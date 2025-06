Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"E-mailben figyelmezteti őket a HR, hogy ne felejtsenek el szavazni.","shortLead":"E-mailben figyelmezteti őket a HR, hogy ne felejtsenek el szavazni.","id":"20250613_lazar-janos-miniszterium-email-voks2025-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"110031f5-2339-42fc-81e0-57105a224cbf","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_lazar-janos-miniszterium-email-voks2025-szavazas","timestamp":"2025. június. 13. 16:53","title":"Lázár minisztériumának dolgozóit körlevélben kérték, hogy szavazzanak a Voks2025-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4692a7a3-1572-49ff-993d-09607fe6a35a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A plug-in hibrid hajtásláncú BYD Sealion 8 kevesebb mint 5 másodperc alatt pattan fel 0-ról 100 km/h-ra.","shortLead":"A plug-in hibrid hajtásláncú BYD Sealion 8 kevesebb mint 5 másodperc alatt pattan fel 0-ról 100 km/h-ra.","id":"20250613_itt-a-legujabb-7-uleses-hatalmas-byd-sealion-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4692a7a3-1572-49ff-993d-09607fe6a35a.jpg","index":0,"item":"721566a0-b717-4c67-9bfa-929f8da6b1f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_itt-a-legujabb-7-uleses-hatalmas-byd-sealion-8","timestamp":"2025. június. 13. 08:41","title":"Itt a legújabb 7 üléses hatalmas BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8723383f-0526-420e-a5cc-3e69eafa9c95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az évek után hirtelen megtörtént gyanúsítás és az én Tisza pártos tevékenységem között ok-okozati összefüggés van” – mondja Zelcsényi Miklós.","shortLead":"„Az évek után hirtelen megtörtént gyanúsítás és az én Tisza pártos tevékenységem között ok-okozati összefüggés van” –...","id":"20250612_Rabositottak-es-gyanusitottkent-hallgattak-ki-a-Tisza-Part-programfeleloset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8723383f-0526-420e-a5cc-3e69eafa9c95.jpg","index":0,"item":"5a934005-f715-4fe4-b3dd-7a795ffdd6f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_Rabositottak-es-gyanusitottkent-hallgattak-ki-a-Tisza-Part-programfeleloset","timestamp":"2025. június. 12. 10:36","title":"Rabosították és gyanúsítottként hallgatták ki a Tisza Párt programfelelősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e9be0a-062e-414d-99c8-af0a5687b99a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Böröcz László fekvőgipszet kapott, egy ideig otthonról dolgozik.","shortLead":"Böröcz László fekvőgipszet kapott, egy ideig otthonról dolgozik.","id":"20250612_borocz-laszlo-budavari-polgarmester-serules-achilles-in-szakadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9e9be0a-062e-414d-99c8-af0a5687b99a.jpg","index":0,"item":"a78ebc22-7885-4145-8928-824c6a562b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_borocz-laszlo-budavari-polgarmester-serules-achilles-in-szakadas","timestamp":"2025. június. 12. 18:16","title":"Focizás közben Achilles-ín-szakadást szenvedett az I. kerület fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c83bdd9-ca6c-4a63-9cf5-f6c1c48c96d7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lezuhant repülőt gyártó cég már vizsgálja, mi okozhatta a balesetet.","shortLead":"A lezuhant repülőt gyártó cég már vizsgálja, mi okozhatta a balesetet.","id":"20250612_lezuhant-air-india-boeing-787-katasztrofa-reszvenyek-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c83bdd9-ca6c-4a63-9cf5-f6c1c48c96d7.jpg","index":0,"item":"30456027-eb58-40f0-85af-a4175544f24c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_lezuhant-air-india-boeing-787-katasztrofa-reszvenyek-csokkenes","timestamp":"2025. június. 12. 15:47","title":"A Boeing részvényei 8 százalékot estek az Air India 787-esének katasztrófája után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ed65a1-4567-4473-8b15-b44d97e64c2b","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Nemzeti trikolórban pompázó szögesdróttal ölelt színpadon tért vissza a Budapest Parkba Beton.Hofi. Pénteken másodszor is előadja ugyanott a közéleti utalásoktól sem mentes, sok vendéggel felturbózott show-ját. ","shortLead":"Nemzeti trikolórban pompázó szögesdróttal ölelt színpadon tért vissza a Budapest Parkba Beton.Hofi. Pénteken másodszor...","id":"20250613_Inkabb-tulelesre-keszuljetek-ne-jovore-BetonHofival-mindannyian-be-vagyunk-zarva-Magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12ed65a1-4567-4473-8b15-b44d97e64c2b.jpg","index":0,"item":"f65c4cd8-6815-4ec2-adb4-bbd5bbafecd5","keywords":null,"link":"/kultura/20250613_Inkabb-tulelesre-keszuljetek-ne-jovore-BetonHofival-mindannyian-be-vagyunk-zarva-Magyarorszagra","timestamp":"2025. június. 13. 10:45","title":"„Inkább túlélésre készüljetek, ne jövőre” – Beton.Hofival mindannyian be vagyunk zárva Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cfbb87-4b58-4011-9870-fcc31b501955","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A néhai marsi élet fenntartásában is szerepe lehetett annak a vulkánnak, amit most fedeztek fel – de a pontosabb megállapításokhoz haza kéne hozni a Földre néhány mintát. Ez pedig pont most került veszélybe a NASA büdzséjének várható megvágása miatt.","shortLead":"A néhai marsi élet fenntartásában is szerepe lehetett annak a vulkánnak, amit most fedeztek fel – de a pontosabb...","id":"20250613_mars-jazero-krater-mons-rejtett-vulkan-felfedezes-elemzes-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24cfbb87-4b58-4011-9870-fcc31b501955.jpg","index":0,"item":"b5172329-6af5-46fd-8485-abc323ad56f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_mars-jazero-krater-mons-rejtett-vulkan-felfedezes-elemzes-urkutatas","timestamp":"2025. június. 13. 20:03","title":"Rejtett vulkánt találhattak a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e08162-1458-417c-9ec0-c4d9fc9c3246","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, ez lett a tárgyalásokból: „elfogadhatják vagy elutasíthatják” az egyoldalúan kiszabott vámot.","shortLead":"Úgy tűnik, ez lett a tárgyalásokból: „elfogadhatják vagy elutasíthatják” az egyoldalúan kiszabott vámot.","id":"20250612_donald-trump-amerikai-vamok-kereskedelmi-partnerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1e08162-1458-417c-9ec0-c4d9fc9c3246.jpg","index":0,"item":"cb112904-6e96-49a8-8f15-cffdd387293a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_donald-trump-amerikai-vamok-kereskedelmi-partnerek","timestamp":"2025. június. 12. 09:09","title":"Trump azt ígéri, két héten belül levélben közlik a kereskedelmi partnereikkel, „hogy mi az alku”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]