitó Neue Klasse iX3-at.","shortLead":"Vadonatúj dizájn, panorámavetítős műszerfal, akár 900 kilométeres hatótáv, brutális töltési sebesség és AI által...","id":"20250611_exkluziv-menetproba-debreceni-bmw-ix3-neue-klasse-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8178ea5b-8253-4520-8086-d1e098ab8750.jpg","index":0,"item":"d555db90-12c4-4459-99dc-1d87e6d3855f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_exkluziv-menetproba-debreceni-bmw-ix3-neue-klasse-teszt-velemeny","timestamp":"2025. június. 11. 10:00","title":"Exkluzív: titokban vezettük a forradalmat indító első debreceni BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai és kínai tisztviselők kedden közölték, hogy megállapodtak egy keretrendszerben, amely újra „sínre teheti” a kereskedelmi háború lezárását jelentő májusi megállapodást, és megszüntetheti Kína ritkaföldfémekre vonatkozó exportkorlátozásait.","shortLead":"Az amerikai és kínai tisztviselők kedden közölték, hogy megállapodtak egy keretrendszerben, amely újra „sínre teheti”...","id":"20250611_Megegyezett-Kina-es-az-Egyesult-Allamok-ismet-exportalhatnak-ritkafoldfemeket-a-kinai-vallalatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b.jpg","index":0,"item":"7deb28f5-a8e8-4d6d-aa00-812a6565cc82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Megegyezett-Kina-es-az-Egyesult-Allamok-ismet-exportalhatnak-ritkafoldfemeket-a-kinai-vallalatok","timestamp":"2025. június. 11. 15:00","title":"Megegyezett Kína és az Egyesült Államok, ismét exportálhatnak ritkaföldfémeket a kínai vállalatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]